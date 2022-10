Independiente: Fabián Doman busca calmar el infierno del Rojo

Luego de unas elecciones con una cifra récord de socios que se acercaron a buscarle otro camino al club a través del voto, quién toma la posta de un verdadero fierro caliente es Fabián Doman que se convirtió en el nuevo presidente de Independiente.

Temprano por la mañana del domingo pasado las calles de Avellaneda se fueron copando al compás de la típica reunión de hinchas que parten hacia el estadio para alentar al club de sus amores. En este caso se trataba de un partido de suma importancia, pero un tanto alejado del verde césped del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Se trataba de las tan aclamadas elecciones para ponerle punto final al mandato de Hugo Moyano, que según el gritó del hincha no hizo más que hundir al club. Quien arrasó en las elecciones, que tuvieron la cifra récord de asistencia con 15.980 de los 48.666 socios habilitados votando, fue Fabián Doman.

El periodista se impuso en las elecciones con el 71.91% de los votos (11.492) con su fórmula junto con Néstor Grindetti y Juan Marconi que gobernarán en el club durante los próximos cuatro años.

Fabián Doman es el nuevo presidente de Independiente

Sumado a la alegría y la luz de esperanza que despierta el desembarco de Doman en Independiente, el reconocido conductor de televisión sabe la situación a la que se estará enfrentando, sobre todo en un mundo inundado de política.

El mismo Doman confesó que Víctor Blanco, presidente de Racing, lo felicitó antes que el propio Moyano, dejando en evidencia que el clima en los pasillos de Independiente entre el oficialismo y la oposición son tajantes. El vínculo con la anterior dirigencia no era el mejor ya que la fórmula comandada por Moyano estiró su mandato por 287 días más, teniendo en cuenta que las elecciones estaban programadas originalmente para el 19 de diciembre del año pasado. Dejando todo eso, y los 3.041 días de Moyano atrás, Doman triunfo en el tan ansiado grito democrático del socio.

Los vínculos políticos entre Juntos por el Cambio e Independiente

Sumado al saludo del mandamás del rival de toda la vida, también aparecieron varias felicitaciones de diversas figuras del PRO debido a la cercanía de Grindetti con Mauricio Macri y del vínculo estrecho de Ritondo como diputado nacional de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta, de reconocido vínculo afectivo con Racing también, colgó en Twitter un mensaje alentando el triunfo de Doman.

“Nunca creí que me iba a alegrar por Independiente, pero estoy muy contento con el resultado de las elecciones de ayer. Felicitaciones a Fabián Doman, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Juan Marconi y todo el equipo, muy contento por ustedes, ¡les deseo casi todos los éxitos!”, sentenció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También apareció la figura de Patricia Bullrich, que a través de la misma red social mostró su apoyó para con el periodista y su equipo. “¡CHAU MOYANO! Se terminan la patota y la mafia en Independiente, y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó. Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país. ¡Felicitaciones! ¡Vamos Rojo!”, comentó Bullrich.

Pese a estos saludos, junto con otras felicitaciones tales como la de María Eugenia Vidal, el propio Doman puso paños fríos a la situación buscando deslindarse de esta vinculación política. “Esto no es una victoria del PRO, es una victoria de los hinchas que fueron de manera masiva a votar a una lista de socios y socias de Independiente. Punto y nada más. Si alguien quiere subir esto a una lectura política-partidaria, búsquense elecciones para ganar ustedes, no me metan a mí”, afirmó el flamante presidente del Rojo.

El posible cambio de DT que piensa Fabián Doman

Por otro lado, en el afán de alejar a las cuestiones políticas de lado, Doman se enfrenta con distintos escenarios puertas adentro. En primera instancia, aparece el nombre de Julio César Falcioni. El Emperador fue elegido director técnico del club por la anterior dirigencia teniendo un contrato vigente hasta junio de 2023. A pesar de que el ex entrenador de Boca cosechó buenos puntos desde su arribo, este no es del gusto de Doman y compañía. “Nos sentaremos a charlar con él, ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto, pero es una muy buena persona”, admitió Fabián. Así todo indicaría que Falcioni tiene los días contados y quienes aparecen en carpeta, según el gusto de la nueva dirigencia, son Matías Almeyda y Gustavo Quinteros para ponerse el buzo de DT.

Los técnicos que sondeó la nueva dirigencia de Doman para reemplazar a Falcioni

Si bien ese no es un problema de urgente resolución, la situación económica del club sí lo es. Independiente no tiene sponsor en su camiseta y se encuentra inhibido como consecuencia de una deuda 1.250.406 dólares más 5.000 francos suizos con Gastón Silva. Sumado a eso, es inminente que caerá otra inhibición del América de México por un monto de 5.700.000 de dólares correspondientes al pase de Cecilio Domínguez. Además, Gonzalo Verón reclama otros 4.800.000 dólares y el Tribunal de Trabajo N° 2 de Avellaneda ya falló en contra del club. Por último, como si fuera poco, el 31 de diciembre se vencen los contratos de 12 jugadores: Leandro Fernández, Facundo Ferreyra, Alan Soñora, Sebastián Sosa, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Alex Vigo, Lucas Rodríguez, Damián Batallini, Gonzalo Asís, Juan Pacchini y Juan Da Rosa.

Así el panorama es complejo, pero Doman aseguró que va a trabajar hasta el cansancio para posicionar de nuevo a Independiente donde se merece. De hecho, el conductor comenzará su mandato antes de lo previsto. Originalmente se esperaba que la oficialización sea el martes 11 de octubre, pero luego de algunas charlas se decidió anticipar el paso de mando para el jueves a las 19.

