De La Torre, Iguacel y Grindetti trabajan para un plan de gobierno en conjunto

Los precandidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de La Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, están trabajando juntos hace tres meses con el fin de construir un plan que sea un legado para la provincia, independientemente de quién gane las elecciones.

El plan de trabajo contempla el diseño de políticas públicas, proyectos de ley y equipos de trabajo para los próximos años.

En ese marco, los equipos técnicos se dividieron en seis mesas de trabajo: educación, salud, seguridad y justicia, reforma del Estado, economía y agronegocios. En cada mesa participan expertos que trabajaron en el sector público y en el sector privado, algo fundamental para la elaboración de la plataforma de gobierno teniendo en cuenta la mirada experta del territorio y la actividad.

En ese contexto, el senador provincial, Joaquín de la Torre, sostuvo que "necesitamos un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales que la provincia de Buenos Aires necesita y no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana. Yo no quiero ser presidente, quiero ser gobernador. No uso a la provincia ni a sus ciudadanos para beneficio propio. Sé que puedo mejorarles su calidad de vida y para eso trabajo todos los días".

Por su parte, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel aseguró que “el objetivo fundamental de estas mesas es devolverle el poder a la gente y sacárselo a la casta política. Con foco en la eliminación de impuestos distorsivos y desregulaciones para simplificarle la vida a los bonaerenses y emprendedores”.

Por último, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, sintetizó: “Es momento de que un intendente tenga la oportunidad de ser el próximo gobernador, la cercanía con el vecino y la gestión en nuestros municipios nos da la experiencia necesaria para llevar adelante un cambio real en la provincia de Buenos Aires”.