El sociólogo Alejandro Farji analizó el caso de Fernando Báez Sosa y sostuvo sobre los acusados, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "ninguno se va a quebrar, la cohesión de este grupo patológico se va a seguir manteniendo".

La mamá de Fernando Báez Sosa señalaba ayer que vio que ninguno de los ochos acusados sentía arrepentimiento. ¿Puede ser así?

No hay sentimiento de culpa, ni siquiera los padres vinieron a disculparse. Estos chicos no tienen internalizada la ley, entendiendo esto como separar lo permitido de lo prohibido. Y la ley se introduce, fundamentalmente, por la función paterna. Los padres de estos chicos no creen que representan a la ley, sino que son la ley.

Ahora bien, también se puede pensar desde un punto de vista elitista: son una clase social muy especial, por eso me pregunto si esto hubiera sucedido si Fernando Báez Sosa hubiera sido rubio y de ojos claros. Fue un asesinato con un alto componente clasista.

Juicio por Fernando Báez Sosa: comienza el segundo día y declaran amigos de la víctima

Funcionan como una horda primitiva: ante un accidente banal, reaccionan. El rugby es un deporte violento, pero debería servir para sublimar las funciones agresivas. No es un deporte malo, sino riesgoso. En muy diferente al que aprende artes marciales, por ejemplo, ya que sabe pero no sale a pelear.

¿El hecho de que sean jugadores de rugby tiene un peso importante?

Sí, hay más riesgo. Fijate que estos chicos actuaron como un equipo de rugby buscando aniquilar al oponente, que en este caso era alguien que no pertenecía a la clase social de ellos. Por eso aprovecharon toda esa agresión que no pueden sublimar y mataron a Báez Sosa así, de la peor forma. La forma en que actuaron los rugbier ni el hombre primitivo lo hace.

Pero una cosa es que no tengan la ley internalizada, y otra es la defensa de la vida del otro. ¿Esto de no tener remordimiento a qué responde?

Si no sentís culpa es porque no hay conciencia enfermedad, en consecuencia, no hay pensamiento de castigo. Este cuadro es típico de los psicópatas, que son incurables.

Caso Báez Sosa: Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers que no para de pedir la nulidad del juicio

Esto es parte del fenómeno de masas, que es cuando uno se va identificando con el otro y funcionan todos con un común denominador: la pulsión agresiva desconociendo la ley. Ellos querían aniquilar a Fernando, le patearon la cabeza como si fuera una pelota de rugby y después se fueron a desayunar.

¿Le llama la atención que en tres años no haya habido alguien que se quiebre?

Sí, en algunos casos se da. Pero la cohesión de este grupo patológico se va a seguir manteniendo probablemente.

Cuando un grupo ataca a un par, ¿hay alguien que toma esa decisión y el resto lo sigue?

Eso justamente es parte del grupo social con tendencia psicopática: hay un líder y gente que se identifica con él. No importa quién toma ese rol porque todos son partícipes. Y los padres también tienen un papel importante al no pedir disculpas.

Homenaje a Fernando Báez Sosa

Con este asesinato no mataron una persona, sino que arruinaron un proyecto de vida. Él era de una clase social baja y apostaba por ser abogado.

¿Cuáles son las características en común que encuentra en este tipo de casos?

Generalmente tienen familias disfuncionales. Por eso mencionaba que los padres tampoco tienen internalizada la ley. Son como los padres que acompañan a sus hijos a comprar bebidas alcohólicas para hacer lo que llaman la previa. Dejan de ser padres para convertirse en cómplices, creen que poner límites es reprimir, cuando en realidad es ordenar.

AO JL