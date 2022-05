Anibal Ibarra: "Hay puntos de contacto entre el albertismo y el Frepaso"

Aníbal Ibarra, ex jefe de Gobierno porteño, subrayó en Modo Fontevecchia que "es bueno convocar a distintos sectores" y que, al respecto, "el PRO sedujo y conquistó al radicalismo". Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Respecto al planteo de ver en el albertismo, si se quiere una capa geológica que continúa a la alianza y al progresismo, ¿vos le encontrás algún hilo de conducción entre una cosa y la otra?

Hay puntos en común, no sé si como una continuidad, pero sí hay puntos en común donde se cumple el frente o alianza con personas que vienen de distinto origen porque efectivamente no hay una absoluta homogeneidad. Hay muchos que han pasado porque nosotros no tuvimos una visión de un partido cerrado sino del frente de una coalición, porque se necesita gente de distintos espacios.

Esta coyuntura está dispersa en el electorado, porque hoy creo que nadie tiene nada asegurado, esta bueno convocar a distintos sectores. Nos hemos nutrido de esto y creo que, en definitiva, no sé si por decir el albertismo o quienes integran el Frente de Todos, pero por eso es importante saber a la Ciudad a la que se va. Pero sí, hay puntos de contacto entre el albertismo y el Frepaso.

Anibal, la pregunta venía a cuento de críticas que se le hacen al presidente Alberto Fernández respecto a una falta de decisión y que el peronismo tradicional es más decisionista y el kirchnerismo, aún más. ¿Hay algo que represente una continuidad de ese progresismo con decisión y que la crítica al Presidente sea la falta de decisión? ¿Qué autocrítica hace con respecto a dicha actitud de Alberto Fernández?

A mí me parece que, quien gobierna, siempre tiene que tener fuertes decisiones. Gobernar es, efectivamente, decidir. Y, en esto, tomo la ideología, me animo a decirte que el macrismo también tiene capacidades de decisión, el tema es hacia dónde van esas decisiones. No puede haber un gobierno que se pretenda cambiar una realidad si no hay decisiones, sino es administrar. Pero en situaciones límites esto empieza a complejizarse.

Nadie duda que Cristina Fernández es una líder política con fuerte decisión, después están los que la aman y los que la odian. Alberto Fernández tiene otro estilo, tiene uno más de buscar el consenso, pero también toma decisiones y lo hace tratando de compensar la situación económica, víctima de la inflación. Ahora, si alcanza o no alcanza, yo creo que, de alguna manera, esas decisiones se tienen que conjugar con mayor decisión política.

¿Lo que usted dice en realidad es que la política debería ser el arte de hacer posible lo imposible?

Claro, creo que me resumió. Porque hay cosas que se cambian y le daré un ejemplo: yo nunca, después del menemismo, de los indultos, después de olvidar el pasado y mirar hacia adelante, se iba a volver a una etapa donde se investigaran juicios de lesa humanidad. A esto voy cuando digo que, a veces, se pueden torcer y hacer posibles las cosas que parecen como imposibles: esto también forma parte de las decisiones políticas. Pero creo que, para transformar, hay que decidir, hay que ir por lo posible.

Y ese contexto Aníbal, teniendo en cuenta que el carácter lo contemplan las experiencias, normalmente usted dice que Alberto Fernández representa la cultura del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre perdió. ¿Hay un peronismo distinto del de la Ciudad por estas características que implican no haber sido triunfador como en el resto de país?

Hay un peronismo distinto en CABA, pero no es lo mismo el peronismo que expresan, algunos con una tradición de triunfo tras triunfo, aún en cualquier situación y en lugares donde no se pudo ganar casi nunca. También hay posibilidades que, desde el peronismo, se busque el triunfo en lugares donde es difícil. Les voy a decir que el PRO sedujo y conquistó al radicalismo y, por eso, esa unión es muy fuerte y hacía bien todo a último año.

