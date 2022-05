Duran Barba analiza las elecciones en Colombia y la instalación de los outsiders en América Latina

Durán Barba, analista político, habló en Modo Fontevecchia, en donde analizó las elecciones en Colombia y cómo se instalan los outsiders de la política en América Latina. Escuchá el programa en Radio Perfil (FM 101.9) o miralo por Net TV.

¿Cuál es tu evaluación de las elecciones en Colombia?

Es común que en Colombia, los políticos tengan un alto grado de preparación. El actual presidente tiene tres títulos en EEUU. Colombia es muy sofisticada en lo académico. Ellos están muy metidos, desde mi mirada, en la perspectiva antigua de la esencia política, al igual que Chile. Están más en el "deber ser" que en lo "pragmático del ser", que es lo propio del trabajo de quienes tenemos una lectura norteamericana.

¿Cuál es su análisis de una comparación de Petro con las izquierdas atemperadas de lo que fueron Correa y Chávez, el Lula actual, más herbívoro, y cómo se compara con los outsiders argentinos?

Petro es un ex guerrillero, es de izquierda propiamente dicho. En Argentina tenemos mezclas raras de izquierdistas que son clericales, e izquierdistas franquistas. Colombia estuvo muy dividida por lo ideológico. Durante 160 años el Partido Conservador y el Partido Liberal se alternaron en el poder. Siempre estuvieron en el poder, por eso es novedoso que el día de ayer no haya pasado ninguno de los dos a la segunda vuelta.

Petro es un hombre claramente de izquierda sin mucha ambigüedad. Está un tanto moderado, pero cambiará el modelo económico de Colombia con un fuerte impuesto a los ricos. Está más a la izquierda que Lula y Boric, quien es un izquierdista de la nueva ola. Petro es un izquierdista del siglo pasado.

"Jaime Duran Barba: "Las coaliciones tienen en su seno gente de distintas identidades, pero hay una identidad porteña muy clara""

¿La diferencia central es la generacional y eso puede ser lo que le pasa a Cristina Kirchner?

Hay una generación que ya caducó un poco. Como Correa, su canción favorita es del Che Guevara. Pero para los jóvenes, el Che Guevara no existe.

¿El corte generacional no lo atraviesa a Lula?, que nunca tuvo esa posición de izquierda melancólica y mucho menos ahora que suma a Geraldo Alckmin como vicepresidente...

La campaña de Lula, en eso de no tener temor a ser feliz es genial. Lula es un izquiedista con algunas de las supersticiones de la izquierda pero tiene cuestiones de la socialdemocracia europea, con la particularidad de que es el único, un obrero metalúrgico que llegó a la presidencia: no hubo otro. Los demás son intelectuales o gente de clase media. Él es un negociador y su gobierno fue muy interesante, sacó a mucha gente de la pobreza. No conocí en todas las encuestas un presidente más popular que Lula.

Hay un elemento que divide a las izquierdas, que es el generacional. Pero también hay otro que es ser un intelectual o haber sido un obrero, como Lula, y eso crea una construcción distinta. ¿Cuál sería un análisis de los outsiders populistas clásicos, como Hernández?

Hernández está fuera del paradigma de la democracia. Tengo la impresión de que le va a ganar a Petro porque tiene mucha lógica. Se confirma una tesis que he mantenido reiteradamente, de que un país que fue gobernado durante 160 años por dos partidos coherentes ideológicos, con muy buenos dirigentes y preparados, de pronto, pasa a una segunda vuelta en la que dos personas de afuera de ese esquema, por primera vez, se disputan el poder. Lo hacen por alguien de la izquierda guerrillera y una persona con puntos de vista provincianos, poco informados. Ambos con una visión antisistema y de cambio.

"Resultados electorales imprevisibles"

Jorge Elías (JE): ¿Qué queda de la izquierda hoy? Y, vinculado a esto, en Colombia, ¿se vota por convicción o por miedo?

No se vota por convicción en ningún lado. La gente no vota por ideas o programas. La gente de Trump cree en disparates y tienen un intenso sentimiento antisistema. Los que votaron por Bolsonaro, también. En la elección de 2010 fue elegido por diputado por Sao Paulo un payaso, y sacó la mayor votación en la historia de Brasil porque era eso. La sociedad de internet es una sociedad en donde los programas y las ideologías importan poco. Hay un altísimo porcentaje que quiere un cambio radical de todo. En una encuesta hecha en varios países latinoamericanos, como Argentina, el 75% manifiesta que no le interesa ni la izquierda ni la derecha.

Nuria Am (NA):¿Quién representa en Argentina ese cambio? ¿Milei?

Tres meses antes de la elección presidencial nadie hablaba de Boric. Un mes antes de una encuesta que hicimos en Perú, nadie hablaba de Castillo. En Colombia, hasta hace poco, nadie hablaba del posible triunfo de Hernández. Los outsiders exitosos asoman a última hora y son personas cuyo nombre ni la prensa o analistas suponen que existen pero de repente ganan.

"Experiencia Milei, destino exótico, inexplorado, improbable"

Nuria Am (NA): ¿Eso puede pasar en Argentina en 2023?

Puede que eso suceda en Argentina, que aparezca alguien por fuera de todo el sistema y tenga éxito. Milei se aproxima a eso pero tiene un problema de timing. Los outsiders no pueden ser distintos durante mucho tiempo. Un año antes se le ve distinto al principio y luego se pasa porque se reúne con políticos. Milei no llegó a su techo, le es difícil instalarse como nuevo.

