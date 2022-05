La apertura de "Modo Fontevecchia": el péndulo de la Historia

Un nuevo comienzo de semana con novedades en Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) con toda la información sobre la actualidad política de Colombia, luego de las elecciones de ayer.

Este domingo 29, Gustavo Petro ganó la primera vuelta con un 40.34% a razón de 8.523.554 votos, y deberá enfrentarse el 19 de junio en segunda vuelta a Rodolfo Hernández, quien sacó 28.17% con 5.951.901 votos. En tercer lugar quedó Federico “Fico” Gutiérrez, con un 23.87% (5.504.120 votos), y en un cuarto lugar Sergio Fajardo, con 4.20% para un total de 888.051 votos.

En su nueva editorial, Jorge Fontevecchia habló de lo que generó Petro en los últimos tiempo, quien fue "calificado por todos como ex guerrillero del Movimiento M19", definió el conductor y continuó: "Creo que tenemos una metáfora de lo que puede significar este triunfo de Petro y el balotaje. El empresario exótico que salió segundo podría tener puntos de comparación con la antipolítica, ya que habla de lo mismo que expresa aquí Milei, en su caso en lugar de casta en la politiquería".

"Hoy un ex guerrillero llega a la posible presidencia de su país, y no plantea el mismo discurso que se planteaban los movimientos nacionales y populares a comienzos de este siglo cuando gana (Hugo) Chávez, cuando gana (Rafael) Correa. El actual candidato, Petro, plantea, igual que (Gabriel) Boric, una crítica a Cuba, a Nicaragua, y no se comporta de la manera que se comportaban los líderes de izquierda de comienzos del siglo", reflexionó Fontevecchia.

Entrando en clima de época, y recordando escritores, la juventud y mencionando el centro izquierda, el conductor dio pie a la canción que Gustavo Petro utilizó en su campaña política titulada "Te quiero mucho, Colombia", y destacó: "cambiar, cambia, cambio: fijense cómo se repite la palabra en la canción, cómo hay palabras de época, cómo representan circunstancias que unen a distintas sociedades y que finalmente demuestran que hay una fuerza más allá de uno u otro candidato".

A continuación se compartieron cuatro audios de diferentes autores sobre política. En el primero se puede apreciar a Gabriel García Márquez hablando de la corrupción en Colombia en 1995. "Yo creo que en Colombia tenemos una oportunidad de hacer la depuración a fondo de la clase política. Lo que pasa es que cuando uno dice eso se piensa que toda la clase política es corrupta. No es así. Pero, el porcentaje que indudablemente es corrupto no puede seguir en el poder", decía Gabo.

En un punto de vista ideológico diferente, el autor peruano Mario Vargas Llosa hablaba en 2017 sobre García Márquez y la forma de pensar del mismo, y expresaba: "Él había tenido una formación de hombre de izquierda, lo cual es lógico. En América Latina era imposible no ser un joven de izquierda si tu eras un intelectual, un escritor, o si tenías una vocación literaria. Era lo que naturalmente atraía a un joven escritor que decía '¿En qué país voy a ser yo escritor?' Cómo podías ser de derecha cuando esos países, por culpa de la derecha, se habían quedado atrasados, habían tenido dictaduras terribles. Era imposible no pensar que la izquierda era quien podía corregir todo eso. La izquierda era muy sectaria, muy dogmática, y eso les había impedido crecer", afirmaba el escritor quien fue cambiando a lo largo del tiempo su postura política. "Ahí cada uno podrá leer lo que fue la reminiscencia de lo que fue el gobernador Néstor Kirchner, después presidente", prosiguió Fontevecchia.

En tanto, los nuevos votantes, que son las nuevas generaciones y como expresaba el conductor: "Uno de los temas que hay en Colombia es que los jóvenes no conocieron la gravedad de lo que fue la Guerrilla colombiana", y al respecto se reprodujeron audios de Isabel Allende y de Eduardo Galeano.

"Los jóvenes fueron los primeros en salir a la calle, y después vino el resto de la gente porque está todo el mundo manifestando en la calle. Lo mismo está pasando en otras partes. Es la gente joven la que va a heredar el mundo y la que quiere cambiarlo todo", decía la escritora chilena haciendo alusión a su país donde "lo que hay es un fenómeno de desigualdad".

En tanto, el autor uruguayo sostenía: "Hay en casi toda América Latina un problema preocupante que es el divorcio de los jóvenes y el sistema político. Yo no reduciría la política a la actividad de los partidos, porque la política llega mucho más allá. Pero sí me preocupa que gran porcentaje de los jóvenes no voten, pero esto no es culpa de ellos, y es muy fácil echarles la culpa, mirarlos desde muy arriba, desde muy por 'encimita', esos son cabezas huecas".

Al respecto, Jorge Fontevecchia mencionó a Esmeralda Ruiz quien le expresó estar 'muy preocupada' por el triunfo de Petro, quien le contó que Gustavo Petro fue a votar y olvidó su cédula por lo que tuvo que volver a su casa a buscar el documento. "Esto para ella representa una acción inequívoca de que va a olvidar sus promesas y le genera mucha desconfianza", comentó el conductor.

Finalmente, el cierre de la apertura dio lugar a la efeméride de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez ya que el 30 de mayo de 1967 se publicó la primera edición del libro. "No era una época fácil porque no teníamos dinero", expresaba el autor en un audio, y quien con sus últimos ahorros envió el escrito a la Editorial Sudamericana de Buenos Aires, donde se publicó por primera vez.

