Antonio Aracre "Guzmán fue un gran ministro de economía, la política fue muy injusta con él"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), Antonio Aracre, director general de Syngenta, habló luego de compartir en sus redes sociales una foto en la que se lo puede ver charlando junto a Martín Guzmán en lo que es su primera aparición pública luego de su renuncia por el Ministerio de Economía. Respecto de su gestión, Aracre dijo: "Guzmán fue un gran ministro de economía, la política fue muy injusta con él".

¿Cómo encontró al exministro de ánimos?

Debo aclarar que soy amigo de Martín desde que llegó a la Argentina y se hizo cargo del ministerio. Ambos somos profesores universitarios, compartimos una mirada común sobre la economía y el país. La realidad es que uno con sus amigos se sigue viendo mientras tenes un determinado trabajo y después también. Obviamente, un personaje público como él se encuentra con alguien y es una revolución después de ser ministro. Lo noté bien y preocupado como estamos todos por la situación actual pero con muy buena energía y con ganas de seguir haciendo cosas y seguramente esperará un tiempo. Calculo que es lo que normalmente pasa cuando uno deja un cargo de mucha exposición. Lo vi con muchas ganas de seguir trabajando por la Argentina en el lugar que le toque.

"Antonio Aracre: 'Ningún político se anima a tomar una decisión que le pueda quitar votos'"

¿Cuál es tu evaluación de su gestión?

Guzmán fue un gran ministro de economía, la política fue muy injusta con él. No me voy a desdecir, siempre dije que fue buen ministro. Su participación en la renegociación del acuerdo con el FMI fue muy buena y no lo digo yo, que soy su amigo, sino que lo dicen sus detractores. Lo que se consiguió en ese acuerdo no tiene precedentes. Sentó las bases en una Argentina muy debilitada por la herencia que tenía y por la pandemia como para poder recuperar la caída del 2020 en el 2021 con una gran espectacularidad que no se vio en ningún otro país de América Latina. El problema es que después había que tomar decisiones duras desde lo político en materia de subsidios y déficit fiscal en las que él piensa que no tuvo el apoyo para poder hacerlas y tuvo que dar un paso al costado. En un punto tuvo cierto virtuosismo porque, a partir de esa salida, se gestó una mayor unidad que habrá que ver cómo se termina plasmando, en qué tipo de acuerdo o rumbo económico hacia futuro. Pero eso fue posible, algo que antes no era factible, no se veían esos encuentros como sí pasa ahora.

¿Creés que le fue injusto el Frente de Todos con él? Inclusive el sector cercano al presidente que lo criticaron tras su salida.

Fue un tipo que tenía todas las posibilidades de seguir haciendo una vida muy cómoda en el exterior y se quiso comprometer en su país y vino al barro y trabajó mucho por la Argentina. Entiendo que desde la lógica política puede haber códigos y cuestiones que no manejo y caigan mal. Como amigo lo digo, él hizo un gran trabajo y corrió cuando sintió que ya no podía hacer nada.