Antonio Aracre: "Ningún político se anima a tomar una decisión que le pueda quitar votos"

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, empresa líder en el mercado de semillas, habló en Modo Fontevecchia y destacó que “falta de confianza en el estado” en su capacidad de actuar como garante del impacto ambiental qué tienen las empresas como la minería. Asimismo remarcó que la Argentina “tiene la suerte de producir mucho más alimento del que necesita” pero que hay una mirada “negativa” por las dificultades que trae la “inflación”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Qué visión tiene de cómo está la economía de la Argentina y la visión de los empresarios?

Luego del evento de ayer quedó una sensación de vaso medio vacío, la mía es la de un vaso medio lleno. La Argentina se está recuperando bastante fuerte en lo que fue el año pasado y los primeros 4 meses del año. Tenemos un montón de desafíos, empezando por la conversación política entre los políticos y también flagelos como los de la inflación. El mundo está enfrentando desafíos muy importantes, como la hambruna. Argentina tiene la suerte de producir mucho más alimento del que necesita internamente.

Conversamos antes con Martín Cabrales y contó que a cada uno de los que expusieron, contaban que les iba mejor que antes de la pandemia y los últimos años de Macri, contaban su propia realidad de mejores ventas, pero en su perspectiva, al país le iba peor. ¿Cuál es lo que explica en lo que cada uno cuenta que le va mejor pero al país le va peor?

No creo que al país le vaya peor. Si mirás los datos de la economía real como el crecimiento, el movimiento de la producción, la recomposición de la estructura fiscal con una reducción de lo que solíamos tener, hay menos emisión, me parece que son datos duros que muestran una mejora. Lo que pasa es que el ruido político es muy fuerte. Podríamos estar mucho mejor si el ruido político bajará. Eso genera un alto grado de frustración. Sumado a la inflación que golpea mucho, a pesar de que la economía pueda estar mejor e impacta en esa percepción negativamente. A eso se suma que toda esa mejora de la economía no termina de influir positivamente en los sectores más postergados. Los empresarios tenemos la obligación de inspirar, mirar positivamente

"Guzmán, a los empresarios del Círculo Rojo: "Este gobierno es socio de quienes apuesten por el trabajo y la producción""

Pablo Corso (PC): En relación a los avances en la autorización del trigo transgénico que otorgó el gobierno nacional, sos conocido por reunirte e por interesarte por los movimientos ambientales ¿Cómo crees que se puede conciliar esta necesidad creciente de alimentos con las propias reivindicaciones y reclamos que residen en los sectores ambientales?

Dialogando e involucrándose. Nuestro sector tiene cierto prejuicio de que con los sectores ambientalistas no se puede hablar, que no te escuchan, que son hostiles. Muchas veces eso es verdad. La peor opción es no sentarse a debatir. Ayer escuchamos en la AEA algo relacionado a la minería, hay 30 mil millones de dólares anuales en exportaciones que hoy están bloqueados por qué ningún político se anima a tomar una decisión que le puede restar votos. Mientras, en Chile se exportan 60 mil millones de dólares anuales en minería. La falta de decisión política y el no involucramiento nos dejan clavados en un lugar de inacción, de no gestión.

PC: En la conversación que tenés con los sectores de mayor apertura, ¿cuál crees que es el argumento más atendible a la hora de demostrar cierto temor ante los avances, como en el caso de los transgénicos?

A lo que la gente tiene miedo es que el estado no actúe, que quienes tienen que cumplir el rol de contralor sobre determinadas cuestiones de que no se contamine, no lo haga. Es una falta de confianza en el estado porque es él el que tiene que cumplir esa función y tener la capacidad y voluntad para poder hacerlo.

"Francia y España proponen a la UE comprar cereales transgénicos a la Argentina"

JF: El aumento del precio de las commodities alimenticias que se generó, en parte, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿es algo que viene para quedarse o si se solucionara el conflicto bélico, volverían a bajar?

Es algo que vamos a ver por mucho tiempo. Es difícil determinar la evolución de los commodities. Pero cuando ves la dificultad para volver a una normalidad post pandemia, los conflictos bélicos, la inseguridad alimentaria en el mundo, dado que la tierra no puede seguir explorando nuevas posibilidades sin lastimar el medio ambiente, lo cual significa que hay un límite en las hectáreas sembrables, tengo la impresión de que vamos hacia un mundo donde los commodities agropecuarias se van a revalorizar por mucho tiempo. A la Argentina esto le va a redundar en una enorme cantidad de oportunidades, incluso si no las supiéramos aprovechar del todo.