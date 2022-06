"No me hagas un Pimpinela": el efecto político de exportación

El cantante Joaquín Galán dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a las comparaciones entre Los Pimpinela y la política: Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina e Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en España. También contó detalles sobre su amistad con Daniel Scioli. Quiénes serían Los Pimpinela del futuro.

Cuando se habla de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se dice que terminan siendo como Los Pimpinela. ¿Cómo se mantiene un significante durante tanto tiempo?

Estamos cumpliendo 40 años con la música. Dentro de lo bizarro de la situación, nos llena de orgullo. No solo pasa acá con Alberto y Cristina, también nos llegan recortes y videos de España por las peleas de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Se habla del "efecto Pimpinela" de los que se llevan mal en público pero muy bien debajo del escenario político. No deja de ser un homenaje.

No sabíamos lo de España. ¿Cómo es eso?

Hace menos de un mes salió en los diarios españoles. Lo llaman "no me hagas un Pimpinela", porque es como mostrar una pela pública y luego negociar por debajo. La diferencia es que nosotros somos hermanos y lo hacemos con honestidad a la hora de negociar, es una ficción.

Ahora con buenos modales, Alberto Fernández y CFK volvieron a dejar expuestas sus diferencias

Juani Fernández Juvé (JFJ): Sorpendió una confesión de ustedes hablando de Los Pimpinela del futuro. ¿Quiénes serían?

Lali Espósito sería como Lucía Galán por la parte histriónica. Además tienen buena química, con un carácter explosivo y espontáneo. Nicolás Vázquez podría ser mi reemplazo porque siempre es el bueno de la película. Incluso lo convocamos para un videoclip que terminó haciendo Benjamín Vicuña. No sé si canta bien o no, pero tampoco hace falta que sea tan bueno. Podría ser un buen dúo Pimpinela del futuro.

JFJ: En otras partes del mundo ver a dos hermanos interpretando canciones de pareja debió generar muchas anécdotas. ¿Cuáles fueron esas reacciones?

En los primeros años, cuando lo que más se conocía de nosotros eran las canciones, no se sabía de nuestra vida privada. En los viajes de las giras nos ofrecían una habitación para los dos y teníamos que aclarar que eramos hermanos y pedir dos cuartos. Nadie nos creía y pensaban que nos llevábamos mal como matrimonio.

Nuria Am (NA): Siendo amigo de Daniel Scioli, ¿qué pensás sobre su nombramiento en el Gobierno?

Con Daniel tenemos mucho afecto desde hace varios años. Nosotros tratamos siempre de abstraernos de lo político y enfocarnos en lo personal. Quiero que le vaya bien en ese sentido, pero siempre fue más saludable hablar de otras cosas, encontrarnos en un viaje, compartir amistades, música o el fútbol. No nos mezclamos en un mundo turbio que nos cuesta entender. Siempre le deseo lo mejor en el camino que haga porque nosotros conocemos al Scioli auténtico lo de la política.

La vuelta del Pichichi al Gobierno, y ¿como candidato?: lo sufre Massa

Desde lo político, ¿tienen una mirada similar con tu hermana?

Lucía y yo tenemos una mirada de sentido común. Vivimos rodeados de gente, no nos nos alejamos como artistas, al contrario. Siempre luchamos por el bienestar de todos. Con el regreso de la democracia votamos a Raúl Alfonsín y después a Carlos Menem. Estuvimos fuera del país cuando ganaron Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner. Acompañamos a quien haga bien las cosas para la gente. Nos encanta la actualidad y la política, somos comprometidos, pero no estamos con un sector en particular.

