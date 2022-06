Agustín “Chivo” Rossi, titular de la AFI, habló en Modo Fontevecchia y destacó lo “contento” qué estaba Alberto Fernández tras el acto qué compartió con Cristina Fernández de Kirchner en el encuentro por los 100 años de YPF. Asimismo remarcó qué su tarea como titular de la fuerza de inteligencia será “profundizar” la “profesionalización y transparencia”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Se define como peronista y kirchnerista, sin contradicción. ¿Usted y Scioli son los embajadores de Alberto Fernández para tratar de unir al Frente de Todos entre kirchneristas, cristinistas y albertistas?

No se si esa es la tarea que tiene el Presidente para nosotros. Lo que hice este tiempo fue fortalecer al Frente de Todos y al liderazgo del Presidente. El desafío del Frente para llegar al 2023 es con el fortalecimiento de la gestión que va a llevar a fortalecer el liderazgo de Alberto Fernández. En estos meses, ratifico que está bien el debate, tal cual lo expresó Cristina, pero que nosotros estamos gobernando y tiene que tener una síntesis o tenemos que aprender a convivir con las diferencias porque eso es lo que le permitió subsistir a las colaciones en el mundo. Como el caso de Chile y Uruguay. El eje ahora está en la gestión.

Hay un punto que vos y Scioli comparten como grandes embajadores del albertismo y el cristinismo, Scioli fue candidato a presidente y vos fuiste precandidato antes de que se decidiera Cristina por Alberto Fernández. ¿Hay algo del seniority, de la experiencia acumulada de haber ejercido cargos similares en el pasado que le dan otro volumen al Gobierno?

Uno llega a la gestión con un bagaje de la trayectoria anterior, algunos llegan con reconocimientos académicos y otros, como en el caso de Daniel y yo, llegamos con nuestra experiencia política. Eso seguramente aporta desde un lugar distinto, independientemente de que hayamos sido precandidato y candidato a presidentes, fuimos protagonistas en distintos niveles de los últimos 20 años de vida política Argentina con diferentes responsabilidades, así como los son Alberto y Cristina. No se si calificarlo como seniority, pero sí creo que cada uno llega con todo lo que trae.



"Agustín Rossi vuelve al gobierno como titular de la AFI"

Claudio Mardones (CM): Teniendo en cuenta su último paso por el ejecutivo como ministro de defensa y ahora el Presidente ha resuelto ponerlo al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que actualmente es presidida por Cristina Caamaño. ¿La expectativa de Alberto Fernández es que su nombramiento sea convalidado por el Senado o debe seguir siendo un interventor como es Caamaño?

No, lo que me dijo el Presidente en el desayuno que compartimos el día sábado, junto a la doctora Caamaño es que iban a enviar mi pliego al Senado. Creo que hoy sale mi designación como interventor para que en el lapso en el que el Senado lo trate no quede vacío o con menos sustento jurídico. Por eso salió el decreto por un lapso de intervención por 120 días para que lo puedan tratar en la Cámara Alta. Los objetivos que llevaron a intervenir la agencia fueron cumplidos por la gestión de Caamaño.

CM: Se ha enviado una reforma de la Ley de Inteligencia para definir perfeccionamientos como había anunciado el Presidente cuando asumió. La iniciativa al respecto, que envió Caamaño, no tiene muchas chances de prosperar por los números en la Cámara, ¿cuáles serán los principales trazos de su gestión al frente de un organismo que siempre ha estado muy observado como lo es la ex SIDE?

Es cierto que la doctora Caamaño trabajó en una nueva Ley de Inteligencia en la que yo como ministro de Defensa aporté. Es cierto que el tema de la inteligencia debería ser tratado como una política de Estado. La primera Ley de Inteligencia que existió fue hecha sobre finales del gobierno de De La Rúa y, a mi criterio, constituye el pacto básico democrático. Se debería buscar un alto nivel de consenso.

El Presidente lo que ha hecho es que la interventora saque a la agencia de los sótanos de la democracia, lo que significa que si hubo espionaje ilegal, sobre cuestiones que están taxativamente prohibidas por la Ley de Inteligencia, se aleje de eso. Lo que tiene que hacer la Inteligencia es producir información elaborada y analizada para que los decisores tengan el cuadro de situación más completo posible para tomar decisiones con el menor margen de error posible. Actualmente, el decisor principal, es el Presidente. Mi esfuerzo estará en continuar lo que hizo Caamaño, profundizando la profesionalización y transparencia.

"Agustín Rossi: "Los cambios que hizo el Presidente buscan preservar la unidad y bajar la tensión"

Nuria Am (NA): El fin de semana dijo que los cambios que hizo el Presidente en el Gabinete tiene que ver con preservar la fotografía de Tecnópolis en gesto de mostrarse cerca. ¿Esto significa que de aquí, a que termine el mandato, el Presidente tendrá que darle el gusto a Cristina para preservar la imagen de unidad?

No lo vería en esos términos. Si no se hubiesen dado los hechos previos, que dieron lugar a la renuncia de Matías Kulfas al frente del Ministerio de Producción, no hubiese pasado nada esta semana. Cuando desayuné con el Presidente y Caamaño, él estaba contento con el encuentro público con Cristina. Ambos tuvieron discursos complementarios. Cristina hizo referencia al momento en el que tomó la decisión de nacionalizar YPF. Alberto habló de las oportunidades de las políticas energéticas que tiene la Argentina.

