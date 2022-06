Alberto Fernández, Presidente con lapicera ajena y sin gasoil

Todo se arregla con dinero

La fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, aquella que celebraron mientras a todos los demás se nos aplicaba un régimen policial, finalmente no tendrá condena y se pagará en cómodas cuotas.

La gente a la que le iniciaron causas por ir a trabajar, aquellos a los que le secuestraron el auto, los +90 que fueron asesinados durante de los controles, +120.000 personas muertas por una mala gestión sanitaria, la compra de vacunas al mafioso genocida ruso y el vacunatorio Vip, los casos de Solange Musse y Abigail Jiménez, el funeral de Maradona, la amenaza y el dedito autoritario del Presidente Alberto Fernández en cada cadena, el “Trío pandemia”, el periodismo patrullero, los +80.000 comercios fundidos, las filminas con información falsa, las escándalos diplomáticos, las fuerzas de seguridad serviles que perseguían jubilados como Sara, al remero Ariel Suárez, al surfer Federico Llamas y los runners.

Todo ha sido un compendio que nos llena de vergüenza como sociedad y que ha quedado para la historia. Sumemos que el sistema de justicia estuvo a disposición de decretos inconstitucionales, y que tienen todavía causas en trámite. Sin embargo, en lugar de aprender algo de todo aquello, el país se paró nuevamente con la misma arbitrariedad con el fin de realizar el Censo 2022. En efecto, nadie trabajó para completar una encuesta repleta de preguntas desactualizadas e ideologizadas; que principalmente respondieron a temas de género. Hace doce años que el país no crece; pero nunca les falta tiempo para hacérselo perder a los que tratan de trabajar.

Alberto Fernández presionó al kirchnerismo: "Nunca más debemos dividirnos, el día que lo hicimos Macri fue presidente"

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se refirió al Presidente con la frase “El que trajo al borracho, que se lo lleve”. En efecto, la interna oficialista está siendo llevada más allá de cualquier límite. Mientras Alberto no hablaba durante semanas con su Vicepresidente, este repite que “Nunca más debemos dividirnos, el día que lo hicimos Macri fue presidente”, y sostiene que se presentará a la reelección para no ser un pato rengo un año y medio antes del final de su primer mandato. Este escenario de tristeza política corona con un 25 de Mayo que se vivió con un Tedeum tibio, con un Cardenal Mario Poli que no sorprendió con su mensaje y el Presidente improvisando a Litto Nebbia, tocando “Sólo se trata de vivir”.

¿Falta mucho para las elecciones?

El país que viene necesita de gestos y definiciones que nos coloquen en la senda de la libertad y la producción. La frase del Juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad” y el avance del proyecto de Boleta Única en la Cámara de Diputados son señales que el mundo necesita para creer que estamos decididos a un cambio genuino. Por el contrario, la convocatoria del gobierno a 13 gobernadores para reformar y liquidar al máximo Tribunal, con un formato de 25 miembros, nombrados por cada una de los provincias; significa todo lo que debemos dejar atrás. Para colmo, los cien años de YPF los celebramos sin gasoil, y con una empresa que vale un 10% del valor que la expropiaron. En esa misma conmemoración la Vicepresidente le “pidió” al Presidente usar la lapicera, es decir que le resuelva sus problemas, aquellos por los que lo eligió para el cargo. Lo raro es que éste la usó rápidamente para despedir al Ministro Matías Kulfas, desarmando su propio gabinete económico y dando lugar al regreso de Daniel “Pichichi” Scioli; que entra al equipo para mostrarse como eventual candidato del FDT.

La oposición sigue envuelta en su interna sin dar un mensaje claro para la nueva etapa que debe venir. En ese sentido Horacio Rodríguez Larreta dijo “Mi candidatura no depende de Macri”, al tiempo que organizaba un recital de la mona Giménez en el obelisco, con la misma impronta que años atrás lo hacía Daniel Scioli. Por su parte, Mauricio Macri, estaría estirando su lanzamiento todo lo que puede, mientras dice “Yo no estoy especulando, no le tengo miedo a una interna ni a una elección”. Desafortunadamente la prensa en muchos casos sigue dando aire a la “no agenda” en medio de una crisis social explosiva, dando espacio a referentes que tratan livianamente temas como el tráfico de drogas, personas, órganos, y la portación de armas; con el riesgo que todo ello sea funcional al crimen transnacional. Es por eso que sugerimos que tópicos tan complejos requieren ser abordados de forma profesional.

Alberto Fernández está flojo de dólares

Alberto, la voz de Maduro

La política exterior del gobierno sigue errática como siempre. Esta vez, el propio Nicolás Maduro fue quien afirmó “Alberto Fernández será la voz de Venezuela en la Cumbre de las Américas”. En efecto, luego de intentar organizar una contra cumbre junto a ese país, Nicaragua y Cuba; pasó a confirmar su presencia. Tampoco les va mejor del otro lado del Océano, ya que la agencia rusa Sputnik dijo que “El nivel de traición del Presidente argentino hacia su par ruso esta fuera de duda”. Es decir, le abrimos las puertas a Putin horas antes de la invasión, les compramos vacunas a un precio exorbitante, y de paso también nos ganamos otro adversario.

Esto ocurre en momentos que los soldados rusos en Ucrania no quieren renovar sus contratos, los jóvenes no tienen capacitación y debe acudir a gente que dejó el ejército hace 10 años. Sumemos que Vladimir Putin logró reclutar para la OTAN tanto a Suecia como Finlandia. En 100 días de conflicto, Rusia sufrió la misma cantidad de bajas que tuvieron durante una década en Afganistán. El Presidente Volodymyr Zelensky y su par polaco Andrzej Duda se mostraron juntos, en lo que se vio como una alianza compacta. La Justicia ucraniana dio a conocer la primera condena por un crimen de guerra ruso, se trata de el soldado Vadim Shishimarin, de 21 años, que fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un civil en Sumy. Esta claro que este conflicto ha sido un campo experimental para eventuales contiendas. Es por eso que el Presidente de los EEUU, Joe Biden, ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender Taiwán, al mismo tiempo que refuerza su relación con Japón. En síntesis, seguimos descolgados de un mundo que se vuelve cada día más complejo; y que requiere que tengamos un drástico giro diplomático.