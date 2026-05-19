Argentina y los Mundiales de Fútbol

Desde la dictadura militar hasta los gobiernos democráticos del siglo XXI, los Mundiales de fútbol funcionaron en la Argentina mucho más que como eventos deportivos. En distintos momentos históricos, el calendario de la Copa del Mundo coincidió con decisiones económicas traumáticas, reformas políticas sensibles, represiones estatales o maniobras de alto costo institucional.

La repetición del fenómeno a lo largo de más de cuatro décadas construyó una lógica que analistas políticos, historiadores y sociólogos describen como una utilización del “clima mundialista” para reducir el impacto social de medidas impopulares. Mientras millones de argentinos concentraban su atención en la Selección, distintos gobiernos avanzaron con ajustes, privatizaciones, endeudamiento, reformas estructurales o dispositivos de control político.

1978: el Mundial de la dictadura y la ESMA a once cuadras

La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 se disputó entre el 1 de junio de 1978 y el 25 de junio de 1978. Fue el caso paradigmático del uso político del fútbol en la historia argentina. La Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla convirtió el torneo en una gigantesca operación de legitimación internacional del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

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Mientras el país celebraba los triunfos de la Selección dirigida por César Luis Menotti, los centros clandestinos de detención continuaban funcionando. El símbolo más brutal de esa contradicción fue la ESMA, ubicada a apenas once cuadras del Estadio Monumental, donde se torturaba y desaparecía personas mientras el estadio explotaba de festejos.

Durante el Mundial se registraron secuestros y desapariciones forzadas en distintas ciudades del país. En paralelo, entre junio y julio de 1978, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz consolidó la reforma financiera que liberalizó tasas de interés y favoreció el ingreso de capitales especulativos, disparando la deuda externa. Además, durante toda la organización del torneo, el EAM ‘78 quedó envuelto en denuncias por corrupción y sobreprecios.

1982: Malvinas, censura y el derrumbe militar

La Copa Mundial de la FIFA España 1982 se jugó entre el 13 de junio de 1982 y el 11 de julio de 1982. El torneo comenzó apenas días después de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas.

La rendición argentina se produjo el 14 de junio de 1982, apenas 24 horas después del debut de la Selección. Entre junio y julio de 1982, la Junta Militar desplegó un operativo de censura masiva destruyendo o reteniendo material periodístico registrado por corresponsales en las islas que contradecía la narrativa oficial.

Durante esos mismos días, soldados argentinos fueron retornados al continente de noche y en secreto para evitar imágenes que profundizaran el colapso político y militar del régimen.

1986: el desgaste del Plan Austral detrás de Maradona

La Copa Mundial de la FIFA México 1986 se disputó entre el 31 de mayo de 1986 y el 29 de junio de 1986. Mientras Diego Armando Maradona conducía a la Selección al título mundial, el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba una creciente crisis económica.

Entre mayo y julio de 1986, bajo presión del FMI y ante el agotamiento del Plan Austral, el gobierno endureció la política monetaria y fiscal. Se avanzó con devaluaciones encubiertas, aumentos tarifarios y restricciones presupuestarias que comenzarían a deteriorar aceleradamente la economía.

1990: privatizaciones durante Italia ‘90

La Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 se desarrolló entre el 8 de junio de 1990 y el 8 de julio de 1990. En plena competencia, el gobierno de Carlos Menem profundizó el proceso de privatizaciones.

Entre junio y agosto de 1990, mientras la Selección avanzaba hasta la final, el oficialismo aceleró negociaciones sobre ENTel y Aerolíneas Argentinas. Sectores opositores denunciaron modificaciones discrecionales de pliegos y beneficios extraordinarios para grupos privados.

1994: reelección presidencial y el Pacto de Olivos

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 se jugó entre el 17 de junio de 1994 y el 17 de julio de 1994.

Durante ese período avanzó la consolidación política del Pacto de Olivos, firmado meses antes pero implementado institucionalmente entre junio y agosto de 1994 mediante la Reforma Constitucional que habilitó la reelección presidencial inmediata.

Mientras el país seguía el escándalo por el doping positivo de Maradona y la eliminación argentina, avanzaba la reconfiguración institucional del sistema político argentino.

1998: ajustes y recortes con la convertibilidad agotada

La Copa Mundial de la FIFA Francia 1998 se disputó entre el 10 de junio de 1998 y el 12 de julio de 1998.

Durante esos mismos meses, el gobierno argentino profundizó ajustes fiscales exigidos por el FMI. Entre junio y septiembre de 1998 se avanzó en recortes presupuestarios, reducción de subsidios productivos y limitaciones al financiamiento universitario en un contexto de creciente desempleo y agotamiento del modelo de convertibilidad.

2002: pobreza récord y la Masacre de Avellaneda

La Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 se disputó entre el 31 de mayo de 2002 y el 30 de junio de 2002.

La Argentina atravesaba la peor crisis social desde el retorno democrático. Entre enero y junio de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde aplicó la “pesificación asimétrica”, licuando deudas corporativas mientras millones de ahorristas perdían poder adquisitivo.

El episodio más grave ocurrió el 26 de junio de 2002, en plena disputa del Mundial, con la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante una represión policial.

2006: reestatización y decretos durante Alemania

La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 se jugó entre el 9 de junio de 2006 y el 9 de julio de 2006.

Durante el torneo, el gobierno de Néstor Kirchner avanzó con la reestatización del servicio de agua. El 21 de marzo de 2006 se había firmado el Decreto 303/2006 que rescindió el contrato de Aguas Argentinas, pero entre junio y julio de 2006 se formalizó la consolidación operativa de AySA evitando debates parlamentarios profundos durante el clima mundialista.

2010: Fútbol para Todos y el Indoamericano

La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 se disputó entre el 11 de junio de 2010 y el 11 de julio de 2010.

Durante el Mundial, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner profundizó el esquema comunicacional de Fútbol para Todos como herramienta de construcción política y discursiva.

Meses después, entre el 7 y el 9 de diciembre de 2010, ocurrió la toma del Parque Indoamericano, reprimida por fuerzas de seguridad con un saldo de muertos y heridos, en medio de fuertes tensiones sociales y urbanas.

2014: fondos buitre y default técnico

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 se desarrolló entre el 12 de junio de 2014 y el 13 de julio de 2014.

El 16 de junio de 2014, apenas cuatro días después del inicio del torneo, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo del juez Thomas Griesa contra la Argentina en la disputa con los fondos buitre.

Entre junio y julio de 2014, el gobierno argentino desplegó una fuerte retórica soberanista mientras el país ingresaba en un default técnico que paralizó el acceso al crédito internacional.

2018: el acuerdo con el FMI durante Rusia

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se jugó entre el 14 de junio de 2018 y el 15 de julio de 2018.

El mismo 14 de junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri publicó el memorándum que oficializó el préstamo récord del FMI por 50 mil millones de dólares.

Entre junio y septiembre de 2018, comenzaron los recortes de obra pública, ajustes fiscales y fuertes aumentos tarifarios exigidos por el acuerdo.

2022: Qatar, inflación y dólar soja

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se disputó entre el 20 de noviembre de 2022 y el 18 de diciembre de 2022.

En medio del torneo, entre noviembre y diciembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández implementó el programa “Dólar Soja II”, otorgando un tipo de cambio diferencial al complejo agroexportador para fortalecer reservas del Banco Central y cumplir metas pactadas con el FMI.

Durante ese período continuaron además los aumentos segmentados de tarifas energéticas y la aceleración inflacionaria.

El fútbol como anestesia social

A lo largo de casi medio siglo, los Mundiales funcionaron en la Argentina como mucho más que competencias deportivas. Dictaduras y democracias, gobiernos militares y civiles, administraciones peronistas, radicales y liberales encontraron en el fervor futbolero una ventana política excepcional.

La sincronización entre Mundial y medidas traumáticas no siempre respondió necesariamente a una conspiración planificada, pero sí construyó un patrón repetido: mientras la atención colectiva se desplazaba hacia la Selección, el poder político aprovechaba para ejecutar reformas, ajustes o decisiones de alto impacto social.

En un país donde el fútbol ocupa un lugar central en la identidad nacional, la pelota muchas veces convivió con la represión, la deuda, las crisis económicas y las disputas por el poder.