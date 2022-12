La firma española Balenciaga debió salir a pedir disculpas por una polémica campaña que causó repudio en las redes sociales y dentro del mundo de la moda y el espectáculo.

Las publicidades, lanzadas para la época navideña, mostraban niños sosteniendo bolsos de osos de peluche -que forman parte de la colección primavera-verano 2023- que llevaban arneses y accesorios utilizados en prácticas sadomasoquistas.

Pero, no contentos con estas controversiales imágenes, también hubo otra campaña polémica en la presentación de un bolso, donde se mostraba en un papel una decisión del Tribunal Supremo de 2008, United States v. Williams, que trataba sobre la pornografía infantil.

Las repercusiones

Las redes sociales condenaron esta repudiable campaña y acusaron a Balenciaga de promover la pornografía infantil. La mediática Kim Kardashian reveló que está reevaluando seguir manteniendo su vínculo con la firma española tras la polémica campaña.

“Como madre de cuatro hijos, me han sacudido las imágenes perturbadoras”, dijo en Twitter la protagonista del reality Keeping Up With The Kardashians. “La seguridad de los niños debe tenerse en la más alta consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, y punto”.

Balenciaga en llamas: Kim Kardashian reevalúa su relación con la marca tras una polémica publicidad con niños

El comunicado de Balenciaga

Tras las repercusiones que generó la campaña, la marca española eliminó las imágenes de sus redes sociales y salió a pedir disculpas con un comunicado.

"Nos gustaría abordar las controversias en torno a nuestras campañas publicitarias recientes. Condenamos enérgicamente el abuso infantil; nunca fue nuestra intención incluirlo en nuestra narrativa”, sostuvieron.

“Las dos campañas publicitarias separadas en cuestión reflejan una serie de graves errores de los que Balenciaga asume la responsabilidad. Nuestros bolsos de oso y la colección no deberían haberse presentado con niños. Esta fue una elección incorrecta por parte de Balenciaga, combinada con nuestro error en la evaluación y la validación de las imágenes. La responsabilidad de esto es solo de Balenciaga”, enumeró la marca.

“La segunda campaña separada para la primavera 2023, que tenía que replicar el ambiente de una oficina de negocios, incluye una foto con una página en el fondo, que corresponde al fallo del tribunal supremo "Estados Unidos VS. Williams", de 2009, que confirma como ilegal y no protegido por la libertad al discurso de la promoción de la pornografía infantil. Todos los artículos incluidos en esta fotografía fueron proporcionados por terceros que confirmaron por escrito que estos accesorios eran documentos de oficina falsos. Resultaron ser documentos legales reales, probablemente procedentes de la filmación de un drama de televisión. La inclusión de estos documentos no aprobados fue resultado de una negligencia imprudente por la cual Balenciaga ha presentado una demanda. Asumimos totalmente la responsabilidad por nuestra falta de supervisión y control de los documentos en el antecedente y podríamos haber hecho las cosas de manera diferente”.

“Queremos aprender de nuestros errores e identificar formas en las que podemos contribuir. Balenciaga reitera sus sinceras disculpas por la ofensa que hemos causado y extiende sus disculpas a talentos y socios", cierra el comunicado.

Niños con accesorios sadomasoquistas: la escandalosa campaña que generó repudio mundial

La opinión argentina sobre el tema

Dentro del mundo de la moda argentina también se pronunciaron respecto a la criticada campaña de la marca.

“La moda siempre va a transgredir lo establecido. No me voy a poner a defender a Balenciaga, pero me pareció positivo que hayan dado un paso atrás, que lo hayan reevaluado y hayan pedido disculpas para seguir adelante”, reconoció el diseñador Fabián Medina Flores. “Con el ritmo que vienen, lo que ellos marcan y la vorágine que son, porque son una fábrica de crear éxitos. Están haciendo todo provocándolo, ellos se deben reir mucho de toda la gente que se preocupa por eso”, agregó.

Por su parte, la periodista especializada en moda Matilda Blanco rechazó categóricamente la campaña y apuntó contra la forma en que intentaron desligarse de la responsabilidad. “Me pareció un desastre, me pareció un horror y no entiendo cómo se generó, desde dónde partió esa idea que es nefasta. Me parece bien que la marca se haga responsable. En un principio le echaron la culpa al fotógrafo, a los creativos, nadie hace una campaña sin aprobar la parte creativa así que son todos culpables”, sentenció Matilda Blanco.

FM JL