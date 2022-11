La casa de lujo francesa Balenciaga protagonizó una polémica por haber impulsado una campaña publicitaria con menores y accesorios de connotación sexual, iniciativa que provocó la indignación de la influencer Kim Kardashian, quien se mostró "conmocionada" por lo sucedido y se estaría replanteando su vínculo con la marca.

La polémica adquirió visibilidad en las redes sociales hace una semana. tratándose de un fenómeno que no es novedoso en el entorno de la moda, donde las marcas a veces juegan con los límites de la estética y las prohibiciones para destacarse y marcar una diferencia.

La última campaña publicitaria de una "Gift collection" expone dos imágenes de niñas de pie en un sofá y en una cama que sujetan un osito de peluche con correas negras.

Frente a esto, la empresaria Kim Kardashian comunicó a sus 74 millones de seguidores en Twitter que estaba "conmocionada por las imágenes perturbadoras" de las campañas que ocasionaron el revuelo. También advirtió que tomó conocimiento de las disculpas de Balenciaga y que habría recibido explicaciones al respecto.

"Estoy reevaluando mi relación con la marca, en base a su voluntad de aceptar la responsabilidad sobre algo que nunca hubiera debido ocurrir, y las acciones que espero de ellos para proteger a los menores", expuso la influencer, madre de cuatro hijos, el domingo en su cuenta de Twitter.

Balenciaga reconoce su "pésima elección"

"Nos gustaría abordar las controversias que rodean nuestras recientes campañas publicitarias. Condenamos enérgicamente el abuso infantil; nunca fue nuestra intención incluirlo en nuestra narrativa", comunicó la casa francesa para ponerle paños fríos a la polémica.

“Las dos campañas publicitarias separadas en cuestión reflejan una serie de graves errores de los que Balenciaga asume la responsabilidad", ampliaron.

“La primera campaña, la campaña de recolección de obsequios, presentó a niños con bolsas de osos de peluche vestidos con lo que algunos han definido como atuendos inspirados en BDMS (N. del R.: Bondage, Dominación y SadoMasoquismo). Nuestras bolsas de osos de peluche y la colección de regalos no deberían haber sido presentadas con niños", reconoció la empresa.

Como si fuera poco, otra publicidad exhibe un bolso de una colaboración con Adidas (perteneciente a la colección primavera-verano 2023), que reposa sobre documentos donde se leen extractos de un fallo del Tribunal Supremo estadounidense sobre pornografía infantil.

Hay quienes han querido asociar las dos campañas e interpretaron que habría una voluntad deliberada de lanzar un mensaje ambiguo, del que Balenciaga se defendió el lunes. "Condenamos firmemente el maltrato infantil: nunca ha sido nuestra intención incluirlo en nuestro relato", aseguró la marca cuestionada.

En este segundo incidente, Balenciaga asume "la total responsabilidad de la falta de vigilancia y control", pero al mismo tiempo indicaron haber presentado una "querella" por "inclusión de estos documentos no validada, resultado de una negligencia irresponsable".

Según el New York Post, la querella, presentada ante la justicia neoyorquina, está dirigida contra la casa de producción North Six y el escenógrafo Nicholas Des Jardins y en ella reclama 25 millones de dólares en daños, lo que Balenciaga no confirma en su comunicado.

Réplica de Nicholas Des Jardins

"Ciertamente, no hubo ninguna intención maliciosa: como sabe Balenciaga, muchas cajas de documentos se obtuvieron porque fueron alquilados por una casa de accesorios", alegó Amelia Brankov, abogada de Nicholas Des Jardins, a la agencia de noticias AFP.

"Además, representantes de Balenciaga estuvieron presentes en la grabación", objetó.

Balenciaga ya había pedido disculpas la semana pasada, pero reiteró las explicaciones este lunes, luego de que Kim Kardashian rompiera el silencio.

CA/ff