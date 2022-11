Denuncian fraude en Gran Hermano 2022

En los últimos días, la conductora de Intrusos, Florencia de la V, realizó diversas críticas al programa Gran Hermano, particularmente por la manera en que el canal manejó la situación de acoso que se dio entre dos participantes (Alfa y Coti). Ahora, acusó al reality de engañar a la audiencia con supuestos familiares falsos.

"Yo estoy desilusionada porque no sabía que los que te abrazaban eran extras", comenzó filosa la conductora tras indagar sobre la salida de Juan del famoso reality de Telefe.

"Pensé que era gente que los bancaba, pero eran todos extras", añadió. "¿Quiénes extras?", le preguntaron los panelistas de su programa. "Los que están ahí en la tribuna", les contestó la conductora.

Gran Hermano ¿es o se hace?

Frente a esta situación, el panelista Martín Salwe comentó "Una vez la Cata le decía a la Tora 'che, a mí me saludó una mina que era mi tía, y no era mi tía'". Frente a esto, Flor de la V se preguntó: "¿Por qué le tienen que poner familiares? Que no digan que son familiares, sino, gente cercana, del núcleo".

No es la primera vez que se siembran dudas respecto a la veracidad de Gran Hermano, tanto en televisión como en redes sociales.

En las últimas horas, dos participantes aseguraron -en distintas situaciones- que tienen celulares dentro de la casa, lo que iría en contra de la esencia del reality.

Así está hoy la primera casa de Gran Hermano de Argentina

María Laura, una de las participantes, dijo hace unos días: "Cuando era la tardecita eran las 7 porque yo me acuerdo que me fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las 7 y estaba claro". Días después, el participante cordobés Maxi comentó al pasar “no encuentro el celular”.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los usuarios de las redes sociales, que se encargaron de capturar los videos de estos momentos y comenzaron a especular al respecto.

