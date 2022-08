Canta Conmigo Ahora: el costo de contar con figuras internacionales

El nuevo programa de Marcelo Tinelli es uno de los productos televisivos que mayor inversión requiere para su realización. No sólo por su imponente escenografía y el gran despliegue de producción que tiene, sino también por la cantidad de personas que deben ser contratadas porque el formato lo exige.

All Together Now, aquí en la Argentina llamado Canta Conmigo Ahora, necesita sólo en el jurado un equipo de 100 personas. Dentro de este centenar, algunas de estas figuras deben ser famosas y reconocidas en el mundo artístico para atraer al público y generar un buen rating.

Para esto, el empresario y creador de la Flia pensó en el Puma Rodríguez y Cristian Castro para darle un perfil internacional al formato e intentar estar a la altura de las distintas versiones que se hicieron en otros países. Recordemos que esta idea surgió en la BBC y desde allí se vendió por todo el planeta.

Cristian Castro se suma a los artistas que emigran a Uruguay

En la televisión actual y frente a la crisis económica, pagar sueldos en dólares no es una tarea fácil y evidentemente el “cabezón” tiene este gran problema. No es la primera vez que estrellas del mundo pisan el suelo argentino para estar, en su momento, en la Bailando por un Sueño. Casos similares ocurrieron con Mike Tyson (2011), Lorenzo Lamas (2010), Sarah Paddy Jones (2010), Pamela Anderson (2011), Ergün Demir (2015) o Grecia Colmenares (2012), pero hoy la inestabilidad de la moneda extranjera hace más difícil la permanencia.

Según trascendió en las últimas horas, el hijo de Verónica Castro está dudando de regresar al programa de Tinelli porque no le garantizan su sueldo inicial. Al cantante “le pagaban 14 mil dólares por programa. Son 224 mil dólares al mes” destacó el panelista Pampito en Mañanísima. Luego detalló el conflicto: “la cuestión es que tuvo una reunión con Marcelo que le pidió que se quede, pero que baje un poco el cachet. Se lo quiso bajar a 200 mil dólares y aunque la diferencia era poquita Cristian no accedió". Castro ¿no vuelve más?.

JL PAR