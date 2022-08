Cristian Castro se suma a los artistas que emigran a Uruguay

Uruguay parece ser el lugar favorito de las estrellas que trabajan en Argentina pero quieren vivir “tranquilos” en otro sitio. Ya ocurrió con Susana Giménez y su amor por el pueblo uruguayo y la necesidad siempre de viajar a su chacra y pasar largas temporadas. Actualmente eligió el pueblo vecino para reponer en Punta del Este, Piel de Judas, el espectáculo que estrenó en el 2015 en calle Corrientes.

Recientemente sus declaraciones en un medio de ese país despertaron polémica. La diva hizo referencia a sus amigos y sus opiniones sobre su estadía allí: “Me envidian, todos se quieren venir para acá. Ahora Ricardo (Darín) se hizo residente. Todos se quieren venir a este país porque es un placer, es muy pacífico todo y la gente es muy adorable, uno se siente muy bien”.

Cristian Castro se lanzó de la tribuna de Canta Conmigo Ahora por un polémico participante: de quién se trata

Marcelo Tinelli es otra de las figuras que elige mucho estar en Uruguay y se rumoreó, antes del inicio de Canta Conmigo Ahora, que estaba evaluando instalarse a vivir y trabajar desde allí. Algo que hasta el momento no sucedió. Recordemos que el conductor tiene su propia casa en ese país.

Otra figura que eligió irse es el Negro González Oro, quien reconoció que no tiene planes de volver a la Argentina y destacó algo que no cayó muy bien: “Trato de evitar juntarme con argentinos porque la conversación es la política, el país, la pobreza y terminamos todos amargados con mala energía. Lo que busco es tener la mejor energía posible".

Juanita Tinelli, otra hija de un famoso que abandona el país

En las últimas horas Cristian Castro habló de su mudanza a Punta del Este luego de vivir un hecho de inseguridad aquí: “Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito… Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”. El músico vino a nuestro país para formar parte del jurado del nuevo programa de Marcelo Tinelli.

Quienes también optaron por volverse a su país natal fue Sebastián Almada y su familia, y el cómico Álvaro “Waldo” Navia junto a Vanina Escudero que apostaron nuevamente a desarrollar su vida laboral en Uruguay.

JL PAR