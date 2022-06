Carlos Heller: "Es muy difícil ponerse en contra del impuesto a la renta inesperada"

El diputado Carlos Heller dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre la medida que busca capturar ganancias extraordinarias de las empresas por el efecto de la suba de los precios internacionales vinculados con la guerra en Ucrania.

Quiero comenzar preguntándote por tu opinión sobre el proyecto de la renta inesperada...

Es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue anunciado como título hace un tiempo y que ahora tomó forma de 'efecto'. Lo que hay que entender es el concepto de renta inesperada y creo que eso fue explicado muchísimas veces. Tal vez en la misma explicación está la razón.

La pandemia, más la guerra, generaron en el mundo un agravamiento de la ya grave situación de acumulación y distribución de la riqueza. Hace unos días, se presentó un nuevo informe sobre la desigualdad y la pobreza y muestra con claridad notable cómo un reducido grupo de personas y empresas se enriquecieron de manera exponencial y cómo, en paralelo, aumentó la cantidad de gente pobre. Parece entendible no creer que sea lógico que esto responde al beneficio de unos pocos.

Entiendo el fundamento, pero por renta inesperada uno entiende que debería ser un delta sobre la renta del año anterior, no una cantidad fija

Es que es un porcentaje sobre la base de las empresas: no es para todos sino para unos pocos. Es para aquellas que tengan una ganancia neta superior a un determinado monto y que hayan incrementado, en este año, sus ganancias en un determinado porcentaje. El impuesto es una parte de ese incremento. Pareciera muy difícil de ponerse en contra, sinceramente, porque apunta a un reducido número de empresas, cuyo balances indican determinados gastos y no da ningún tipo de lugar a dudas.

Al respecto de esto, ¿cuál es tu visión al respecto de la controversia de Techint?

Yo no tengo fobia respecto a las empresas. Solo abogo por que la renta que se genera se distribuya de una manera más equitativa. Me parece que no es aceptable estos fenómenos de acumulación desmedida que se dan y no tienen ningún sentido porque no se re invierten y no entran tampoco en la lógica de los movimientos empresariales, y están hechos en la base de acumular en el otro extremo: pobreza, hambre y desempleo. Dicho esto, defiendo el rol de las pequeñas y medianas empresas, pero también sé que no son estas las que pueden fabricar tuberías o caños para hacer gasoductos. Creo que hay que defenderlas como lo hicimos con la compra y venta de carácter nacional para que el Estado priorice la adquisición de productos hechos por pymes, pero trato de entender las distintas escalas y situaciones.

¿Cómo proyectan el segundo semestre? ¿Va a haber desaceleración, sos optimista o ves que existen algunos nubarrones?

Yo creo que la macroeconomía se está manejando razonablemente bien. Si leés los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y demás, todos hablan de desaceleración del crecimiento. Creo que Argentina va a crecer entre un 4% y 5%, con mucha generación de nuevo empleo, con recuperación de empresas nacionales y pymes. Sigo insistiendo en que, para que las políticas sean virtuosas, no alcanza con crecimiento, tiene que haber distribución.

