La apertura de Modo Fontevecchia: ¿cuatro donde hay tres?

En el Día del Periodista, Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) comenzó con un homenaje al comunicador británico Robert Cox, hito del periodismo independiente: "No hay que tratar de ser héroes, tenemos que ser decentes. La decencia es lo más importante", expresaba el periodista.

Desembarcando en este martes, Jorge Fontevecchia mencionó los temas de la jornada. "¿Qué es lo que está pasando entre Macri y los radicales?" planteó el conductor remontándose a un almuerzo en la casa del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, donde estuvieron presentes el socialismo de Santa Fe, el peronismo bonaerense de Florencio Randazzo, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, "y sorprendetemente el radicalismo con sus dos autoridades, el presidente Gerardo Morales y su vicepresidente".

“La cena tuvo, como eje, conversar sobre la situación del país en una mesa con otros dirigentes que se consideran fuera de la grieta. Coincidieron en que el país necesita construir consensos para salir adelante”, decía en aquel momento Schiaretti.

"El Gobierno rechazó las acusaciones de Kulfas en su renuncia sobre el gasoducto Néstor Kirchner"

Al respecto, Fontevecchia dio pie a los primeros audios que explican qué es el modelo cordobés, comenzando por el gobernador de Córdoba quien en 2015 pedía que José Manuel de la Sota sea presidente. "¿Se imaginan cuánto más vamos a progresar si tenemos a un cordobés como presidente de la patria? Por primera vez, en 30 años en democracia, nosotros tenemos la chance de poner uno de los nuestros en el sillón de Rivadavia", resaltó Schiaretti.

Unos años después, con el fallecimiento del ex gobernador cordobés, hace un mes se lo escuchaba a Schiaretti decir: "Cordoba es una provincia que, aunque muchos no lo tengan presente, tiene siete miembros en el Superior Tribunal de Justicia. Tres de esos siete fueron nombrados hace 26 años por un gobierno anterior y, a nosotros, nos parece normal que permanezcan en el tiempo. Nadie puede decir que tienen que irse".

"Encuesta: un 64% cree que perdió la "guerra contra la inflación" y solo 27% mantuvo sus ingresos"

En tanto, pasó la palabra de la diputada Natalia de la Sota, quien manifestó: "Nosotros somos una fuerza que hace 20 años gobernamos Córdoba, que comenzó a liderar mi padre en el '99, y la verdad es que hemos tenido nuestras diferencias con los gobiernos nacionales, pero sabemos que somos el justicialismo cordobés y apoyaremos las medidas en tanto covengan".

José Manuel de la Sota fue uno de los que apuntó al kirchnerismo: "¿Cómo puedo yo participar de un partido que avala incondicionalmente un Gobierno, y que todos los días castiga a la provincia que yo gobierno". Por su parte, Fontevecchia agregó que "Córdoba tiene una historia como lugar que le compite al puerto, el único del interior del país con la capacidad de pararse de igual a igual".

"Aníbal Fernández: “Lo que me contaron de la carta de Kulfas no me satisface”

La reacción de los radicales

Volviendo a los dichos de Mauricio Macri, acerca de que el partido radical tuvo su rol en la génesis del populismo, en Modo Fontevecchia se consignaron audios al respecto: “Tal vez se originó en Latinoamérica y la Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas, para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó. Primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy se ha extendido al resto del mundo”, dijo este viernes el expresidente y despertó críticas.

El abogado y dirigente radical, Gastón Manes, fue uno de los que respondió sobre el caso. “Fue una imprudencia del ingeniero Macri. No me parecieron buenas sus declaraciones porque nosotros apuntamos a la unidad. Yrigoyen fue un presidente ejemplar, consolidó la democracia, creó YPF. Al banalizar su figura no se ejercitó la prudencia”, sostuvo.

"Gerardo Morales calificó a Mauricio Macri de "irresponsable y egoísta"

Quien tampoco calló su opinión fue el ex vicepresidente Julio Cobos quien hizo mención a la figura de Yrigoyen y advirtió que Macri "confunde populismo con popular. Popular, eso fue el gobierno de Yrigoyen: el de los derechos de los trabajadores, la suba del salario real y el protagonismo de en el mundo".

"Hablando en off con distintos candidatos de Córdoba me dicen que el candidato ideal a vicepresidente es Juan Schiaretti", destacó Fontevecchia mencionando que todos los allegados lo reconocen como un representante del pueblo cordobés.

Cumbre de las Américas

Este lunes en Los Ángeles, California, comenzó la novena edición de la Cumbre de las Américas. Será un evento de cinco días concebido por la administración Biden como un vehículo para abordar preocupaciones hemisféricas y una visión para el futuro, que se han ido complicando desde su convocatoria el año pasado.

En el recuerdo de otras cumbres quedaron palabras y declaraciones que todavía resuenan en nuestro país. En el año 2005, en Mar del Plata, Néstor Kirchner hacía una crítica a George Bush, donde expresaba: "Nuestro país, en particular, es prueba trágica de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales, que al imponerlas contribuyeron, alentaron, y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad".

"La agenda de las Américas: los siguientes tres años son clave"

Cristina Fernández también hizo eco al hablar de narcotráfico en la Cumbre de las Américas en Panamá 2015. "¿A dónde va el dinero de la droga? Si no se aborda de ese punto de vista vamos a tener 20 mil Cumbres y, lo que es peor, los países emergentes van a quedar con los muertos y con las armas que también producen los países desarrollados. Fíjense qué contradicción: con la droga y el dinero se quedan los países desarrollados. Con los muertos y las armas los pobres de América Latina", sostuvo la vicepresidenta de la Nación.

En tanto, Mauricio Macri tuvo su aparición en la Cumbre de las Américas en 2018 realizada en Perú, donde mencionaba un 'duro presente que vive Venezuela'. "La democracia y los derechos humanos continúan siendo principios en ser defendidos en esta Cumbre. Por eso, antes de finalizar quiero expresar una vez más la preocupación para Venezuela, por los millones de venezolanos que se vieron obligados a dejar sus tierras, y por aquellos que sufren carencia de alimentos y servicios sanitarios básicos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y deje de negar la realidad y acepte la colaboración regional, y la ayuda internacional", concluía.

