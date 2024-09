Carlos Heller: "La economía va a caer en torno al 3.8%"

Tras la confirmación en Diputados del veto a la reforma jubilatoria, el titular del banco Credicoop, Carlos Heller, destacó que “las provincias están sometidas a una presión enorme” al momento de votar. En ese sentido, cuestionó las maniobras políticas en el Congreso respecto a la reforma. “El bloque de Unión por la Patria ha dado una muestra de cohesión y de coherencia”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Heller es diputado nacional, presidente del Partido Solidario y del Banco Credicoop.

Alejandro Gomel (AG): El número de inflación que se dio a conocer fue por arriba del 4%. ¿Qué análisis hace de la situación?

Evidentemente el dato no es un dato bueno para el Gobierno que apostaba, a esta altura, a un índice menor. Pero yo lo quiero poner en contexto, porque hablar de la inflación sin hablar de la economía en general también puede inducir a error.

Estamos en medio de un proceso fuertemente recesivo, de desaceleración económica y que intenta, por todos los medios, que por vía de la baja de la actividad, de la baja del consumo, los precios dejen de subir. Por lo tanto, una inflación del 4,2% a esta altura no se puede considerar un buen resultado.

Pero además, la inflación de Milei, en nueve meses de gestión, fue de 144,4%, mientras que en los últimos nueve meses de Massa, para tomar lo inmediatamente anterior, fue de 119,5%. Ahora, a la gestión del gobierno anterior se le acusaba de darle plata a la gente para que la gente consuma y mitigue el efecto de la inflación. En este caso, se le retrae a la gente todo lo posible, dinero y recursos, para que no pueda comprar y de esa manera se desacelere la inflación. Por lo tanto, el dato es malísimo.

Elizabeth Peger (EP): Muchos analistas plantean que hoy la baja de la inflación se paga necesariamente con recesión. Pero hay algunos indicadores que hablan de cierta mejora por ahí en algunos números, como en el caso de la industria o la actividad en general, sumado a una reactivación del crédito. Y, dicen, que en realidad va a tener el efecto justamente contrario al que pretende el Gobierno, acelerando la inflación hacia fin de año. ¿Cómo ve ese escenario?

No es una ley que mejora la situación de la gente, deba trasladarse y convertirse en inflación. Por ejemplo, Brasil tiene una inflación bajísima y está creciendo su economía. Quiero decir que, según las estimaciones que hacen los organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial o la Cepal, pronostican que el único país de la región que va a tener retracción económica, es decir, caída de su Producto Bruto Interno en el año 2024, es Argentina.

En Argentina la economía va a caer en torno al 3.8% su PBI, pese a un crecimiento muy alto de la actividad agropecuaria y la industrial agropecuaria, es decir, aquellas cosas que del área agropecuaria que se transforman porque se le agrega algún valor, como puede ser el aceite de soja que está medido como agroindustrial y no como agraria específicamente.

Es decir, si me quedo con el resto de la actividad, con la actividad que es la más generadora de empleo, lo que dicen los pronósticos de esos organismos internacionales es que vamos a tener una caída del Producto de 5,7%, es altísimo. Y eso es inducido para enfriar la economía y, de esa manera, lograr derrotar a la inflación. Por eso digo que el índice de 4,2% es un índice altísimo en este contexto recesivo.

AG: Yendo a la Cámara de Diputados, ¿cómo vivió todo esto de que varios diputados radicales votaron de una manera pero ayer cambiaron completamente su postura?

Perder ganando 153 a 87 es una manera particular de perder. Lo que ayer hubo fue una notable coincidencia de una amplísima mayoría de la Cámara de Diputados, que volvió a decir que quería sostener el proyecto de mejora del sector pasivo.

El Gobierno operó y fue público, incluso mostraron fotos, no se trataba de ninguna investigación sobre determinados legisladores. Algunos cambiaron su voto, otros no habían venido y vinieron, y logró el triunfo a lo Pirro, porque festejar que lograron impedir que los jubilados recompongan sus haberes a los que tenían antes que asuma este Gobierno no puede ser considerado de verdad un éxito.

Creo que debería ser considerado como un gran golpe a la ciudadanía argentina que vive en esas condiciones y festejar eso me parece que no es mucho mérito. Pero vuelvo a repetir, hubo una mayoría consolidada que mantuvo su posición pese a las presiones, las negociaciones, las ofertas, algunas son muy llamativas.

Como por ejemplo, el diputado de radical que renunció para que asuma un diputado del PRO a cambio de un cargo en Salto Grande. Si yo sigo hilando, Salto Grande se negoció cuando hubo una negociación en el Senado donde otro senador, que había sido elegido en la lista de Unión por la Patria, cambió su voto y a cambio de eso unieron un par de bancas desde el directorio de Salto Grande. Bueno, esto no parece ser una manera de hacer buena política.

Claudio Mardones (CM): Hubo tres votos peronistas, del Bloque Independencia de Tucumán, que responden a un gobernador peronista como Osvaldo Jaldo…

Ellos responden a un gobernador que ganó en la lista del peronismo y que, inmediatamente, pasó a adherir al proyecto de Milei. O sea, son cuasi-oficialistas hoy esos diputados.

CM: ¿Pero teme que eso pueda extenderse en el tiempo, ahora que viene la contienda y la discusión en torno al presupuesto? Porque hubo interrogantes respecto a otros gobernadores también, que como usted dice, ganaron en la boleta del peronismo y que tienen una relación más fluida quizá con la Casa Rosada. ¿Cree que eso se puede manifestar en nuevas votaciones divididas?

A ver, déjeme decirle varias cosas. Nosotros ayer dimos una muestra de unidad y cohesión. La totalidad de nuestro bloque estuvo presente y votó de la misma manera. Lo otro que usted dice son especulaciones que colegas de ustedes hacen acerca de lo que podría pasar, si pasara, etc.

Efectivamente hay muchos gobernadores sometidos a presiones porque este gobierno le sacó la obra pública, le sacó las transferencias aleatorias, las que no son de la coparticipación y redujo notablemente todo lo que tiene que ver con los subsidios a los servicios públicos. Es decir, las provincias están sometidas a una presión enorme y esa presión forma parte de negociaciones a cambio de si me votás en esto, te doy esto otro.

Creo que el Bloque de Unión por la Patria ha dado una muestra de cohesión y de coherencia que es destacable porque no tiene deserciones, ni gente que no le venga a las reuniones o que le vote diferente. Y eso no quiere decir que hacia adelante no podamos seguir teniendo presiones y que puedan suceder cosas, pero hasta acá nuestro resultado es altamente meritorio.

Yo creo que va a pasar lo contrario. Yo creo que los diputados y las diputadas, que finalmente son producto de la decisión popular que los votó, tienen que rendirle cuenta a sus votantes. Y no es tan fácil votar como votaron algunos ayer sobre el tema de los jubilados y tener que volver a sus lugares de origen para enfrentar a quienes le dieron el mandato, que desde luego no era que actúen de esta manera.

Por lo tanto, veremos qué es lo que va a pasar para adelante. Yo soy optimista porque, en este último tiempo, logramos mayoría para sancionar esta ley. La mayoría se mantuvo ayer pese a todos los aprietes que hubo. Logramos mayoría absoluta para aprobar el presupuesto universitario. Logramos mayoría absoluta para rechazar los fondos reservados de la SIDE. Y todo eso es mérito de la acción política, porque ahí no hay ningún intercambio más que el de la búsqueda de la construcción de coincidencias.

Me parece que el futuro del Parlamento es que esas coincidencias se vayan consolidando y permitan que el Parlamento cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de equilibrar, controlar y reasignar decisiones y recursos en un equilibrio de poder.

Ayer escuché a varios diputados decir que Milei ganó, por eso merece gobernar y que los demás apoyen. Hay que decirles que la Constitución establece la renovación de los cuerpos legislativos de manera diferente que la del Ejecutivo, justamente para generar un equilibrio de poderes. De lo contrario, habría una elección única en la que se elegiría todo al mismo tiempo y entonces el que ganara la elección tendría mayoría parlamentaria.

En ningún país democrático eso sucede así. Y en los países es normal, por ejemplo en Estados Unidos, las dificultades que tienen los poderes Ejecutivos para aprobar los presupuestos porque una de las cámaras no tiene mayoría. Por lo tanto, no le da los votos, y tiene que conceder y negociar. Eso creo que es una virtud de la democracia, no un defecto.

CM: Hablando de recursos, viene la gran discusión de los recursos para el año próximo y estará la visita del Presidente a la Cámara de Diputados. ¿El bloque de Unión por la Patria va a ir o aún lo tienen que decidir?

Como en casi todas las cosas, Milei plantea una cosa absolutamente no habitual. Por lo tanto, aquí hay análisis que no son mecánicos. Históricamente la presentación del presupuesto la hace el ministro de Economía, en una reunión de la Comisión de Presupuestos.

La reunión de la comisión son reuniones abiertas, ésta y todas. Es decir, se reúne la Comisión de Pymes y si hay temas que a los diputados les interesa, pueden venir los 257. Por lo tanto, las reuniones de la Comisión de Presupuestos suelen ser amplias y concurren muchos diputados y diputadas que no integran esa comisión.

Las reuniones de Comisión de Presupuesto, cuando se presenta el presupuesto, como otras cuando se trata de proyectos importantes, son reuniones donde concurren los representantes del Poder Ejecutivo, hacen su exposición y luego los legisladores les hacen preguntas. Además, hay un intercambio que forma parte del conocimiento que los legisladores necesitan para el tratamiento.

Cuando tratamos el presupuesto el año pasado, no solo vino el ministro de Economía, sino que vino casi todo el Gabinete. Cuando lo tratamos el año pasado, tuvimos un requerimiento respecto del funcionamiento de las empresas públicas y vinieron los presidentes de todas esas compañías estatales. Esos presidentes dieron su informe y fueron interrogados por los legisladores. Esa es la característica del tratamiento parlamentario del presupuesto.

Pero actualmente todavía ni siquiera tenemos la convocatoria, sólo nos hemos enterado de que el Presidente va a venir el domingo a las nueve de la noche a presentar el proyecto de presupuesto. Es todo lo que sabemos, todavía tiene que haber una comunicación formal donde estén explicadas algunas de las características que tendrá la reunión.

Nosotros en el bloque todavía no lo tratamos. Particularmente, estoy convencido que quienes integramos la Comisión de Presupuestos tenemos que asistir porque es lo habitual. Pero también los diputados y diputadas que quieran asistir del resto del bloque y de los otros bloques, también irán concurriendo si lo desean. Vuelvo a repetir, es una reunión de la Comisión de Presupuestos con Show.

