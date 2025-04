Caruso Lombardi: "Ni en pedo voy a ser funcional a Milei"

Ricardo Caruso Lombardi, el exdirector técnico y candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aseguró que su capital político es su “credibilidad” y negó ser funcional a la estrategia electoral de Javier y Karina Milei. “Soy independiente, no soy títere de nadie”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Ricardo Caruso Lombardi, es exfutbolista, exdirector técnico, panelista de TV y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el mítico MID de Arturo Frondizi. Como técnico, se lo reconoce por haber salvado a siete equipos del descenso y por haber logrado el ascenso con dos: Deportivo Italiano en 1996 y Tigre en 2005. Fue elegido por Oscar Zago para encabezar la lista del MID, y ha dicho textualmente: “Vamos a hacer la sorpresa del campeonato.”

¿A qué tipo de sorpresa se refiere? ¿Qué es lo que usted imagina? Para ser legislador hace falta algo así como un poco más del 3%. ¿La sorpresa sería lograr ser legislador y tener ese 3% o se refiere a algo más?

Yo creo que “sorpresa” es cuando Riestra le gana a River en cancha de River con 90.000 personas. Eso es una sorpresa. Acá se habla mucho de muchos candidatos, porque hay candidatos muy fuertes, y me parece que no le están explicando bien a la gente de qué se trata. Hoy por hoy, yo los escucho y cuando dicen ”basta de esto”, pero no es así. Vos sos legislador. El legislador digita las leyes y las pone en tela de juicio entre todos. Entre todos tenemos que decir sí o no, si nos sirve o no. No importa si la hace un peronista, un radical, uno del PRO, un libertario o uno del MID. El tema es que nos pongamos de acuerdo, que tengamos diálogo, que sirva la ley, y pasarla al plano. Eso es todo el trabajo que tenemos que hacer, no estamos para solucionar cosas. Yo creo que no le están diciendo la realidad a la gente. El legislador es solamente para las leyes, y tenemos que ayudar a los ciudadanos a que pongamos o tengamos en cuenta leyes que le hacen mucha falta a esta ciudad porteña.

A mí siempre me incomodaba Macri con sus metáforas deportivas porque yo carezco de los recursos necesarios para poderlas traducir. Pero acá tengo al mejor, a Román Iucht, así que le voy a pedir que me dé una mano para traducir qué es esto de Riestra en la cancha de River con 90.000 espectadores…

Roman Iucht: Riestra ganándole a River en el estadio Monumental es el pato que le tira a la escopeta. Es alterar el orden de lo lógico. El fútbol es el único deporte en donde podés tener todas las estadísticas a tu favor, y sin embargo, podés terminar perdiendo un partido. A vos te ha ido muy bien en equipos donde administrabas escasez, más que abundancia, y hacías planteos inteligentes. ¿Cómo es administrar escasez en un partido político pequeño, con pequeño presupuesto? ¿Y qué sería hacer un partido inteligente para proponerle a la gente que te vote?

La ventaja que tengo yo ahora es que en el fútbol vos necesitás de los jugadores, porque si no te andan bien y no hacen los goles, la gente te insulta y te tenés que ir a los tres o cuatro partidos. En cambio, en la política tenés una reunión con tu cuerpo técnico, que sería toda la gente que está trabajando en el MID, pero después la decisión es tuya. Si vos te equivocás en el tema y hacés todo mal, la culpa es tuya. No dependés de nadie. Dependés de vos mismo. Yo creo que la política depende de cada uno, y los políticos tienen que hacer un mea culpa alguna vez, porque siempre están echándose la culpa uno al otro, uno al otro, y lo que tienen que buscar son soluciones.

Estoy en una estación de servicio, y me llamaron de cinco mesas para saludarme. ¿Sabés lo que quiero yo? Que, dentro de tres años, si tenemos la suerte de estar como siempre, la gente me siga saludando igual, no que yo me tenga que esconder. Yo creo que tenemos que hacer, alguna vez, algo diferente. Creo que el político tiene que ser creíble. Tenemos que empezar a creer en los políticos, porque si no, nunca vamos a ir para adelante. Si la ley la dice un radical, el peronista ya le dice que no, y ni la leyó. Tenemos que laburar todos juntos, esa es la base de todo.

RI: Nos conocemos hace muchísimos años, y sos un tipo que sabe perfectamente lo que tiene a favor, en contra, los vericuetos, los atajos, los resquicios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te gustó la posibilidad, más allá de los votos que obtengas, porque se trata de esta ciudad que vos conocés muy bien? ¿Cuánto te juega a favor ser conocido?

Si me llega a votar la gente que me saluda todo el día, te digo la verdad, gano por escándalo, pero no me va a votar toda la gente que me saluda. El domingo fui a Mataderos, caminé en la feria de Mataderos, y me tuve que volver a las cuatro cuadras porque era una foto tras la otra. Tengo aceptación en la gente, tengo credibilidad, y eso es lo que yo nunca quiero perder porque es muy lindo que te aclamen.

Yo no soy político, vamos a ser realistas. Yo soy un ciudadano y todo lo que que sé lo aprendí desde los 16 años vendiendo en la calle. También tuve un boliche bailable de gente grande, soy periodista deportivo recibido, técnico de fútbol, tuve taller luminoso, estuve en talleres de rodilla, estoy en la construcción. Hago de todo e hice de todo. También compro las cosas en la calle. Compro el tomate, la verdura, le compro a mi mamá, le pago los impuestos a mi vieja, a mi tío, ayudo a mi familia. Hago la vida normal que hace cualquier persona. El tema es que tratemos de hacer bien las cosas a la hora de tener que votar algo para la gente, porque si no, no sirve.

A mí hay muchas cosas que me incomodan. Si me preguntarás qué pondría a favor de la gente para una ley, diría que le voy a dar un subsidio de cinco palos a los clubes de barrio y los voy a controlar. La única diferencia que vas a tener es que yo necesito que le prestes el club de 8 de la mañana a 4 de la tarde a cuatro escuelas del barrio. De 4 de la tarde en adelante, hace la vida del club como la hacés siempre. En el momento que está cerrado, se lo cedés a las escuelas. Entonces, vos a los chicos los tenés desde pibes adentro de un club. Los entrenás, los educás, los cuidás y evitás que estén en la droga de jovencitos, o en el robo. Todo tenés que evitarlo antes. Creo que lo primero que tenés que hacer es atacar el tema de los chicos. Hay que cuidarles la boca con los odontólogos en los mismos clubes, dos veces por semana y pagarles bien a los médicos para que los atiendan. A eso apunto yo.

También apunto a los abuelos. Los abuelos son la última parte de la vida, y yo tengo a mi mamá de 90 años, tengo a mi tío de 85 años, y yo los trato de ayudar. Hay que ayudarlos con cosas que les beneficien. Si mi mamá cobra 340.000 pesos y tendría que pagar el ABL de 60.000 pesos, que se lo pago yo, ella ganaría 280.000. Entonces yo la estoy ayudando a mi mamá. Hay que sacarle la ABL a todos los abuelos, no a los que ganan la mínima. Hasta cierto monto, los abuelos no tienen que pagar más la ABL. Tenemos que tratar de buscar la manera de cómo podemos solucionar este tema sin afectar al Estado, con el tema de la plata, con el tema de la ciudad. Me parece que tenemos muchas cosas arriba de la mesa. Después, tenemos que ponernos de acuerdo con todos los partidos y no ser locos diciendo que no a todo lo que dice el otro. Tenemos que ser buenos compañeros de trabajo, porque es la única manera de sacar adelante la Ciudad.

Oscar Zago, referente del MID, junto a Caruso Lombardi.

Elizabeth Peger: ¿En qué barrio vivís?

Villa Urquiza.

EP: ¡Ah, el mismo que yo! ¿Qué te piden los vecinos?

Antes me preguntaban de fútbol. Una de las cosas que a mí me preocupan, que lo vivimos acá en Villa Urquiza, es el tema de la usurpación de las casas y de los departamentos.

EP: Pero se está resolviendo eso, ¿no?

Menos mal, pero tengo gente amiga que nunca pudo recuperar su lugar. Que se ocupe el Estado en conseguir un refugio para ver cómo hace, pero tiene que haber una ley exprés que diga que la persona que te usurpa tiene 30 días para irse, y vos recuperás tu bien. El Club Modelo estuvo 15 años usurpado. ¿A vos te parece lógico? Es una cosa de locos. Ahora hicieron un club hermoso para que los chicos puedan ir a hacer taekwondo, para que hagan boxeo, para que hagan un montón de cosas. Ese es un tema que me parece que es para darle importancia.

Otra cosa que a mí me interesa es algo que mucha gente me dice. Me cuentan que los mata el 3% de ingresos brutos y el ABL en las PYMES. Hablando con mi grupo de trabajo, decía que sería bueno meter una ley para ese 3% y sacar el ABL. Por ejemplo, un heladero que me dijo que tiene 50 personas laburando, pero el 3% de ingresos brutos lo mata. Vamos a hacer una cosa para equiparar, porque esa plata tiene que entrar de algún lado. Yo propongo sacar el 3% de ingresos brutos, el ABL, y que esa gente meta a 20 personas más a laburar. Si vos blanqueás esas 20 personas, con los impuestos que pagás por esas 20 personas yo puedo hacerme cargo de ese 3% que estamos perdiendo del otro lado. A varios comerciantes con los que estuve charlando les gustó la idea. Hay que buscarle la vuelta. Yo creo que tenemos que ser conscientes de hacer algo que se pueda, no algo que no se pueda. Yo apunto a cosas que se puedan. Me parece que, si vamos tirando ideas y nos ponemos de acuerdo, podemos ayudar muchísimo a la gente. Parece que Puerto Madero y Recoleta fueran países distintos, y Soldati y Constitución son otro país.

Claudio Mardones: Usted es candidato del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID. ¿Hay alguna relación con Oscar Zago, el principal dirigente del MID? Se lo pregunto porque estamos hablando de una fuerza política que es aliada de La Libertad Avanza y que en términos generales apoya al gobierno. ¿Usted se identifica con Javier Milei?

Yo no me identifico con nadie.

CM: ¿Y con el MID?

Con el MID sí.

CM: ¿Y habló con Oscar?

Sí, ya lo sabe Oscar. Él está por el MID de diputado y tiene dos legisladores ya en la legislatura por el MID. Estamos buscando poder meter tres personas como para hacernos más fuertes y tener un grupo de cinco legisladores. El MID no tiene nada que ver ni con La Libertad Avanza, ni con el PRO, ni con el peronismo, ni con el radicalismo. Yo soy independiente. Yo voto por el sí o por el no de una ley que me gusta. Yo voto por el sí o por el no de una ley.

Yo puedo decir si fue penal o no fue penal. No puedo decir que fue un "penalcito". Un penal es penal y yo tengo que decir sí o no. Con lo que no estoy de acuerdo, voy a decir que no. Con lo que estoy de acuerdo, voy a decir que sí. Oscar lo sabe, lo tiene claro. Yo me manejo así con el fútbol, con el periodismo, porque si ustedes me ven los sábados y domingos en televisión, soy bastante crítico y ácido con el poder. Hacen muy mal las cosas con el VAR, los arbitrajes, el campeonato, los descensos. Hacen todo mal. Hacen fuerza para hacer todo mal, y yo no quiero hacer todo mal. A mí me gusta hacer las cosas bien.

Si yo veo que no me dejan hacer las cosas bien, voy a decir “gracias por todo", y me voy a mi casa. Yo no estoy para perder tiempo y no quiero vivir del Estado porque no me hace falta nada a mí. Yo vivo de lo mío, de mi trabajo, de mis cosas. No tengo que estar mendigando nada. Yo voy a un lugar para ayudar a la gente. Dios quiera que se den cuenta que yo vengo para eso y que no voy a hacer campaña con algo que no voy a cumplir.

El grave problema que tienen los políticos es que no les cree nadie, y yo quiero que me crean. Si yo me meto en la política es para que me sigan creyendo como me creen de técnico, porque por eso la gente me quiere. Si yo voy a hacer política para que la gente me odie y me putee en todos lados y no pueda salir con mis hijos a comer una pizza acá en Mendoza y Triunvirato me dedico a otra cosa.

Me parece que nací para ser agradecido de la gente porque me crié abajo, ando en todos los barrios y si yo tengo aceptación de la gente, yo no le puedo fallar a la gente. Pero que lo tengan en claro: nosotros estamos para legisladores. Si gana uno u otro, somos iguales todos. Mi voto va a ser el mismo que el que puede llegar a ganar Larreta, Santoro, Adorni o el que sea. Es el mismo voto. No me vengan a mí con que todos van a solucionar todo. No, no van a solucionar nada.

Oscar Zago fue presidente del bloque de La Libertad Avanza hasta abril de 2024.

CM: Hay un tema de estrategia política porque usted tiene alto nivel de recordación y eso se transforma para Jorge Macri en un problema competitivo, pero también para Ramiro Marra y también para Manuel Adorni, el portavoz presidencial. ¿Qué evalúa del impacto de su candidatura? Aunque viniendo del MID, hablando en términos futbolístico, , parece que está a préstamo en el MID…

Los demás, seran así, yo no. Te lo puedo asegurar, dejalo grabado ahí para que se sepa. Yo tengo reportajes de hace 30 años atrás, tengo los cassettes de antes de cuando dirigía, y hablaba lo mismo que hablo ahora. ¿Sabés por qué? Porque no miento. A mí el pasado no me condena. Sacame ficha limpia, no me condena nada porque todos mis días fui igual. Paro en los mismos lugares. Ahora estoy en la Shell de Álvarez Thomas y avenida Los Incas, en la esquina, tomando un café. Estamos haciendo campaña ahora en un lugar. Ahora voy a ir con los muchachos porque ya empezaron con la campaña los muchachos de la agrupación, pero yo estoy solo, no tengo guardaespaldas. Yo no quiero comer con guardaespaldas, con mi nene, con mi señora.

CM: ¿No teme ser funcional al gobierno de Milei en la estrategia de la Ciudad de Buenos Aires? Al menos eso evalúan en el gobierno porteño: que usted es totalmente funcional a la estrategia de los hermanos Milei en la Ciudad. ¿Qué les responde?

Yo soy funcional a la gente. Yo siempre viví para la gente, y la que sufre es la gente. Yo no soy títere de nadie. Eso volvelo a grabar, porque a mí nadie me manejó mi vida. Tengo 63 años y el único que ataca al presidente de AFA y que dice las verdades soy yo. El poder hizo que yo no pueda dirigir porque yo estoy en contra del poder, porque los técnicos del fútbol están arruinados por culpa del poder. Y yo sigo hablando. Si hubiera dicho que los penales están bien, estaría dirigiendo. Tuve 12 equipos que me vinieron a buscar, y de los doce me bajaron de la AFA porque yo no me callo nada y voy al frente como un caballo dentro de lo que considero lógico.

Nunca te voy a decir: "Tengo razón yo", pero mi verdad no la voy a cambiar por nada. Mi honestidad y mi manera de ser en la vida no la voy a cambiar nunca por nada, ni por un voto, ni por una moneda, ni por nada. Voy a morir así como soy, como me criaron. Yo soy hijo único y a mis papás no les voy a fallar nunca. Quedate tranquilo porque ni en pedo voy a ser funcional a Milei. Grabalo. Lo que hagan bien lo voy a aplaudir, y lo que hagan mal lo voy a criticar.

Caruso, Jorge Fontevecchia nuevamente.

¿Cómo te va, Jorge? ¿Ya entendiste de fútbol?

No. Yo casualmente soy el único que no sé, pero algo sé. Viví en Brasil, y en Brasil conocen más a los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal que a los jugadores de fútbol. En Argentina, al revés. De hecho, hay ficciones sobre un presidente futbolista o un director técnico presidente. Yo no sé nada de fútbol, pero su nombre sí lo conozco porque su nombre se convirtió en un significante. Freud decía que él se hacía llamar “profesor Freud” y lo grandioso es que él inventó una profesión. Usted es uno de los pocos del deporte argentino que convirtió su nombre o su apodo en un significante: sacar algo de una situación muy mala y salvarlo del descenso. Tiene allí un capital simbólico monumental, porque su nombre tiene pregnancia.

El año pasado dirigí en Uruguay y también se manejaron de una manera muy sucia con el arbitraje. La verdad es que me aburrí de que hagan cosas malas y me dediqué a otra cosa. Aparte tuve un problemita de salud muy importante porque me salió un tumor en la cabeza y me tuve que operar. Eso también me complicó mucho. Sigo complicado con eso porque tengo un problema en la vista que se me borra un poco. Eso también me hizo recapacitar mucho, pero soy un tipo muy activo y no me rindo nunca. No me rendí con un tumor de 4 centímetros que volvió a crecer y sigo para adelante. No me asusto y le meto. Lo que quiero es ayudar. Me gusta mucho ayudar. Ojalá que Dios me dé vida.

