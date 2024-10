Clara Muzzio: "Sin seguridad alimentaria, se reduce la capacidad de atención"

Clara Muzzio explicó la reforma educativa que está implementando el Gobierno porteño en los niveles inicial, primario y secundario: "Venimos de una pedagogía que entendemos que está equivocada y sostiene que a los chicos no hay que corregirlos y que el docente no tiene la oportunidad de marcar el error por una supuesta estigmatización". Además, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que hay una creciente preocupación por la ludopatía infantil: "Las apuestas complican el desarrollo socioemocional y educativo de los chicos”.

Clara Muzzio es vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cómo están trabajando el problema de la ludopatía desde el gobierno de la Ciudad?

El problema de la ludopatía lo venimos trabajando desde hace varios meses. Entendemos que el juego online en menores no es un juego y que las apuestas pueden complicar a los chicos, tanto en su desarrollo socioemocional, como en el educativo. Además, las familias tienen consecuencias económicas. Lo que hemos hecho es bloquear los sitios de apuestas en el wifi público de la ciudad de Buenos Aires y en las escuelas. Los chicos son lo más importante, entendemos que los primeros años son fundamentales en el desarrollo.

¿Cuáles son las modificaciones que implementaron en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires?

Venimos de una pedagogía que entendemos que está equivocada y sostiene que a los chicos no hay que corregirlos y que el docente no tiene la oportunidad de marcar el error por una supuesta estigmatización. Lo que vemos es que los chicos no salen de la escuela secundaria preparados para ir la universidad y la vida laboral. Sólo uno de cada diez chicos en Argentina comprende lo que lee.

En la ciudad de Buenos Aires la proporción es tres de cada diez, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos sabiendo que siete chicos salen a la deriva al mundo. Esto es algo que se arrastra durante todo el recorrido escolar. Hay niños que están en segundo o tercer grado y tienen una alfabetización tardía, no reconocen las letras y el abecedario o no pueden hacer una simple operación matemática.

Empezamos a hacer un cambio importante en el diseño curricular en primero y secundario, y también empezamos a sentar las bases en salas de 4 y 5 años profundizando las enseñanzas en lengua y matemática. Queremos que, a través de los juegos, los chicos puedan tener los primeros acercamientos hacia las letras y los números. Hoy los chicos son tecnológicos, nacieron en un mundo totalmente digital, y lamentablemente algunos chicos llegan a la sala de tres con el celular como si fuera un chupete.

Eso va retrayendo la posibilidad de expresarse, de hablar, de escuchar. Por lo tanto, es fundamental que puedan empezar a reconocer las letras desde pequeños.

Alfabetización inicial, sí… ¿pero cómo?

¿Qué porcentaje le asignás a la pérdida de la calidad educativa al crecimiento de la pobreza?

Está claro que un chico que no tiene estimulación, un desarrollo sano y una seguridad alimentaria posiblemente tenga menos capacidad de prestar atención. De la misma manera, un chico que vive pegado a la pantalla también es probable que tenga distracciones.

El Estado tiene que estar presente, porque la educación es la mejor herramienta para que todos los niños de nuestro país puedan salir. Dentro del plan de primera infancia que presentamos ayer, uno de los primeros pilares tiene que ver con tener más y mejor cobertura de protección social en niños de 0 a 3 años. Los primeros 1000 días son fundamentales en cuanto a la nutrición y la estimulación. Tenemos claro que un chico bien alimentado, nutrido y estimulado tiene mayor capacidad para aprender.

El plan tiene como objetivo acompañar a todos los niños de la ciudad de Buenos Aires y también a las familias que desean tener hijos porque la tasa de natalidad sigue bajando y hoy nacen menos niños que la cantidad de personas que mueren.

