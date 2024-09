Con menos rating del esperado, Milei presentó el presupuesto 2025 en el Congreso

Con la premisa de “poner un cepo al Estado”, el Presidente presentó el presupuesto 2025 en el Congreso. Durante su exposición, el mandatario planteó que gestionar no consta de administrar el Estado, sino achicarlo. “El pueblo decidirá si ponerlos en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables”, les advirtió a los legisladores.

Cristina criticó a Javier Milei durante su discurso en Merlo

Durante un acto en Merlo, la ex vicepresidenta dio un discurso en el que criticó al presidente Javier Milei, a quien calificó como un “lunático” y llamó a “largar la escuela austríaca” y “cazar el manual argentino”. No obstante, la ex mandataria elogió la salida de Rodrigo Valdés de las negociaciones con el FMI, ya que, según ella, “no era muy amigo de la Argentina”.

"Cepo al Estado", equilibrio fiscal y veto: los puntos centrales del discurso de Javier Milei en el Congreso

Kicillof apuntó contra el Gobierno y llamó al peronismo a “mejorar para volver”

Axel Kicillof dio un discurso en Mar Chiquita donde acusó al gobierno de Javier Milei de “atacar” y “abandonar” a las provincias. Además, le reclamó al peronismo que “no se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver”.

“Este gobierno va a ser recordado por cómo le pegaban a los viejos cuando reclamaban por su jubilación”, dijo el gobernador de Provincia de Buenos Aires.

Carolina Píparo volvió a La Libertad Avanza

Tras una reunión con Martín Menem y Karina Milei, Carolina Píparo y Lorena Macyszyn anunciaron la fusión de Buenos Aires Libre con La Libertad Avanza en Diputados. Según Píparo, la prioridad es “fortalecer todas las vías institucionales que permitan que Argentina sea un país próspero”.

Rodrigo de Loredo y Luis Petri arremetieron contra Martín Lousteau

El diputado radical Rodrigo de Loredo apuntó contra el presidente del partido Martín Lousteau y expresó que, en caso de buscarse “un acuerdo electoral con el kirchnerismo”, deberían apartarse.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Petri, expresó que Lousteau “no es el dueño del partido” y se posicionó en contra de la expulsión de los cinco diputados que votaron a favor del veto a la reforma jubilatoria.

No obstante, la diputada nacional Carla Carrizo anticipó un posible reacomodamiento de su espacio y responsabilizó a Rodrigo de Loredo por los cinco diputados que votaron a favor del veto, por lo que su modalidad de gestión está en cuestionamiento.

El reclamo de la oposición al discurso de Javier Milei en el Congreso: “¿Y el Presupuesto?”

El boleto de tren aumentó un 40%

A partir de este lunes, el valor de la tarifa de tren en el AMBA sufrirá un aumento del 40%. El boleto mínimo de todas las líneas pasará a costar $280 y quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada pagarán el doble.

Donald Trump habría sufrido un intento de asesinato

Un individuo armado con un rifle AK-47 con mira telescópica fue detenido por el Servicio Secreto luego de que éste se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el candidato republicano. El portavoz de la campaña de Donald Trump, Steven Cheung, comunicó que el candidato se encuentra "a salvo”, luego de que se “escucharan disparos" en los alrededores.

Tiroteo en Florida fue un posible "intento de asesinato" contra Donald Trump, dijo el FBI | Perfil

Derrota de Boca y triunfo de River en el torneo argentino

En la fecha 14 del fútbol argentino, Racing se impuso 2 a 1 ante Boca con goles de Mardoni y Martínez. Por otro lado, el conjunto millonario le dio vuelta el partido a Atlético Tucumán por 4 a 1.

Franco Colapinto finalizó octavo en el GP de Azerbaiyán

Tras un choque entre Sergio Pérez y Carlos Sainz al final de la carrera, el argentino Franco Colapinto se posicionó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que sumó sus primeros cuatro puntos en Fórmula 1. Colapinto se convirtió en el primer argentino en alcanzar puntos tras 42 años de sequía, cuando Carlos Reutemann lo consiguió en 1982.

