Cristian Folgar: "Es poco lo que podría haber hecho el Gobierno para evitar la crisis energética"

En el marco de la crisis energética que anticipó el Gobierno para el verano, el experto en energía, Cristian Folgar, indicó que en Brasil “son bastante estrictos para determinar si te mandan o no energía”. “No creo que la política meta la cola en esto por ideología”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1.

Cristian Folgar es consultor y economista, con una amplia experiencia en el sector energético y los servicios públicos. Fue subsecretario de Combustibles de la Nación de 2003 a 2007.

Alejandro Gomel (AG): ¿Tenemos que estar preocupados por los cortes de luz que anunció el Gobierno?

Yo diría que hay que ocuparse. En realidad, a lo mejor ya hubo una aclaración semántica, pero el Gobierno no dijo que va a haber cortes inexorablemente, como si fuera la ley de gravedad, lo que tiene el Gobierno son los informes típicos que hace el sector eléctrico respecto a escenarios.

En un escenario de mucho calor, con poca agua y donde pasan algunas cuestiones con el funcionamiento del sistema, puede haber cortes. Eso es lo que dicen los informes habituales. Un 21% más de lo que se estimaba, por ejemplo, el año pasado. Aumentan las probabilidades de que haya cortes de servicio por generación. Habitualmente los cortes de servicio a los cuales estamos más acostumbrados tienen que ver con distribución.

Ese 21% hace referencia a la probabilidad de que falte capacidad de generación de energía, con lo cual se agregaría un factor más de preocupación. Por eso Guillermo Francos habla de probabilidades en este escenario.

Entiendo que es lógico que el Gobierno quiera curarse en salud y cubrirse, y plantear un escenario de que quizás haya cortes.También convengamos, desde el punto de vista político, que al Gobierno le conviene anticiparse, porque es un gobierno nuevo. Sin embargo, es poco lo que podría haber hecho este gobierno para evitar esto este verano, porque asumieron hace menos de un año.

La posible ayuda energética de Brasil

Elizabeth Peger (EP): Además de la salida de Atucha I, que va a entrar en reparación en los próximos días en forma inminente, se espera un consumo récord de más de 30.000 megawatts. ¿Qué posibilidades efectivas existen de poder compensar de alguna manera la salida de Atucha y garantizar el suministro eléctrico? ¿La alternativa de mayores importaciones de Brasil es posible?

Claro. Desde el punto de vista físico de lo que podemos hacer nosotros internamente, es muy poco, porque manda el calendario y no llegamos. Desde el punto de vista de la importación, nosotros tenemos un vínculo eléctrico muy fuerte con Brasil.

Vos decías que se esperan picos de 30 mil megas, y con Brasil nosotros tenemos la posibilidad de importar hasta los 2 mil megas por una línea. Por lo tanto, frente al pico es importante esa capacidad de importación. El punto es que hay que ver si Brasil tiene la energía, ya que ellos tienen un despacho muy particular.

En Brasil, la generación eléctrica está muy volcada hacia las hidroeléctricas, con lo cual son muy celosos del manejo de sus embalses porque es la reserva que ellos tienen. No es que ellos te manden energías si les sobran en ese momento. Ellos te mandan energía, sí en los peores escenarios de los próximos años van a necesitar esa energía que te tendrían que mandar. Son bastante estrictos para determinar si te mandan o no energía.

Con lo cual, claramente, ahí tenemos un tema que es si Brasil va a mandar o no. Habitualmente hay una buena relación entre Argentina y Brasil en temas energéticos. Si Brasil puede, manda. No es que si puede, a lo mejor no va a mandar. Yo no creo, honestamente, que la política meta la cola en esto por ideología.

EP: De hecho, lo hemos visto también con el tema gas este año en medio del invierno y la actitud de Brasil en ningún momento fue negativa. Y hasta con el caso de Venezuela, en ningún momento influyó este distanciamiento por ahí entre Lula y Milei para algún tipo de asistencia al país vecino. ¿No?

Es así como vos decís, no se han mezclado las relaciones personales con la relación país-país. No creo que las diferencias entre Lula y Milei influyan en la ayuda de Brasil.

