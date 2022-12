Fue un mes intenso lleno de emoción y pasión, en el que el fervor mundialista invadió a todos los argentinos por igual, desvaneciendo cualquier grieta o diferencia.

Es la magia y efecto del torneo Mundial que se repite cada cuatro años, como una suerte de calmante que invita a soñar junto a los ídolos de la Selección Argentina, este año campeona mundial en Qatar 2022. Pero ya finalizado el evento deportivo más grande y apasionante, poco a poco todo vuelve a la realidad.

La Selección Argentina al finalizar ganadora del Mundial de Qatar 2022, también se hizo acreedora de premios en dinero para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un total de 52 millones de dólares. Esta suma en premios corresponde por una parte 42 millones de dólares que provienen de la FIFA y otros 10 millones de dólares de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Lo cierto es que este premio será repartido entre los 26 jugadores que formaron parte de la delegación albiceleste, a razón de unos 2 millones de dólares para cada uno de ellos. Pero debe tenerse en cuenta que esta suma variará por diversos acuerdos individuales con la AFA y sumas pactadas por publicidad.

El impacto del Impuesto a las Ganancias en el bolsillo de los jugadores

Para comenzar, debe destacarse que la percepción de los premios tiene estrecha relación con la actividad que los jugadores realizan en forma profesional. De este modo los ingresos se encuentran alcanzados por el Impuesto a las Ganancias argentino, concretamente como rentas de la cuarta categoría, por ser ganancias derivadas "del ejercicio de profesiones liberales u oficios".

El premio en dólares que recibe la AFA, al momento de repartirlo, es entonces pasible de tributar ante el fisco. Por consiguiente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede retener un porcentaje en concepto de impuestos a los integrantes del Seleccionado argentino que tributen en el país, ello sobre el premio recibido al ganar el Mundial Qatar 2022.

Es importante entonces destacar que quienes deben cumplir con este aporte impositivo son solo los jugadores o integrantes del cuerpo técnico que tributan en el país. Así lo establece la legislación impositiva, que expresamente impone la obligación a quienes son residentes fiscales en los términos de la AFIP.

Teniendo en cuenta la normativa vigente, quien será alcanzado por el sistema de retención fiscal serán quienes estén en actividad dentro del país, mientras que los jugadores o técnicos que se desempeñan en el exterior deberán tributar en aquellos países (en su gran mayoría europeos). Explica esta retención impositiva, la aplicación del denominado criterio de "renta mundial", el cual dispone la aplicación del impuesto argentino independientemente de la fuente del beneficio.

Entre quienes sí están obligados frente a la AFIP, se encuentra Franco Armani, quien desempeña su actividad profesional en Argentina, como arquero del Club Atlético River Plate. Otro caso podría ser el de ayudante técnico Roberto Ayala, quien también pagan impuestos en el país, según refieren expertos tributarios.

Por otra parte, una situación particular es el de aquellos residen una época del año en el país y otra en el exterior. En estos casos se debe evaluar en qué país residen más de 180 días que es en definitiva donde deberán tributar. Tal es el caso del director técnico Lionel Scaloni y de ciertos jugadores como Thiago Almada, que hace muy poco cerraron contratos con clubes afuera del país.

La AFA exenta de Ganancias, no así los jugadores

Al ser la AFA una asociación civil sin fines de lucro, no paga impuestos, es decir que la suma que recibe como premio por parte de la FIFA (USD 42 millones), no estaría gravada por Ganancias. No obstante, cuando realice el reparto entre los jugadores, estos sí deberán tributar por la alícuota máxima del 35%.

Siempre teniendo en cuenta la distinción entre residentes en el país o el extranjero: quienes no residen en Argentina deberán declarar y pagar impuestos en sus países donde viven y desempeñan actividad.

Bienes Personales

Lo que sucede en el caso del impuesto por Bienes Personales, también contempla la situación de quien cobre en el país o afuera. Los especialistas tributarios aclaran que la única forma de no tributar esta retención sería depositar la suma del premio en una caja de ahorro. Por otra parte quienes perciban el premio en el exterior, pagarán la alícuota por bienes en el exterior.

A qué valor de dólar liquidará el premio la AFA

Un tema que también genera interrogantes, es el valor y tipo de cambio que debe aplicarse para realizar la liquidación de los dólares que recibió la Selección Argentina como premio por ser campeona mundial.

En este tema es coincidente lo referido por diversos especialistas cuando señalan que los ingresos por premios y derechos de jugadores deben pasar por el MULC. Ello en referencia al Mercado Único y Libre de Cambios, que es donde se efectivizan todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras que se realizan en la República Argentina.

Por lo tanto, el premio en dólares recibido por la AFA, debe ser liquidado en el país y al tipo de cambio oficial, de 172 pesos, y no al valor de dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza a 332 pesos. Para poder realizar una liquidación en el exterior, sin que el dinero ingrese a Argentina, sería necesaria una autorización expresa.

Tanto el dólar MEP como el CCL, son mecanismos 100% seguros y legales para comprar divisas y vender divisas. Son el resultante de operaciones bursátiles que implican la compra de acciones o bonos en pesos, para luego vender en dólares.

Por su parte, el analista y consultor económico Manuel Adorni publicó un tuit con una cálculo concreto: “La Argentina campeona del mundo: ganó con ello cerca de 45 millones de dólares. Cuando le liquiden el premio se lo pesificarán al dólar oficial: les pagarán $7.650 millones. Si quieren recomprar los dólares deberán hacerlo a $321: se harán de apenas 24 millones. El Estado se quedará con el 47% del premio”.

AO JL