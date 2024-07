Daniel Filmus: "El peronismo puede ganar CABA en 2025"

Daniel Filmus criticó el desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei en ciencia y tecnología: “Argentina invierte en inversión pública y privada el 0,5% del PBI, Brasil invierte el 1,3%. Esto significa mejoras para los investigadores, pero también mejora para la economía. Si miramos las exportaciones de productos con agregado de valor en Brasil, sólo esas exportaciones son más grandes que todas las de Argentina, incluídas las del sector primario”. Además, el ex ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Argentina aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que los recortes afectan a los jóvenes científicos. “Al bajar la cantidad y el importe de las becas, se tienen que ir del país”, alertó.

Daniel Filmus fue ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Argentina entre 2021 y 2023. Había sido secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entre 2019 y 2021 y previamente entre 2014 y 2015. También fue Diputado Nacional en 2017, parlamentario del Mercosur en 2015, Senador Nacional en 2007 y ministro de Educación entre 2003 y 2007.

Se ha planteado la discusión sobre quién tiene que salir al rescate del pesquero hundido cerca de las Islas Malvinas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Hemos atravesado muchas situaciones similares en estos años, la responsabilidad aérea y marítima es argentina, pero, independientemente de que los británicos permitan el ingreso de Argentina a 200 millas de las Islas Malvinas, nuestro país tiene que ayudar humanitariamente a los que están atravesando esta situación.

Por otro lado, tenemos una desprotección con este Gobierno en particular, porque no hay una defensa activa de los recursos naturales que le corresponden a los 45 millones de argentinos. En estos momentos se discute si este barco iba a pescar dentro de las 200 millas, pero lo que sabemos es que Argentina no está tomando ninguna actitud firme respecto a la explotación de los recursos naturales en zonas argentinas.

Hay un pedido de los isleños de explotar hidrocarburos en Sea Lion, en la zona de la cuenca norte de Malvinas, con empresas que Argentina ya había denunciado y que ya habían desistido. Ahora, viendo la habilidad de nuestro gobierno al respecto, están avanzando y, si se llega a realizar una explotación de hidrocarburos allí, no sólo va a retroceder la demanda argentina para recuperar la soberanía, sino que se pone en peligro el medio ambiente del Atlántico Sur. Hay denuncias de grupos ambientalistas que dicen que, en el caso de que haya algún tipo de derrame, podría causar un desastre mundial.

Pablo Corso: ¿Qué puntos de continuidad y de ruptura encuentra respecto a esta gestión y la anterior en cuanto al fomento de las asociaciones mixtas para el financiamiento y el desarrollo de proyectos científicos?

Nosotros hemos hecho asociaciones importantísimas. La vacuna del Covid está hecha entre la Universidad de San Martín, el Conicet y la Fundación Pablo Cassará. Los barbijos también fueron producidos por el Conicet y distintas empresas textiles. La idea siempre era avanzar con la investigación por parte del Estado y la posibilidad de la transferencia para que las empresas puedan hacer la fabricación y las ventas.

En esta dirección hay cuatro leyes que son muy claras: la ley de financiamiento de la ciencia, que marca que el Estado tiene que invertir hasta el 1% del PBI, la ley de biotecnología y nanotecnología moderna, la ley de economía de conocimiento, que nos colocó como la tercera exportación de Argentina con inversiones privadas muy importantes. Este Gobierno ha hecho que la parte pública de la inversión sea degradada.

La caída del 37% de la inversión en ciencia y tecnología golpea fuertemente a los jóvenes investigadores que tienen estándares internacionales para sus salarios y que hoy, al bajar la cantidad y el importe de las becas, se tienen que ir del país.

Motosierra a la ciencia y renuncia del directorio de la mayor agencia de financiamiento científico

¿La gestión actual que hace foco en la inversión privada no es suficiente para darle impulso al sector?

Bienvenida la inversión privada. Las dos grandes leyes que existen para la inversión privada en ciencia y tecnología, tanto la ley de economía del conocimiento, como la de nano y biotecnología moderna, fueron votadas por unanimidad durante la gestión anterior.

Para que tengamos una idea, Argentina invierte en inversión pública y privada el 0,5% del PBI, Brasil invierte el 1,3%. Esto significa mejoras para los investigadores, pero también mejora para la economía. Si miramos las exportaciones de productos con agregado de valor en Brasil, sólo esas exportaciones son más grandes que todas las de Argentina, incluídas las del sector primario.

Hace un par de años estuvo en el país el administrador de la NASA y le comentó a Alberto Fernández que en Estados Unidos hay inversión privada, pero quien marca los caminos y define las líneas estratégicas para las investigaciones es el Estado. También mencionaba que los grandes avances tecnológicos de Estados Unidos están relacionados con ese anhelo de Kennedy de ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética. Años más tarde, todo esto permitió que tengamos internet, gps y un gran desarrollo comunicacional. La inversión pública siempre se articula con el sector privado.

¿El peronismo tendrá la posibilidad de ser el campo político más votado en la ciudad de Buenos Aires si La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO van por separado?

Sí, no sólo por esa división, sino también por el hartazgo con la cantidad de años del gobierno del PRO en la Ciudad encabezado por Mauricio Macri. Hoy hay discusiones entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero no se resolvieron los principales problemas de la Ciudad tienen que ver con el planeamiento urbano, la educación, el medio ambiente y la salud.

La última elección del peronismo en la ciudad con Santoro fue muy importante y creo que hay que hacer un esfuerzo para que un conjunto de fuerzas democráticas que quieren una ciudad que crezca, se desarrolle y resuelva los problemas de la gente, pueda hacer una coalición para ganar las elecciones. No nos olvidemos que 1 de cada 3 habitantes de la Ciudad han entrado en la línea de pobreza. Una elección intermedia no sólo se define por lo local, sino también por lo nacional y la situación es agobiante.

