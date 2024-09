Daniel Menéndez: "El peronismo tiene la responsabilidad de no dejar en orfandad una alternativa a Milei"

Tras la aplicación del protocolo antipiquetes de las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados y organizaciones sociales, Daniel Menéndez afirmó que “quienes tenían esperanza y votaron un cambio, empiezan a ver límites”. El subsecretario de Economía Popular de PBA también aseguró que cada vez más jubilados buscan asistencia en los comedores populares por la caída de la asistencia estatal. “Hay un escenario de búsqueda de debilitación del proceso de organización”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Menéndez es coordinador nacional de Barros de Pie y subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente fue secretario del Consejo de la Economía Popular.

Alejandro Gomel: No se ve una reacción de repudio ante la represión contra los jubilados, ¿por qué sucede esto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin duda estamos viviendo un tiempo de agresión a distintos sectores, como quienes vienen del trabajo informal, el trabajo de changas o el empleo temporario. Ellos están siendo muy agredidos porque la plata cada vez alcanza menos. Ni hablar de la situación de los jubilados que implica un 30% de ajuste.

Marcha de jubilados y piqueteros contra el veto de Javier Milei a la reforma previsional

Cuando uno lee cómo se va procesando este deterioro, hay varias razones a tener en cuenta. Se ve una situación de muchísima tristeza, malestar y falta de expectativas. De a poco, quienes tenían esperanza y votaron un cambio, empiezan a ver límites en ese cambio, y se lee mal si se lee una adhesión. Es un acompañamiento cada vez con menos componente esperanzador.

Se está cada vez peor y cada vez hay menos perspectiva: esa es una realidad que se ve en el ánimo de la sociedad. Hay muchísima angustia y sensaciones que pueden ser precedentes de escenarios muy complejos, cuando la realidad no encuentra un punto de mejora. Se ve que la actividad económica está cada vez más planchada y no hay un movimiento que pueda generar un mayor dinamismo en la creación de empleo, por el contrario.

Por la crisis, más adolescentes buscan empleo

El escenario es muy complejo para delante y, obviamente, la situación de los jubilados se multiplica. En los comedores comunitarios y en la actividad social de los barrios ha crecido la cantidad de abuelos y abuelas que van a asistirse alimentariamente. Todos tenemos un abuelo en la familia, y hay que ayudarlo, porque ya no alcanza y la situación es cada vez más angustiante, no sólo en términos del ingreso, sino por la quita de medicamentos del PAMI. Es un combo muy complejo.

AG: ¿Qué sucede con las organizaciones sociales?

En términos sociales, hay una tarea de un enorme esfuerzo. Se ha multiplicado la cantidad de gente en los comedores. Lo que uno ve es que se cayó la asistencia en términos de las distintas formas en la que el Estado se hace presente a través de la red y del tejido que existía.

Daniel Menéndez declaró que la asistencia a los comedores se ha “multiplicado” y que cada vez concurren más jubilados.

Después, la depreciación de ingresos hace que los espacios comunitarios estén colapsados por la falta de respuesta por parte del Estado y por la mayor cantidad de gente que asiste, mayoritariamente jubilados. En este sentido, hay una militancia social que está en el territorio en una tarea que no se refleja en los medios de comunicación pero que explica mucha contención y mucho acompañamiento.

1 de cada 2 familias tuvieron que suprimir alguna de las ingestas diarias durante agosto ante la falta de recursos

Hay que ir a tiempo de cómo la sociedad va procesando esta situación y, también, cómo la política se va ordenando en función de construir respuestas. Es claro que el peronismo vive un proceso de reorganización y de campo popular producto de un conjunto de ideas que se expresaron desde el gobierno de Alberto Fernández. Eso expresa una necesidad de renovación para que nuevas caras puedan conducir esa sensación de malestar y de zozobra que se vive.

Elizabeth Peger: Parece contradictorio que en esta situación de falta de asistencia haya desaparecido la movilización por parte de las organizaciones sociales. ¿Es el protocolo?

Eso es relativo. Hay una situación del campo popular en su conjunto de reordenamiento a partir de la derrota en el proceso electoral, con la CGT, con el Movimiento Obrero y con otros espacios. Hubo una movilización importante el 7 de agosto y está claro que aparte del proceso de movilización se explica por el incremento en el aparato represivo y por la persecución judicial.

Claramente hay un escenario de búsqueda de debilitación del proceso de organización en distintas formas, como en la nula interlocución con el Estado para resolver problemas y en el desamparo que se genera en la falta de respuestas, y por tanto, hay un proceso de reacomodamiento ante esta situación que está acompañado de la reacción de la sociedad.

"Es la economía bimonetaria, estúpido": Cristina Kirchner hizo un balance de los primeros 9 meses del gobierno de Javier Milei

Hoy, después del fracaso evidente que se expresó en las urnas del gobierno y las ideas del peronismo, un sector de la sociedad está en un estado de expectativa que cada vez va generando mayor frustración. Me parece que el proceso de movilización va de la mano de un proceso de que la sociedad vaya tomándole pulso a este deterioro y que la política vaya dando señales de reacomodamiento.

Esto no implica que no haya un enorme dinamismo de la tarea social en los barrios y que no haya una permanente búsqueda de qué forma ponerle freno a este deterioro. Estamos ante una olla a presión.

EP: Subordinás la movilización a un reordenamiento político del peronismo. No sé si quienes suspenden una comida por día tienen tiempo de esperar el reordenamiento de la política...

El problema no tiene que ver con un reordenamiento que sea propio de lo político, sino con que uno sale y reclama cuando ve que hay una alternativa a ese desastre. El peronismo tiene la responsabilidad de no dejar en orfandad una alternativa a Milei. Los reclamos sociales también se expresan cuando uno puede ver una salida de esa realidad. Creo que eso es importante porque nadie impugna si no tiene otra cosa que proponer.

Inhibieron los bienes de dirigentes piqueteros y cooperativas por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

Esto también es una señal con el crecimiento en 10 puntos de pobreza y la duplicación de la indigencia, que requieren una aceleración de alternativas que puedan tener consistencia. Uno ve claramente que el gobernador Axel Kicillof es quien está en mejores condiciones de poder expresar esta realidad, y me parece que hay que acelerar esos procesos para que la sociedad pueda ver ideas que expresan un camino alternativo.

Esas realidades ayudan a construir un freno a un horizonte que, en espejo del Gobierno nacional y el de la Provincia, uno puede ver distintas miradas de cómo ordenar la sociedad. La situación social no está eximida de una expectativa porque cuando uno está en un lugar de zozobra, pero no ve una alternativa, y es difícil que pueda construir un freno al deterioro que se está viviendo.

TV FM