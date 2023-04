Delegada del Sarmiento: "Aquí siempre se viaja mal"

Corina Paset se hizo presente en la estación de tren Sarmiento, en Once, ya que se registran demoras y cancelaciones que afectan al servicio normal y, por consiguiente, a los pasajeros que habitualmente utilizan dicho medio de transporte. Los testimonios en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Mónica, delegada del Sarmiento, mencionó que "hay un presupuesto que no sabemos a dónde va".

Corina Paset (CP): Un martes de malas noticias para los usuarios. En la estación de Once hay demoras y cancelaciones. Las demoras son de hasta 17’ para tomar un tren con destino a Moreno.

CP: Estamos con Mónica, delegada de la línea Sarmiento. ¿Por qué se da esta medida?

Venimos reclamando hace una semana por una deuda salarial que hay y que la empresa se había comprometido a resolver en marzo, pero esto no fue así. La gente empezó a reclamar que la medida concreta era que, por ejemplo, los compañeros de evasión dejen los portones abiertos para que la gente viaje gratis. Y la respuesta fue la semana pasada mandarnos a la policía a los talleres, y en esta semana elevar suspensiones.

Entonces, en vez de sentarse para ver cómo se puede solucionar el problema y paguen la deuda, lo único que hacen es atacar. Es una gerencia que no solamente es irresponsable, porque no cumple con el convenio colectivo, sino que es absolutamente antiderechos, por reclamar algo que está en la ley.

CP: ¿Cuánto les deben?

Alrededor de $30.000 por mes a cada trabajador, desde el 2018, que es cuando comenzamos discutir este tema.

CP: ¿Hasta cuándo continuarán estas medidas? En caso de no tener respuesta, ¿qué pasará?

Hasta que la empresa tenga la voluntad de sentarse. No queremos perjudicar más de lo que se está perjudicando a los trabajadores que están en los trenes. Hoy se está viajando mal, pero al menos gratis, porque aquí se viaja mal todos los días porque hay un vaciamiento en general en el sistema ferroviario, ya que ocurre en nuestro ferrocarril y en otros. Hay algunos que cerraron el fin de semana y hubo récord de descarrilo en todos los ferrocarriles argentinos.

No queremos llegar a medidas más extremas, solamente pretendemos que se sienten a discutir.

CP: Recién decías que no se suele viajar bien y que no es solamente por la medida, porque hace un instante pude ver la cantidad de personas que bajaban del tren...

Ahora hay menos trenes porque está el quite de colaboración que consiste en "no tenés gente, no hago el trabajo que no me corresponde. No tengo repuestos, no saco de otro lado para poner acá". Es una situación cotidiana porque hay un vaciamiento, falta todo: papel higiénico, lavandina para la desinfección, repuestos para los trenes.

Hay un presupuesto que no sabemos a dónde va, porque a los trenes y a las vías no está yendo.

El tema de hoy es que hay seis o siete colaboraciones de "no hago lo que no corresponde" y es por eso que hay menos trenes que salen a la línea y todo se perjudica más.

CP: ¿Cuántas son las formaciones que están funcionando a esta hora?

Me parece que hay 12 funcionando.

CP: 12 de 21...

Si.

El descontento de los trabajadores que utilizan este transporte

Además, un pasajero manifestó su malestar diciendo que le afecta y le retrasa una hora para llegar a su compromiso y resaltó que "ingreso a las 09:30 y ya no llego".

