Un paro de trabajadores de colectivos de la empresa Grupo DOTA en reclamo de una deuda salarial dejó sin transporte a decenas de personas al comenzar la semana. La medida afecta a más de 50 líneas y se conoció este lunes a la madrugada.

La decisión tomada por tiempo indeterminado fue anunciada hasta tanto se regularice la situación salarial, informaron los colectiveros. La afectación del servicio perjudica el movimiento diario de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el día donde además comienzan las clases.

Hasta el momento la medida de fuerza perjudica a más de 50 líneas pero podría extenderse a más de 80 si el conflicto no llega a buen puerto.

Las líneas afectadas son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús. Otras como la 100 del Grupo DOTA funciona con menos frecuencia. También se sumaron las líneas 100, 115 y 134 de la línea Tarsa.

Esta mañana en Crónica TV una usuaria describió el desconcierto que le generó el paro. “Hay varios colectivos que no están andando; no sabía que había paro, me enteré esta mañana”, relató.

El Gobierno pagará $28.000 millones a empresas de colectivos del interior

A través de la resolución 86/2023 emitida el 17 de febrero en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte habilitó el pago de subsidios durante cuatro meses para empresas de transporte público urbano y suburbano.

La firma del ministro de Transporte, Diego Giuliano, aprobó que las compañías de transporte automotor de pasajeros del interior del país reciban $28.000 millones en concepto de subsidios. Estará divido en cuatro tramos (enero, febrero, marzo y abril) y los dos primeros meses se liquidarán a través de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Transporte.

“Se practicarán en primer lugar por un noventa y siete por ciento (97%) del total previsto para cada período mensual, a mes vencido, completándose el saldo del tres por ciento (3%) restante dentro de un plazo de 30 días contados a partir del cumplimiento total del pago de las acreencias por la liquidación del noventa y siete por ciento (97%)”, dice la resolución. Las compañías deberán implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en caso de no tenerlo.

Por otro lado, se especificó que los importes mensuales serán acordes a la cantidad de personal y los kilómetros informados por cada empresa. "De esta manera, se tendrán en cuenta también los agentes computables declarados por la empresa, además de otras variables que derivan de esos dos puntos centrales", aclara el comunicado oficial.

La recopilación de esa información estará a cargo de la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte a través de la solicitud a las compañías.