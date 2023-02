Levantaron el paro de colectivos en el AMBA y el servicio se normalizaría en las próximas horas

El paro de trabajadores de colectivos de la empresa Grupo DOTA en reclamo de una deuda salarial se levantó cerca de las 16 horas de este lunes 27 de febrero, y se espera que el servicio se normalice en el transcurso de la jornada.

El Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado, anunció que "en el transcurso de las próximas horas se volverá a prestar el servicio con normalidad”.

En un encuentro virtual con la cartera que dirige Kelly Olmos, los trabajadores de la empresa DOTA aceptaron la propuesta de cobrar este miércoles el saldo de $20.000 pendiente, luego de someterla a asamblea, y que fuera aceptada.

La medida afectó con fuerza a los cientos de miles de trabajadores que se desplazan desde el conurbano para trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Alcanzó a más de 50 líneas desde el lunes a la madrugada, entre ellas la 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503, 514, 520.

Más de doce horas de paro de trabajadores de la empresa DOTA: el conflicto

El reclamo salarial complicó el transporte de pasajeros entre el conurbano bonaerense hacia la ciudad de Buenos Aires, y viceversa, justamente en una jornada complicada por el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las primeras horas del día distintas paradas centrales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires mostraron largas filas de personas que se sorprendieron al conocer que el servicio no funciona con normalidad.

Según se conoció, a última hora del domingo gremios del sector decidieron llevar a cabo una retención de tareas hasta que las empresas le pagaran lo adeudado a los choferes.



El secretario de Articulación Jurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina, aseguró que la medida de fuerza "no es un paro de la Unión Tranviarios Automotor, sino de un sector de los trabajadores compositores de la dirigencia de la UTA que perdieron la elección en septiembre".

Paro de colectivos en el AMBA afecta la circulación de más de 50 líneas: reclaman una deuda salarial

"Tratando de llegar a un buen entendimiento, hace diez días cerraron paritarias entre la UTA y empresarios, el Estado reconoce la reestructura de costos", aclaró el funcionario.

Semanas atrás, el gremio conducido por Roberto Fernández en conjunto con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) firmaron un acuerdo paritario de casi un 30% para el primer semestre del año con incrementos escalonados aplicados sobre los salarios de empleados en actividad. La primera de un 10% en enero, la segunda de otro 10% en marzo, y la tercera de un 7% para mayo. A su vez, habrá una cláusula de revisión en julio.

Al mismo tiempo, con los haberes de julio se adicionará por única vez una suma de 25 mil pesos. Farina aclaró que el conflicto está llevándose adelante por "la oposición a la actual dirigencia de la UTA".

"La UTA no está llevando este paro, el único sector que no firmó acuerdo salarial, de las cinco cámaras del AMBA, fue la cámara que hoy representa a estos trabajadores", agregó Farina. "Desde la CNRT estamos controlando fiscalizando y multando a los que no presten servicios", aclaró en sus declaraciones el secretario nacional de Articulación Jurisdiccional.