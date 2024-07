Día 226: El poder tiene cara de mujer

“La posible nominación de Kamala Harris a la candidatura demócrata en los Estados Unidos representa la consolidación de una tesis que viene dándose hace mucho tiempo en casi todo el planeta: las mujeres ocupan posiciones cada vez más relevantes de la política global”, observó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 23 de julio de 2024.

En el espectro político que va desde la izquierda hasta la derecha, las mujeres vienen cobrando centralidad durante los últimos años. Es una cuestión que trasciende lo ideológico. Así quedó demostrado, una vez más, en los últimos meses, con la consolidación, por ejemplo en la Argentina, del poder de Victoria Villarruel, por un lado, y el poder delegado de Karina Milei. O más cerca en el tiempo, con Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta electa de México.

Un cambio de paradigma

A fines de los sesenta, uno de los éxitos televisivos de Canal 13 era una telenovela llamada El amor tiene cara de mujer. Escrita por Nené Cascallar, tuvo un elenco de actrices notables: Bárbara Mújica, Iris Lainez, Delfy De Ortega, Angélica López Gamio y Claudia Lapacó, entre otras. Hace poco más de cincuenta años, el modelo de mujer que se veía en pantalla, que era reflejo de la vida en ese tiempo, era muy diferente al que se ve en la política actual. La forma en la que los personajes de Juan Carlos Dual y Jorge Barreiro hablaban sobre mujeres en esta serie es casi una definición de época y de valores de fines de los años sesenta: “No creo que le interese como hombre, me tiene miedo. Por suerte Betina, pese a ser una jovencita, es de una sensatez poco común”.

Un repaso por la prensa internacional demuestra que la realidad de 2024 es muy diferente. No solo el feminismo cambió el paradigma, toda la sociedad se mueve hacia darle el lugar a mujeres con un perfil muy diferente que tenían en aquellos años 60. Luego del intento de asesinato contra Donald Trump y su meteórico ascenso en las encuestas, la escena política mundial fue cooptada por Kamala Harris, la candidata reemplazante del actual presidente estadounidense, Joe Biden.

¿Quién es Kamala Harris?

Al mega magnate de la ultraderecha, que viene a representar al “norteamericano medio”, en lo que respecta al poco conocimiento intelectual, al hombre de sentido común que se siente por fuera de las nuevas tendencias progresistas, y que pagó con su estatus las consecuencias de un capitalismo cada vez más globalizado, se le enfrenta la mujer afrodescendiente y mitad de origen de la India. Una feminista que representa a las minorías. Kamala Harris condensa en su imagen los procesos políticos que se desarrollaron por izquierda del espectro ideológico norteamericano: las movilizaciones contra el abuso policial a la comunidad afroamericana, la ola feminista, los reclamos por los derechos de los inmigrantes y la preocupación de un sector de la clase media por el ascenso de la derecha.

El caso de Estados Unidos y de otros países, que también analizaremos, dan la idea de que la nueva extrema derecha finalmente se encontró con el enemigo más temido. Si en Estados Unidos Trump es estatista, y en Sudamérica Bolsonaro o Milei son libremercadistas, lo que efectivamente los une es la tan mencionada batalla cultural contra los nuevos valores. El repositorio de todos los odios en la narrativa de esta batalla es la ideología de género y el activismo por los derechos de las minorías. Lo que la derecha construye como su principal enemigo es la teoría y la política post marxista, que logró hacerse mainstream en la academia y hegemonizar el arte y la cultura: aquello que se denomina cultura woke. Es como si de repente, de tanto nombrar al monstruo, este apareciese: una mujer, descendiente afro-asiática y centroamericana, precandidata a la presidencia de los Estados Unidos.

Habrá que ver cómo reacciona la sociedad norteamericana a la campaña de Kamala. Sin embargo, en la primera repercusión, el progresismo internacional expresó entusiasmo con la noticia del lanzamiento de la candidatura de la actual vicepresidente de Joe Biden.

Podría decirse que una mujer que enfrente el ascenso de la ultraderecha no es una novedad de estas elecciones, ni de Estados Unidos en particular. El movimiento de mujeres fue el primero en organizar una marcha contra Trump -la Million Woman March-, se plantó contra Bolsonaro en Elle Nao y protagonizó la primera movilización contra Milei el 25 de noviembre, en el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Fueron las mujeres las primeras en plantarse frente a los líderes de la derecha. Las encuestas demuestran que los varones votan, en mayor proporción, a candidatos de derecha, mientras que las mujeres lo hacen en sentido contrario.

A pesar de esto, las mujeres renovando la política de los partidos de izquierda son sólo una parte de este proceso femenino. Sucede que el reclamo de la lucha del feminismo es completamente transversal a todas las clases sociales y espacios políticos. Las mujeres, con su activismo y denuncias, revolucionaron la forma en la que se trabaja, lo que se tolera y se deja de tolerar. Cuestionan el lugar en la política que le habían dejado los hombres, reclamando lo que la historia les tenía reservado.

En este sentido, la derecha también logró subirse al caballo del proceso feminista y dar respuesta desde su espacio. Numerosas dirigentes mujeres de organizaciones de extrema derecha han saltado a la arena pública, ganando elecciones en muchísimos casos.

Vamos a hacer un repaso de las “estrellas en ascenso” de la política mundial. Es decir, estas mujeres que, desde uno y otro lado del espectro político, lograron renovar sus espacios y esquivar gran parte del hartazgo que una interesante porción de la población tiene para con la política.

La historia de Kamala Harris es una historia marcada por las “primeras veces”. En su primer discurso luego de ganar la vicepresidencia en 2020, declaró: “Aunque sea la primera mujer en este cargo, no seré la última”. Desde 1789, sólo otras dos mujeres se presentaron como candidatas a vicepresidente: Geraldine Ferraro y Sarah Palin. Hillary Clinton fue la única que llegó a postularse para presidente. Maeve Resto, periodista estadounidense, cuenta que la madre de Kamala, Shyamala, creía que era muy importante criar a sus dos hijas “como mujeres negras fuertes y poderosas”. Ayer, en su primera aparición luego del lanzamiento de su candidatura, la propia Kamala tuvo una diferenciación de género al referirse a Donald Trump. “Escúchenme cuando les digo que yo conozco a los tipos como Donald Trump, y en esta campaña pondré orgullosamente mi trayectoria contra la suya”, dijo, y el público aplaudió.

Por otro lado, la renuncia de Biden no tiene solo que ver con la edad. El Papa, por ejemplo, es 6 años más grande y tiene tareas tan importantes como las del propio Biden. Tal vez, el hecho de no tener un Trump enfrente que deba desafiar hace que no sufra este desgaste constante. Una de las situaciones que causaron preocupación por la salud del presidente norteamericano se dió durante su visita al Pontífice. Al saludar al Papa, Biden acercó su frente hacia la de él. Ayer, en Modo Fontevecchia, el gerontólogo Ariel Flores Casella explicó que frente a situaciones de estrés, pueden haber lapsus que no tienen que ver con que Biden sufra de enfermedades crónicas como el Alzheimer. Existe una diferencia entre una limitación física, como la que tuvo el presidente Eisenhower, que durante parte de su mandato estuvo en silla de ruedas, con una limitación mental.

Antes de la candidatura de Kamala, había aparecido otra figura en ascenso: la de la ex primera dama Michelle Obama. Muchos dicen que sería una candidata a la presidencia por los demócratas aún mejor que la actual vicepresidenta. En conferencia, durante el segundo mandato de Barack Obama, Michelle se refirió a la posibilidad que tienen las mujeres negras en ocupar esos espacios de poder y dijo que “no se supone que una chica como yo viva en la Casa Blanca ni sea primera dama, junto a figuras como la de Jacqueline Kennedy y Dolley Madison”.

El caso de América latina

Viniendo hacia Latinoamérica, vamos a compartir el caso de Claudia Sheinbaum en México, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. En su primer discurso, luego de ganar las elecciones presidenciales en junio de este año, Sheinbaum le agradeció a las mujeres: “Por primera vez, en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México”. “No llego sola, llegamos todas", dijo emocionada.

Girando hacia la derecha, pero permaneciendo en la región, encontramos un caso más reciente, el de Corina Machado, la referente opositora más importante de cara a las próximas elecciones venezolanas. El 20 de junio, durante una recorrida en campaña, declaró ante la prensa que “Maduro es pasado”. “Ese sistema ya lo derrotamos en los corazones de la gente y en las calles. Hoy, toda Venezuela está convencida de que vamos a ganar”.

En Argentina, hay dos mujeres fuertes en la actual gestión libertaria. La vicepresidente Victoria Villarruel, vivió su momento de gloria al desempatar en el Senado la Ley Bases. “Hoy vimos dos argentinas: una Argentina violenta que incendia un auto, y otra Argentina, la de los trabajadores que esperan, con dolor y sacrificio, que se respete la votación que eligió un cambio”, expresó, entre gritos de la oposición. “Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, mi voto es afirmativo”, concluyó.

Karina Milei, por su parte, protagonizó el video que publicó Casa Rosada para anunciar la creación del Salón de los Próceres, que antes era el Salón de la Mujer, el 8 de marzo de este año. “Venimos a honrar a los próceres de nuestra historia que hicieron a nuestro país grande”, declaró, con voz en off y el himno nacional de fondo. “Nos importa la gran historia, y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento que las mujeres argentinas tampoco necesitamos”, dijo haciendo referencia al movimiento feminista en el Día internacional de la mujer.

En Argentina, las figuras de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cumplen un rol clave en el gobierno de Javier Milei.

Las mujeres de la extrema derecha

En Europa también hay mujeres que hegemonizan el fenómeno del auge de la extrema derecha. Un caso menos conocido, pero extremadamente inquietante, es el de Alice Weidel, referente de Alternativa por Alemania, una organización de extrema derecha con varios miembros de ideología neonazi. La diputada culpó a la Unión Europea del Brexit y declaró ante el Congreso que “la Unión Europea debe ser reformada desde adentro”. “Esto incluye el derecho a veto de los estados miembros a las reglas de Bruselas, reformar el artículo 50, garantizar el acceso al mercado único para los países que se vayan, y asegurar las fronteras externas de la Unión Europea”, agregó la dirigente de ultraderecha.

En Italia, hay otro caso con mucha más visibilidad, el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En junio de 2022, en un acto de Vox, el partido de la ultraderecha española, la dirigente italiana exclamó: “No hay mediaciones posibles: si a la familia natural, no a los lobby LGBT, si a la identidad sexual, no a la ideología de género, si a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, si a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. ¡Si a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla!”

Hay una diferencia entre la Giorgia Meloni actual, mucho más hacia el centro que aquella que veíamos en 2022. Algunos economistas comentan que lo mismo está sucediendo en materia económica con el presidente Milei, afirmando que se está volviendo un “socialista anarco capitalista”.

En España, la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una figura en ascenso. En mayo de 2023 dijo, en un discurso tras ganar la mayoría absoluta en Madrid, que “empieza un nuevo momento para Madrid y toda España y empieza un nuevo modo de ver la vida generoso y liberal”.

En momentos de hartazgo con la política, las figuras que aparecen como disruptivas suelen ser atractivas. Para buena parte de la sociedad, una mujer como Kamala Harris debe demostrar que puede gobernar, pero cuenta con el apoyo del actual presidente estadounidense, que es una figura con altos niveles de reconocimiento, a pesar de su renuncia a presentarse a la reelección. En los otros casos, se demuestra que los cambios que supuso la última ola feminista dieron lugar a un nuevo fenómeno, y que las mujeres llegaron para quedarse a la primera plana de la política mundial. De hecho, en las universidades, dos tercios de los egresados son mujeres.

En lugar de ir 60 años atrás, vamos a ir 60 años hacia adelante, con la miniserie británica Years and years, coproducida por BBC y HBO. Se lanzó en la BBC One en el Reino Unido, el 14 de mayo de 2019​, y en la plataforma HBO el 24 de junio de 2019. La ficción plantea una distopía en el que se entremezclan cuestiones individuales con la realidad política y económica. Una Inglaterra gobernada por alguien de extrema derecha, en un contexto bélico mundial y desesperanzador. De hecho, la serie plantea la posibilidad de una guerra atómica entre Estados Unidos y China. Allí, ese rol, el de la persona libertaria, es precisamente encarnado por una mujer, la actriz Emma Thompson.

“Dios sabe que necesitamos un cambio, y por eso propongo que para votar. Cada ciudadano británico debe realizar un examen de coeficiente intelectual”, plantea el personaje de Thompson en el trailer de la serie, en un programa de televisión antes de llegar a la presidencia. Ante el asombro del público, replica: “Ahora me están escuchando, ¿no?”. La miniserie inglesa refleja plenamente una distopía que en 2019 parecía imposible en un país como Argentina.

Tal vez la extrema derecha norteamericana encuentre en la candidatura de Harris un límite, así como lo encontró la francesa en las últimas elecciones. Quizás, si la actual vicepresidenta logra quitarle la bandera de la disrupción y la novedad, la elección en Estados Unidos pueda traer sorpresas, aunque hoy por hoy, las encuestas siguen indicando que Donald Trump es el favorito para ser presidente de los Estados Unidos.

