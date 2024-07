Gerontología en Biden: cuando el estrés emocional y físico conduce a estados de confusión

El médico clínico Ariel Flores Casella remarcó que, aunque la edad puede traer riesgos, cada caso es único y la calidad de vida y el cuidado médico juegan un papel crucial en la salud cognitiva. "Convengamos que si el ciudadano de a pie tiene algunas situaciones que le estresan, un presidente de Estados Unidos debe tener bastantes preocupaciones", explicó. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), subrayó que la palabra demencia "es bastante estigmatizante".

Ariel Flores Casella es médico clínico, especialista en adultos mayores. La baja de la candidatura del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con 81 años, está en el ojo de la discusión.

¿Más allá de lo subjetivo que representa la edad, el contraste entre un Biden, apenas con tres años de diferencia con Trump, plantea que la edad es un indicador de tercera, cuarta o quinta generación o, en realidad, cada caso es un caso distinto?

Primero que todo, una de las situaciones más frecuentes de abuso y maltrato en la vejez es lo que se llama edadismo, que es dar por sentado que una persona por su edad ya es incapaz de hacer tal o cual cosa. Eso en nivel general, primero tiene que quedar claro eso, que una persona, no porque sea mayor de 75 años o lo que fuese, es obsoleta o va a tener algún problema necesariamente.

Sí biológicamente es esperable que las personas, a medida que envejecen, se vaya deteriorando algunas funciones, pero obviamente eso también está sujeto a la calidad de vida que esa gente tenga y obviamente a los controles con el equipo médico que pueda llegar a tener.

¿Qué reflexión le merece lo que le pasó a Biden?

Es una muy buena oportunidad este caso puntual para atraer a la gente algunas cuestiones. Primero, que está lo que se llama síndrome confusional, que es una de las palabras que más relacionada está a todos los artículos que se han publicado y a los videos que se han hecho sobre Biden, que es esta confusión que tiene a sus 81 años.

Primero hay que saber si es un síndrome confusional agudo o síndrome confusional crónico. Para que la gente lo entienda mejor, una persona de edad, generalmente frente a ciertas situaciones, como puede ser un estrés emocional (tristeza, angustia, preocupación, etc.) o un estrés físico (como puede ser algún proceso infeccioso en curso, algún proceso doloroso, traumatismo, post quirúrgico, etc.) pueden generar estados confusionales que así como vienen, se van.

Entonces, esto es muy importante para separarlo de lo que son los síndromes confusionales crónicos, que es lo primero que se le viene a la cabeza la gente y que está relacionado con los trastornos cognoscitivos, que pueden ser leves, moderados o severos, habitualmente relacionados con la palabra demencia, por parte de la mayoría de las personas.

Por lo general, la palabra demencia es una palabra bastante estigmatizante, entonces hay que tener cuidado cuando se le menciona a los familiares o al propio paciente esta palabra, porque si bien es una situación real, siempre se prefiere hablar de trastornos cognoscitivos. Y de acuerdo a si es leve, moderado o severo, ver cómo se lo va a abordar en forma preventiva o terapéutica.

Teniendo en cuenta la edad de Biden y la situación global, convengamos que si el ciudadano de a pie tiene algunas situaciones que le estresan, un presidente de Estados Unidos debe tener bastantes preocupaciones. Entonces, ya el estrés puede estar generando o fomentando un síndrome confusional agudo, más allá de los informes oficiales que hay en su estado de salud o no.

Habría que ver si está sufriendo algún tipo de deterioro cognitivo, que la más común a esa edad es la llamada “demencia vascular”, convengamos que las demencias no necesariamente son asociadas al Alzheimer, que es lo primero que se le viene a la mente a todos los que nos están escuchando.

Hay otras causas de demencia como la demencia vascular, que generalmente está relacionada a cuadros de hipertensión o factores cardiovasculares, como diabetes o colesterol, que no están controlados y eso con el paso de los años puede generar un deterioro cognitivo de este tipo..

Hay otros, obviamente, como la enfermedad Alzheimer, la demencia social o el Parkinson, por eso había algunos artículos sobre Biden aclaraban que su motricidad fina estaba intacta, dando a entender que no hay un Parkinson asociado. También puede ser algún otro tipo de demencia que puede sonar menos, como la demencia por cuerpo de Lewy o frontotemporal. Pero la demencia más común es la vascular.

Por lo tanto, ¿es un riesgo elegir un presidente de cierta cantidad de años, porque, vale comentar que el propio Trump, dentro de tres años estaría en la edad que está hoy Biden?

Exacto. Obviamente cada persona es única porque tiene una genética, pero también están la calidad de vida asociada a los cuidados que esa persona tenga, pero sí tranquilamente se puede dar esa situación. Estamos hablando de dos pacientes que están en la tercera edad (entre los 65 y los 85 años) y la cuarta edad (a partir de los 85 años en adelante).

Efectivamente, al mismo Trump puede llegar a sucederle esto frente a una situación de estrés, vinculándolo un poco con los síndromes confusionales agudos, que no significa que el paciente tenga una demencia, eso es lo que tiene que quedar claro. No estoy queriendo decir tampoco que sea eso lo que tuvo o lo que tiene Baiden, pero tenganlo en cuenta que existe este cuadro de síndrome confusional agudo frente a diferentes tipos de estresores emocionales o físicos y que no significa que esté haciendo un cuadro de demencia.

