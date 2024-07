Jaime Durán Barba: "Es tarde para poner un candidato fuerte contra Trump"

Jaime Durán Barba señaló que la campaña de Joe Biden carecía de entusiasmo y remarcó la capacidad de Donald Trump en convertir eventos negativos, como su atentado y su arresto, en oportunidades. Además, marcó que Trump últimamente está mostrando elementos de sensatez y un llamado a la unidad que antes no tenía y que demuestra madurez. “En la política es necesario dialogar y pensar. Ya basta de locos que lo que hacen es gritar, atacar e insultar porque eso no sirve para nada”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

No debe haber situación más atractiva para un profesor de Ciencia Política en la George Washington University que esta en la que al candidato lo balean, el otro candidato renuncia y aparece a sustituirlo alguien que mezcla la cultura afro con la cultura asiática. ¿Cómo se ve a los ojos de un consultor y un profesor de la George Washington University lo que está pasando en Estados Unidos?

Este mundo sigue dándonos sorpresas en todos lados. Acabo de llegar de Perú, viendo lo que ocurre ahí. En Argentina yo creo que la situación es muy desconcertante, en Ecuador lo es. Y en Estados Unidos el debate me dejó con un sabor muy amargo. Se veía claramente que el señor Biden no estaba capacitado para ejercer la presidencia de la nación más poderosa del mundo.

Por otro lado, fíjate cómo la edad no es lo más significativo, sino la actitud ante la vida. La diferencia de edad entre Biden y Trump es mínima, pero la diferencia de actitud es brutal.

La reacción de Trump en el momento del atentado, cuando se levanta con el puño y logra unas fotos espectaculares. La habilidad que tiene el equipo de Trump para hacer de cada desgracia una oportunidad.

Cuando le tomaron la foto siendo el primer presidente de la historia norteamericana que es fichado por la policía, eso le produjo más de siete millones de dólares porque hicieron remeras, tazas, lo tomaron con enorme energía. Y ahorita con el atentado hacen lo mismo.

Me encantó ese juego de identidad de muchos asistentes a la convención republicana que tenían gasas en su oreja, convirtiendo al atentado en un símbolo. Trump es una persona con una vitalidad enorme. Su equipo de campaña es formidable, reacciona a gran velocidad y reacciona siempre con vida, con alegría, con movimientos, moviendo el tablero.

Mientras que la campaña demócrata venía muy caída, Biden no provocaba ningún entusiasmo. Yo creo que la entrada de Kamala Harris en el escenario puede ayudar. Es un personaje también interesante, porque si tú ves Trump con sus excentricidades, el vicepresidente de Trump es un personaje impresionante. Es un personaje que no conoce a su padre, con una madre muy disfuncional, con una vida muy extraña, casado con una nativa piel roja, gerente exitoso de empresas de altísimo riesgo en Silicon Valley. Es un personaje totalmente nuevo, distinto. Y Kamala Harris lo es, su madre es de Tamil, un estado de la India, es hija de un jamaiquino, una mujer muy preparada, pero que representa a este Estados Unidos que es esta mezcla de culturas, de razas, sin prejuicios, en el que a nadie se le ocurriría repetir la consigna que la vicepresidenta de nuestra nación repitió hace unos días.

O sea, en Silicon Valley la mitad de la gente son asiáticos, son personas de otras razas, no son todos caucásicos. Estados Unidos es una mezcla de razas, de religiones, y la carrera se puso interesante con Kamala Harris porque creo que con Biden la suerte ya estaba totalmente echada.

¿Y ahora no? ¿Alguien, sea Kamala Harris o no, tiene la posibilidad de ganarle a Trump?

Yo creo que es muy difícil porque es tarde. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no tiene una elección de presidente, sino decenas de elecciones que se producen con reglamentos distintos, con autoridades. Ni siquiera hay una autoridad electoral nacional.

Cada estado elige sus representantes como quiere. En la mayoría de los casos, casi la totalidad, quien obtiene una mayoría en las elecciones, aunque sea de un voto, se lleva a todos los representantes. Hay dos estados en que eso no es así.

Pero, en realidad, no es una elección nacional. Es una elección que se realiza en un conjunto de países totalmente independientes. Por eso, hace años, cuando tuve la suerte de publicar en Perfil ese artículo anunciando que podía ganar Trump, mi análisis se centró en cinco estados del norte que habían sido sede de los sindicatos demócratas, y que ahora estaban girando hacia Trump, lo que producía un cambio de 149 delegados que le daba la presidencia a Trump.

Es muy complejo el sistema norteamericano como para improvisar una campaña, porque no necesitas hacer una campaña, sino unas 14 campañas en estados que vacilan, que a veces son demócratas y a veces son republicanos.

Otros estados, como el de Kamala Harris, de California, normalmente es demócrata. Y ahí no importa si la candidata o el candidato a presidente gana con un voto o con 10 millones de votos. De todas formas, quien gana se lleva a todos los delegados californianos. Es muy complicado el sistema norteamericano. Y hacer ahora tantas campañas distintas en tantos lados no va a ser tan fácil.

Por lo demás, la verdad es que en Estados Unidos está pasando algo semejante a lo del resto del mundo, y es que algunas ideas progresistas, que hace unos años parecían geniales, una mujer de color candidata representaba los nuevos tiempos, ahora hay un reflujo de ideas de derecha que han hecho que esas cosas que parecían maravillosas ahora ya no tengan tanta actualidad.

En Brasil se dice mucho que el Lula que volvió no es el mismo que fue presidente. En el caso de Trump, ¿volvería un Trump mejor, con más equipo y más experimentado o un Trump resentido y con deseos de venganza?

Seguí detenidamente el discurso de Trump en la convención republicana y me sorprendió con elementos de sensatez, que no ha sido su característica. Ese llamado a la unidad, ese decir que todos los norteamericanos somos parte de esto, cualquiera sea su raza, su religión. Un Trump que no es la tromba que fue en las otras dos campañas. Me parece que está más conciliador.

Creo honestamente que en la política es necesario dialogar y pensar. Ya basta de locos que lo que hacen es gritar, atacar e insultar porque eso no sirve para nada, eso destruye a los países.

Ojalá Trump venga más sensato, parecería que así es, aunque genio y figura hasta la sepultura. Trump es una persona naturalmente agresiva. Acuérdate del programa que tenía en televisión, en que era tan agresivo, donde al invitado le decía “you are fired” y lo echaba. Pero parecería que ha madurado un poco.

Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo.

Te cuento una cosa. La semana pasada me reuní con las personas que están a cargo de la nueva Universidad de Perfil, tú siempre estás empujando proyectos nuevos. Eres casi un argentino loco que sigue invirtiendo y creyendo en el país y eso produce mucho mi admiración.

Acepté ser profesor en la universidad de uno de los posgrados y ojalá de pronto en la Universidad de Perfil resucitemos un proyecto que tuve yo en el 2007 y es hacer un posgrado del más alto nivel en el mundo sobre consultoría política, sobre política práctica, porque nos hace falta dirigentes más preparados en Argentina, y tú con tu entusiasmo y tu patriotismo creo que puedes impulsar esto en la nueva universidad.

