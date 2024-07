Luis Rosales: "Para la elección sería mejor Michelle, pero para la interna demócrata sería mejor Kamala"

El periodista José Luis Rosales reflexionó sobre el desafío de Milei de equilibrar las distintas corrientes del liberalismo en su gobierno: "El adversario común del populismo ha permitido que todas las derechas se unan, pero hay una distinción clara entre liberalismo y conservadurismo". Por otro lado, resaltó la celeridad con que Trump consolidó su candidatura en las últimas semanas: " Muchos afroamericanos ven a Trump como si fuera uno de ellos", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Luis Rosales es periodista y licenciado en Administración. Había sido candidato a vicepresidente con la candidatura de José Luis Espert en 2019, secretario de Turismo de la provincia de Mendoza, a comienzos de los 90, además de diputado provincial por esa misma provincia. Actualmente, Rosales hace consultoría política en Estados Unidos y colabora con el famoso consultor político Dick Morris, quien participa de la campaña de Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos.

¿Podrías poner en contexto el papel que hace Dick Morris en la campaña de Donal Trump, además de tu propia participación junto con Morris?

Un gusto poder contactarme con ustedes y todos los argentinos, desde uno de los epicentros del trampismo, ya que tiene varios, la Trump Tower de Nueva York. Desde hace años, trabajo con Dick Morris como estratega en diversas campañas por toda la región.

Juntos hemos colaborado en países de habla hispana, desde México hasta Argentina, incluyendo varios países de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Uruguay. Incluso, hemos trabajado también en Kenia y en España. Dick Morris es un conocido consultor en Estados Unidos, destacado por ser el estratega jefe de Bill Clinton en los 90. Después comenzó a trabajar fuera de Estados Unidos, y fue entonces cuando lo conocí y empezamos a colaborar.

La relación de Morris con Trump viene de tiempo atrás. Eugene Morris, el padre de Dick, era profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y abogado de la familia Trump. Donald Trump y Dick Morris se conocieron desde jóvenes en el Upper West Side y mantuvieron una buena relación.

En la elección de 2020, cuando la campaña de Trump empezó a declinar, este llamó a Morris, quien realizó cambios estratégicos que casi logran empatar a Biden. Desde entonces, Morris ha asesorado estratégicamente a Trump, ofreciendo ideas y recomendaciones directas, como ayer que hubo un par de llamadas entre Morris y Trump para recomendarle una o dos ideas.

Trump tiene un estilo de campaña particular, similar al de un empresario que toma decisiones rápidas y eficientes, en lugar de seguir los criterios tradicionales de los políticos que tienen grandes comités y juntas para tener varias opiniones de todos los dirigentes del partido.

¿Cómo tomaron la decisión de Biden de renunciar a su candidatura? ¿Kamala Harris sería la mejor alternativa para competirle a Trump por parte del Partido Demócrata? ¿Cuál sería el cambio de estrategia de la campaña de Trump frente a un nuevo contrincante?

Ayer, cuando se leyó la carta de renuncia de Biden, sorprendió que, aunque agradeció a Kamala Harris, su vicepresidenta durante su mandato, no mencionó si apoyaba su candidatura para reemplazarlo. Esto abrió la posibilidad de una serie de especulaciones. Sin embargo, rápidamente Biden salió a expresar su apoyo a la candidatura de Kamala, generando una ola de respaldos, excepto de Barack Obama.

Obama es una excepción en la práctica habitual de la política estadounidense, donde los expresidentes generalmente se retiran de la política activa y van a lo que llaman su fundación en el pueblo o ciudad de donde son originarios. En lugar de retirarse, Obama ha seguido siendo una figura influyente, tanto que muchos consideraban el gobierno de Biden como el "tercer mandato de Obama", debido a su influencia.

Barak Obama y Joe Biden fueron compañeros de fórmula presidencial en 2008.

Obama no ha manifestado su apoyo a Kamala Harris. En una declaración que hizo ayer, sugirió que espera que la convención demócrata elija “a un candidato sobresaliente", sin especificar si se refería a un hombre o una mujer, ya que en inglés la palabra “candidato” se dice igual. Esto ha llevado a especulaciones sobre si podría estar considerando a su esposa, Michelle Obama, como candidata. Esta situación podría complicar la transición de Biden a Kamala Harris y generar discusiones internas en el Partido Demócrata. La convención demócrata, que tomará esta decisión, se reunirá en unas tres semanas en Chicago.

¿Cuánto influyó el atentado contra Trump para este nuevo escenario?

Más allá de la distancia que le sacó luego del debate, ¿se puede decir que después del atentado, Trump era ya prácticamente presidente electo, ya que le sacó una mayor diferencia?

Si alguien hubiera escrito el guión de esta elección, sería un éxito en alguna plataforma como Netflix. Esta elección ha tenido un acontecimiento impresionante y excepcional cada semana.

Primero, la decisión judicial de declarar culpable a Trump y la inédita posibilidad de un arresto domiciliario o prisión para un candidato que lideraba las encuestas. Esto nunca antes había sucedido en la política americana. Luego, el debate, que marcó el inicio del derrumbe de Biden. Este debate no fue reglamentado por la comisión bipartidaria, sino que fue organizado por un canal de televisión, algo rarísimo. Después vino el atentado, y ahora, la renuncia de Biden.

El ataque a tiros a Donald Trump, durante un acto en Pensilvania, dejó una foto histórica.

Cada uno de estos eventos ha catapultado a Trump a una posición de fuerza. La persecución judicial a la que hace referencia Trump, lo victimiza, especialmente entre la población afroamericana, que lo ve como una víctima de un sistema injusto que también los persigue a ellos. Es decir que ven a Trump como si fuera un afroamericano.

El debate lo fortaleció claramente, con una ventaja de 80-20 sobre Biden, que se veía perdido y senil. El atentado, con la icónica foto de Trump casi resurgiendo de la muerte, le dio un impulso impresionante a su candidatura. Y ahora, la renuncia de Biden muestra una gran debilidad en el Partido Demócrata, que no tiene unanimidad sobre quién lo sucederá.

Por otro lado, la convención republicana en Milwaukee mostró una unidad pocas veces vista en el partido, con un fuerte apoyo emocional y patriótico hacia Trump. La mesa está servida para Trump, pero aún faltan casi cinco meses para la elección, y cualquier cosa puede pasar en esta especie de serie de Netflix.

El desafío de la nueva candidatura de los demócratas

Alejandro Gomel (AG): A partir de estos acontecimientos, ¿la elección vuelve a estar abierta, más allá de que parecía definida luego del debate y el atentado? ¿Cuál sería la mejor candidata para los demócratas, Michele Obama o Kamala Harris?

En campañas electorales, cualquier alteración importante, como un cambio de candidatura, debe ser evaluada con mucho cuidado. Aún no se puede medir bien el impacto hasta que el panorama sea más claro.

Comparando a Michelle Obama con Kamala Harris, ambas responden al mismo esquema electoral como mujeres afroamericanas, aunque Michelle es más auténticamente afroamericana debido a sus raíces. Kamala Harris, es un poco más parecida al marido de Michelle, con una herencia mixta de Jamaica e India, pero vista como afroamericana por el público general.

Algunos sugieren que unirlas en una fórmula es poco probable, ya que representaría al mismo sector electoral y, en Estados Unidos, es necesario representar a múltiples sectores para ganar una elección.

En términos de opinión pública, Michelle Obama estaría mejor posicionada, siendo vista como una especie de nobleza, similar a Oprah. Es que los Obama serían como los Kennedy negros. Sin embargo, para consolidar una candidatura dentro del Partido Demócrata, Kamala Harris tiene más acuerdos internos y apoyo, evitando divisiones y conflictos internos. Para la elección sería mejor Michelle, pero para la interna demócrata sería mejor Kamala.

Es decir, el dilema del Partido Demócrata es que Michelle es más fuerte de cara a la opinión pública, mientras que Kamala es mejor para mantener la unidad interna. Esto crea un desafío significativo para el partido en la elección de su candidato.

Los movimientos electorales estadounidenses y los efectos en Argentina

Elizabeth Peger (EP): Javier Milei ha fortalecido y establecido casi como una prioridad su vínculo con Estados Unidos, pese a que no ha tenido ninguna reunión con Biden. ¿Pero qué imaginas respecto del futuro de la relación de la Argentina y del gobierno de Milei con la eventual administración, ya sea de Trump o de una mujer en representación de los demócratas?

La coincidencia ideológica de Milei, quien prioriza enormemente este tema en las relaciones internacionales del país, está mucho más cerca de Donald Trump que de Biden, y mucho menos de Kamala Harris. Kamala Harris representa a la izquierda norteamericana, y Milei probablemente usaría términos despectivos para referirse a ella.

Sorprende que Milei, habiéndose involucrado en los procesos internos de España y Brasil con candidatos ideológicamente afines, no haga lo mismo con Estados Unidos. La respuesta es sencilla: no puede. La posibilidad de un respiro financiero para Argentina, que depende del FMI, está bajo el control de Biden y los demócratas. Por más simpatía ideológica que tenga Milei, no cruzará esa línea. Sin embargo, de ganar la elección Trump, habrá coincidencias.

Sin embargo, hay un tema de fondo donde Milei y Trump no coinciden: la apertura de la economía versus el proteccionismo. Trump es mucho más proteccionista que Milei, lo cual es relevante en las relaciones internacionales. A pesar de esto, Trump forma parte del club de líderes políticos a los que Milei adhiere fervorosamente, por lo que es de suponer que habrá una relación fluida entre ellos.

EP: ¿Pero imaginás que Milei puede ser el referente clave en Sudamérica para un eventual gobierno de Trump?

En Sudamérica, Estados Unidos no puede jugar de la misma manera que Milei porque es un actor responsable en política internacional. No puede ignorar a Brasil, y la elección de Milei como interlocutor podría ofender a Lula de Brasil y a Petro de Colombia. Y las agendas bilaterales de Estados Unidos con Colombia y Brasil son más importantes que con Argentina. Aunque haya simpatías, Biden deberá jugar al póker o al truco diplomático y conformar a varios actores.

A su vez, parecía que la alianza con Bukele de El Salvador era fuerte, pero en una reciente convención, Trump comenzó a distanciarse de Bukele al señalar el problema de la frontera, diciendo que cualquiera resolvería el problema de la seguridad interna si envía todos los líderes de las maras a Estados Unidos, haciendo referencia a la permeabilidad fronteriza. Este distanciamiento sorprendió a muchos analistas de la región. No creo que suceda lo mismo con Milei, ya que no hay temas bilaterales que afecten la agenda de Trump en Argentina.

Las diversas vertientes del liberalismo de Milei

En 2019, vos fuiste candidato a vicepresidente junto con Espert, que ahora está con Javier Milei. ¿Cómo ves, a la distancia, estos primeros siete meses de la gestión del presidente libertario?

Tuve bastante que ver en esto. La primera llamada que hizo Milei cuando decidió entrar en política fue a mí. Me dijo: "Luisito, quiero hacer política y la quiero hacer con el profe y con vos". En ese momento estábamos con José Luis Espert, saliendo de la campaña del 2019. Era agosto del 2020, el año de la pandemia, y trabajamos los tres juntos casi un año. Yo tenía un acuerdo con Espert: él se dedicaba a la provincia de Buenos Aires y yo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque soy mendocino, resido en la Capital Federal.

Durante ese tiempo, los tres trabajamos activamente armando el proyecto. Luego, Milei tomó su propio camino, que resultó ser más eficiente y productivo políticamente que Espert y yo. Conozco bien a Javier y es lo que vemos. La gran interrogante es si su personalidad, tan efectiva para llegar al poder, será útil también para mantenerse en el poder y gobernar con buenos resultados. Eso aún está por verse. Le deseo el mejor de los éxitos, porque está mi país y mi ideología involucrados.

Donald Trump y Javier Milei: una potencial sociedad a futuro.

Desde joven, en la vuelta de la democracia, cuando me afilié al Partido Demócrata de Mendoza a los 18 años, he militado en el liberalismo argentino. De hecho, fui el diputado más joven de Argentina por el Partido Demócrata. Siempre soñé con que el liberalismo llegara al poder. La irrupción de Milei y su estilo aceleraron los procesos, veremos si esto resulta beneficioso, ojalá que sí, por el bien del país y de nuestras ideas.

Con esa perspectiva liberal, ¿considera liberal a Milei?

Él se califica como liberal libertario y anarcocapitalista, mientras que yo soy un liberal más ortodoxo de la tradición clásica. Existe una gran discusión sobre cómo compatibilizar nuestras diferencias. El adversario común del populismo y de la izquierda ha permitido que todas las derechas se unan, como ocurre en muchas partes del mundo. Sin embargo, hay una distinción clara entre liberalismo y conservadurismo.

Se puede ser capitalista, procapitalista y liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Personalmente, y como muchos liberales, creo que el liberalismo debe permear todos los aspectos de la vida. El desafío en Argentina ahora que Milei es gobierno y tiene mayoría es cómo compatibilizar las diversas formas de liberalismo.

Existe consenso en que la derecha apoya el capitalismo y la libertad económica, pero el tema crucial son las libertades en otros aspectos de la vida, especialmente los más morales y políticos. Aquí es donde surgen las dudas, no tanto sobre la ideología de Milei, sino sobre cómo su gobierno manejará estas cuestiones, cómo compatibiliza el liberalismo con la derecha conservadora, la derecha nacionalista, etc.

En ese sentido, ¿marca alguna diferencia en esta tensión que ahora se está evidenciando entre la ideología de Milei y de su vicepresidenta?

Son dos vertientes diferentes. La derecha como concepto los une, un poco relacionado con la Revolución Francesa. Aunque algunos dicen que el debate entre derecha e izquierda atrasa, en Argentina esas categorías siguen vigentes. La derecha une a un liberal libertario anarcocapitalista con una conservadora más nacionalista, pero tienen diferencias significativas.

En aras de armar un frente común contra un adversario más grande y poderoso, esta unión es comprensible. El desafío surge al poner en marcha las agendas internas del país. Ahí es donde veremos cómo se gestionan estas diferencias y se compatibilizan las distintas formas de liberalismo y conservadurismo.

