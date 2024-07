Rosendo Fraga: "Para Milei es más importante Elon Musk que Trump"

El historiador Rosendo Fraga sostuvo que lo mas probable es un triunfo de Trump, pero no descartó un posible triunfo de Biden en las próximas elecciones norteamericanas: "En cinco meses pueden pasar muchas cosas". Además, señaló que Javier Milei es "una manifestación local de un fenómeno global" y alertó que por más reuniones que lleve con Musk, Bezos y Zuckerberg, no se ven resultados. “Me parece que Milei debería reflexionar”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rosendo Fraga es analista político, periodista, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia y la Academia de Ciencias Morales y Políticas, también del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).

Tras el desfile militar que se montó para el 9 de julio, publicaste un artículo en el que advertías que este hecho tuvo más relevancia en la opinión pública que el Pacto de Mayo, y que el retorno de los desfiles revelan el perfil del oficialismo. ¿Por qué decís que el desfile, de alguna manera, revela el perfil del oficialismo?

Primero, para ser claros, reitero que Milei es una manifestación local de un fenómeno global, y creo que eso es más relevante que el tema de que Milei es la expresión de un fracaso de la Argentina, cosa que es. Pero, ¿Por qué es él y no otro? Porque él es el que entendió esto de la nueva derecha , derecha radical, ultra derecha o derecha populista, que hoy está avanzando en el mundo occidental.

Es una derecha que se caracteriza por combinar liberalismo económico y nacionalismo político. Es decir, Trump propone bajar impuestos, pero, “ America first” . Este es el punto.

Con respecto a Milei, la fórmula presidencial refleja eso mismo. Milei aporta el liberalismo y Villarruel aporta el nacionalismo. Esa fórmula no sé si fue pensada o espontáneamente, pero sí hoy veo la necesidad de vincular a Milei con un desfile de ex combatientes, con una intención de vincularlo con la causa Malvinas. Porque que él esté en ese desfile fue un poco incoherente. Él percibió que esa fórmula con la cual él se alinea necesita una manifestación local, esa fue la razón.

Jorge Castro, analista internacional, dijo que después del atentado, es irrefrenable el triunfo de Donald Trump. ¿Cuál es tu propia visión? ¿qué modificó, en el contexto electoral norteamericano, el atentado a Donald Trump?

Es muy difícil prever elecciones hoy en el mundo. Yo diría que el triunfo de Trump es lo probable, pero que gane Biden no es imposible, porque en cinco meses pueden pasar muchas cosas. Lo probable es que gane Trump, pero no es imposible que gane Biden, podríamos decir que tiene 30% de chances .

Sí creo que este episodio de un atentado en plena campaña, a Trump lo favorece, aumenta su chance. Pero, están dando por resuelto tan anticipadamente las elecciones, deberían ser más cautos. No es imposible que gane Biden.

Ayer entrevistamos a un analista de Maryland que nos planteó que él no veía que un triunfo de Biden en EE.UU. pudiese generar un apoyo de dinero fresco del Tesoro, o un préstamo enorme a través del FMI, como fue con Trump y Macri. Porque lo que él sostenía es que la relación Trump-Macri era personal, pero que la Argentina ahora no está en el radar de Estados Unidos. ¿Cómo ves vos que se beneficiaría la Argentina, o Milei, si Trump llega a la presidencia? ¿Hay alguna posibilidad de repetir aquello que pasó con Macri y Trump?

Interpreto que la visión de política exterior de Trump es que lo multinacional no vale la pena, no funciona, sea ONU, sea la OTAN, FMI, Banco Mundial, no lo valen. Trump va al mundo de líderes, se sienta con Putín , con Xi Jinping, con Narendra Modi, con el príncipe Bin Salmán, el heredero de Arabia Saudita, con Tayyip Erdoğan o quién lo suceda. Así van a ser las cosas, así se van a establecer los acuerdos y las negociaciones.

En ese plano, América Latina como región, no está. Posiblemente América Latina y África subsahariana sean las dos regiones del mundo con menor prioridad estratégica para Estados Unidos . Ahora, Milei ha logrado ser centro. Si le va como a Macri o no, eso lo veremos, no lo veo tan fácil, pero también Trump tiene un grado de arbitrariedad importante, no sé si lo va a querer ayudar tanto.

Una opinión personal: creo que para Milei es más importante Elon Musk que Trump, aunque él todavía no se haya dado cuenta.

Alejandro Gomel: ¿Elon Musk es más importante que Trump? ¿por qué?

Elon Musk para mí es el hombre más imaginativo y con más capacidad de gestión, de llevar las ideas a la acción. Y él tiene una simpatía por Milei porque lo considera el nuevo líder de lo que él llama la tecnopolítica. Desde esa perspectiva, le tiene simpatía.

Trump tuvo un minuto y treinta segundos en todo su día para Milei, Musk le dedicó seis horas . Es el primero en la carrera espacial, tiene Neuralink, el chip en el cerebro, ahora ha lanzado xIA, X con IA para competir con Bezos y Microsoft, tiene autos eléctricos. Y por encima, piensa morir en Marte, dónde se va a instalar.

AG: ¿Es más probable que lleguen inversiones desde Musk?

Sí, probablemente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Milei se reúne con Musk, va a las reuniones con Zuckerberg, se reúne con Bezos, pero, no se ve nada. Hasta ahora, no se movió nada. Me parece que Milei debería reflexionar .

Analizando si Estados Unidos está en decadencia, o por el contrario, está resurgiendo y recuperando la centralidad que tuvo después de la caída del Muro de Berlín y el fracaso de la ex Unión Soviética, Jorge Castro sostuvo que la IA es de EE.UU. y es la herramienta que va a proporcionar el crecimiento y el cambio en el futuro del mundo. ¿Es la IA la nueva ventaja competitiva de EE.UU. que lo devuelve al centro del poder que tuvo en los años '90?

No lo sé. Las iniciativas en materia tecnológica se superan instante a instante, año a año. Aparece una que se cree que será decisiva y después aparece otra que lo es aún más. La velocidad es muy importante, y justamente lo que pasa con lo tecnológico, es que perdés rápidamente el monopolio.

Internet, por ejemplo, era una red de seguridad de comunicaciones del Pentágono, ¿Cuánto duró como medio secreto de EE.UU.? En muy poco tiempo, se universalizó. ¿La IA de quién es? Musk ya lanzó una para competir para Bezos, contra Zuckerberg , ya está abierto ese juego. Los semiconductores, ¿Quién lo tiene? Cada vez lo tienen más países.

La ventaja tecnológica de Estados Unidos era inmensa en la década del 90, hoy es menor. No es que no haya supremacía, cuando se tome la carrera especial seguramente van a llegar antes, ya en 2014 se sancionó la ley que le reconoce el derecho a propiedad a los estadounidenses y empresas estadounidenses en el espacio, así como en el 2019 crearon la Fuerza Espacial, la quinta fuerza militar .

El mundo está en ebullición en el campo tecnológico, pero el monopolio de la tecnología es muy discutible.

