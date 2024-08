Día 239: Mucho acting y ningún acta

“La sobreactuación de un discurso de retórica antimperialista y antifascista es un acting que busca ocultar lo evidente: el gobierno venezolano oculta las actas, porque oculta el resultado que hay en ellas”, expresó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 5 de agosto de 2024.

A una semana de la elección, Venezuela atraviesa una profunda crisis política que impacta de lleno a toda la región y tiene en vilo a los principales líderes políticos.

Según el diccionario judicial, “El acta electoral es el documento más importante del proceso electoral. Este proceso exige evacuar actas de distinta naturaleza, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG). Se distinguen dos tipos de actas: Actas de Mesa Electoral y Actas de Junta Electoral”. La ausencia de actas sobre las elecciones no solo es un hecho político que marca el estado de cosas en Venezuela. También revela mucho sobre la ideología e incluso la personalidad de quien conduce a aquel país, Nicolás Maduro.

Quien se pronunció sobre el resultado electoral fue la Misión de Observación Electoral de Colombia, teniendo en cuenta que este país es presidido por Petro, que tiene más simpatía con el régimen de Maduro que con el de la oposición. Este organismo emitió un informe muy detallado en el que señala que hasta la fecha de la confección del informe, hecho el 2 de agosto, aunque lo podríamos extender hasta el momento en el que emitimos esta apertura, las autoridades electorales de Venezuela no publicaron las actas. De esta manera, las únicas actas publicadas y desagregadas mesa por mesa, son las de la oposición. Este organismo se encargó de cotejar estas actas y estableció la siguiente conclusión:

“Según la información contenida en la base de datos, con los datos del 73,1% de las actas (contenidas en la plataforma web), los resultados arrojados asignan un mayor número de votos al candidato Edmundo González, con un total de 6.392.350 votos, que corresponden al 67,2% de la votación, frente a los 2.891.553 votos del candidato presidente Nicolás Maduro, que representan un 30,4% de la votación. Estos resultados difieren sustantivamente de la información publicada por el CNE en su segundo boletín”.

Este informe, parece ser bastante contundente y emitido por un país que, como ya explicamos, tiene un gobierno ideológicamente más afín al chavismo que a la oposición de Machado.

Humillado y enfurecido, Maduro detuvo a 2.000 venezolanos en ola la más represiva de su mandato

La sobreactuación de un discurso de retórica antimperialista y antifascista es un acting que busca ocultar lo evidente: el gobierno venezolano oculta las actas, porque oculta el resultado que hay en ellas.

El régimen de Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislado. Los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que ideológicamente se encuentran más cercanos a las ideas del chavismo que a la oposición de María Corina Machado, emitieron un comunicado en el que pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen las actas.

Además, Cristina Kirchner, antigua aliada del chavismo también pidió que se publique el resultado desglosado de la elección y lo hizo “por el legado de Hugo Chávez".

Para muchos el verdadero hombre fuerte más que el presidente Maduro, el número dos del régimen que tiene al frente todo el aparato de represión es Diosdado Cabello, quien planteó que Javier Milei estaba en el poder por la tibieza de Alberto Fernández y planteó que él ex presidente y Cristina Kirchner habían traicionado el legado de Néstor Kirchner y de Perón por haber pedido que mostraran las actas.

Además, siete países de la Unión Europea, España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron un comunicado en el que, no solamente le piden gobierno de Maduro que publique las actas, si no que advierten que Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición ligado a María Corina Machado, “parece ser el ganador de la elección”.

Cristina Kirchner y sus frases más contundentes sobre Venezuela

A medida que ese aislamiento crece, el Gobierno venezolano se vuelve cada vez más represivo y autoritario al punto de lo delirante. Mientras ya se contabilizan 11 personas asesinadas, Maduro llamó a investigar a usuarios de Instagram y Tik Tok por ser “los medios para envenenar al pueblo con el odio nazifascista”.

Podríamos decir que los usuarios opositores de Tik Tok venezolanos, tienen influencia de un reconocido alemán, pero no es Adolf Hitler. El escritor y dramaturgo alemán, Bertold Brecht, que no casualmente tenía una posición crítica al stalinismo y la degeneración de la revolución de octubre en Rusia, decía que a los gobiernos autoritarios se los combate mucho mejor con el humor y la ridiculización. Evidentemente, algo de esto empezó a circular en las redes sociales, a pesar del miedo que los venezolanos pueden tener por la represión. Es así como un usuario de tik tok publicó en esta misma plataforma una serie de bloopers de Nicolás Maduro que muestran al mandatario venezolano haciendo declaraciones fallidas y mal pronunciadas.

El pasado 3 de agosto, el presidente venezolano dio un discurso donde habló de “justicia”. “Tenemos 2 mil presos capturados, máximo castigo”, declaró Maduro, además de asegurar que esta vez “no va a haber perdón”.

La libertad de expresión está muy limitada en Venezuela

Por su parte, el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, publicó un video en su cuenta de X el 3 de agosto, donde aseguró su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio: “Fuimos ganadores con una abrumadora mayoría que haremos respetar”.

Además, González Urrutia publicó una nota en The Economist en la que le pide directamente al régimen venezolano que acepte los resultados electorales y que respete el triunfo electoral de la oposición. Evidentemente, la idea de la oposición es darle más fuerza a su imagen. En cada aparición de María Corina Machado, se ve como ella con toda su fuerza y presencia, lo opaca un poco. En definitiva, si bien ella es la líder de la oposición,él es el candidato que resultó vencedor. Es un caso similar, en ese aspecto, al de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sin embargo, el mandatario oficialista decidió contestarle al candidato opositor y amenazó a González Urrutia durante su discurso en un acto público: “Todo lo que dijo usted, González Urrutia, va para el expediente, y en el momento en el que se decida la sentencia, usted tendrá consecuencias legales graves”. Un dato interesante es la comparativa con la actitud de un psicópata, que acusa al otro de lo que él mismo va a hacer o enfrentar.

Edmundo González: "El régimen parece dispuesto a mantenerse en el poder por todos los medios posibles"

El 4 de agosto, en el acto que llevó a cabo Maduro, el presidente definió la situación actual de Venezuela como “un golpe de estado ciber-fascista y criminal”.

El Papa Francisco, también sumó un mensaje pidiendo por la verdad y planteando que se termine la violencia. "Siento por Venezuela, que está viviendo una situación crítica”. Además, pidió “resolver con el diálogo” y evitar todo tipo de violencia en la población, “por el bien de la población y no por bienes partidarios".

Siguiendo con la misma línea, Monseñor Ojea hizo pública una carta el 3 de agosto, donde se refiere a su homónimo en Venezuela y manifestó por la paz y la confianza en el pueblo venezolano. “Que se respete la voluntad popular”, declaró el presidente de la Episcopal Argentina.

Paralelamente, el Foro Penal, una ONG venezolana de Derechos Humanos, hizo un balance de la represión post electoral el día 4 de agosto. El Foro Penal comunica que hay 988 arrestos verificados de los cuales 91 son adolescentes. Además, están los 11 asesinatos que ya habíamos mencionado antes.

Infografía publicada por el Foro Penal sobre los datos de la represión en Venezuela.

En una posición más radicalizada, el ex presidente argentino Mauricio Macri, llamó a los venezolanos a no abandonar las calles el mismo 4 de agosto. “Por favor venezolanos: no abandonen la calle”, expresó el ex presidente argentino en La Nación+

En esta misma línea, la líder de la oposición, María Corina Machado, sostuvo en un acto del 3 de agosto que “la verdad está en las actas”: “Vamos a llegar hasta el final”.

En el mismo acto, la líder de la oposición describió a los reclamos de la sociedad y de la oposición por un resultado justo como una “lucha cívica y pacífica”

Por otro lado, uno de los asesores políticos más importantes del mundo y columnista del Diario Perfil, Durán Barba, fue mencionado en un discurso por el propio Nicolas Maduro.

Sin embargo, en una columna publicada en Perfil.com, Duran Barba hizo una cosa muy distinta de lo que dijo Maduro y colocó el aspecto económico del régimen venezolano, donde dice que “la hija de Hugo Chávez, María Gabriela, declaró, cuando murió su padre, que tenía 4.197 millones de dólares en cuentas de Andorra y Estados Unidos. Era en ese momento la persona más rica de Venezuela. Explicó que logró tal fortuna vendiendo cosméticos a domicilio. Forbes publicó recientemente que su patrimonio es de 3.500 millones de dólares. Otros partícipes de la dictadura se dan lujos semejantes. Maduro y su hijo han protagonizado escándalos por la ostentación de su riqueza y sus dispendios”.

Además. Duran Barba, explica cómo a esta altura del régimen chavista, quienes salieron de la pobreza, fueron solo los familiares y amigos de funcionarios políticos y militares del chavismo.

La nota describe una suerte de ensayo en menor escala de lo sucedido en la burocratización de la URSS, que se sostuvo en base a la represión y al sostenimiento de una casta favorecida por prebendas del Estado.

Maduro es el fraude

¿Qué sostiene a un Gobierno cada vez más aislado y menos popular? Eso se pregunta Jack Nicas en el New York Times. La hipótesis de trabajo del especialista en el legendario diario estadounidense es que Nicolás Maduro se sostiene porque aún lo respaldan las fuerzas de seguridad.

Este actor político que son las fuerzas de seguridad, se componen por 150 mil efectivos repartidos entre el ejército, la armada, la fuerza aérea y la guardia nacional. Además, no están contabilizados los milicianos por así decirlo, que responden a los colectivos chavistas. Cuerpos parapoliciales que se encargan de reprimir manifestaciones y atacar opositores. Colectivos como Alexis Vive u otros con nombres de guerrilleros, son una moneda corriente en las calles de Caracas y las principales ciudades del país.

¿Por qué las fuerzas de seguridad sostienen a Maduro? Según estudió Jack Nicas y otros especialistas, porque las altas cúpulas de cada fuerza tienen participación en empresas estatizadas por el Estado, lo que les da una clara situación de privilegios de cara al resto de la sociedad. Además, tanto en la nota de Nicas como en el testimonio de muchos venezolanos emigrados a Argentina, se comenta que el régimen chavista ha construído una enorme ingeniería social dentro de las fuerzas.

Informe electoral de Venezuela emitido por el gobierno de Colombia.

Hay un trabajo de inteligencia constante en la cuál se fomentan las delaciones y acusaciones entre los diferentes camaradas de armas. Una práctica muy similar al stalinismo en la que se acusan y se piden testimonios falsos deleitándose entre compañeros para demostrar lealtad a las propias autoridades.

De esta manera, se construye la idea de que quien critique al régimen frente a otro oficial, puede ser alguien cercano al gobierno que intente delatar a quien acompañe ese comentario.

El panóptico era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII. El objetivo de la estructura panóptica era permitir a su guardián, guarecido en una torre central, observar a todos los prisioneros, recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos puedan saber si son observados.

Michel Foucault recupera el término para explicar cómo en la modernidad se vigilaba a los obreros y a los presos por igual. Según los emigrados y los expertos, en Venezuela existe una suerte de panóptico social permanente en el que nadie sabe quien puede ser el delator o el delatado. Por lo que rige el silencio y se espera obtener algún beneficio de él.

Según estudios que cita Nicas, en diferentes regímenes autoritarios que han caído, las fuerzas de seguridad se cambian de bando, cuando hay una clara perspectiva de que el gobierno caerá y se temen castigos por los actos de violencia contra la población. De esta manera, las fuerzas de seguridad empiezan a negociar algún tipo de amnistía.

Nicas, además, le otorga un gran lugar a la movilización pacífica. Un estudio de Erica Chenoweth de la Universidad de Harvard mostró que, en las últimas décadas, 57% de las acciones de resistencia no violenta alrededor del mundo han llevado a la democracia, mientras que las manifestaciones violentas han llevado a la democracia en menos del 6% de los casos.

“Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios”, es una reconocida frase de Los Redonditos de Ricota, cantada por el Indio Solari. Esta frase puede concentrar la táctica del Gobierno de Maduro. Una retórica de izquierda radicalizada que intenta tapar un escenario de farsa electoral y una fuerte represión ejemplificadora para atemorizar a la sociedad.

El Papa Francisco habló sobre Venezuela, pero sin críticas: "Actúen con moderación y busquen la verdad"

En otros comentarios editoriales hemos hablado de la noción del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci en relación al consenso y la coacción. Para Gramsci, cuando un gobierno tiene suficiente consenso, es hegemónico, no necesita utilizar tanto la fuerza represiva, porque tiene la adhesión de la población. Es decir, su narrativa política es mayoritaria en la sociedad y el pueblo tiene una cosmovisión similar a la que decanta del discurso oficialista. Sin embargo, cuando un gobierno pierde ese favor popular, muchas veces recurre a la represión.

De esta manera, siguiendo a Gramsci, podríamos pensar que la represión de Maduro es un signo de debilidad y no de fortaleza. Una fortaleza paradójica, porque atemoriza a la sociedad.

Evidentemente hay una dialéctica entre la decisión de un sector importante de la sociedad de ponerle fin al régimen chavista, con la presión de la comunidad internacional y el abroquelamiento de las fuerzas armadas. Estos tres elementos se seguirán retroalimentando e influyendo entre sí.

Esperemos que la situación se resuelva con el menor nivel de violencia posible por el bien de todo el pueblo venezolano.

