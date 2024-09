Día 278: Crónica de una mala praxis anunciada

“El accionar policial durante la manifestación contra el veto presidencial era una crónica de mala praxis anunciada, porque cualquier organización de seguridad empoderada y sin control, sea en una guerra declarada, en una encubierta o en la represión civil, termina en excesos como ya sucedió en Argentina en varias oportunidades, como el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el 2002 o la maldita policía de los noventa. O como sucedió en territorios totalmente distintos e incomparables en la represión militar durante la dictadura”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es interesante analizar la política represiva de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la utilización de información falsa o fakes news con el objetivo de tapar los excesos en el ejercicio de sus funciones de las Fuerzas de Seguridad.

En primer lugar, hay que poner esta política de represión en contexto. Desde que inició el gobierno de Javier Milei hubo una importante cantidad de manifestaciones, algunas de ellas como la marcha contra el veto presidencial al cambio de la fórmula jubilatoria, la marcha universitaria, la movilización por el día internacional de la mujer del 8 de marzo y las concentraciones en Congreso contra la Ley Bases.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este incremento de la movilización, obviamente, es la combinación de un conjunto de factores. Probablemente, el más determinante de todos es el anuncio y aplicación de políticas que deterioran las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad argentina.

Esta situación no fue gestada solamente durante el gobierno de Javier Milei. Los ingresos de los jubilados y de los trabajadores en general se vienen deteriorando con diferentes intensidades desde el 2017. Sin embargo, la caída durante 10 meses de gobierno libertario fue significativamente más abrupta.

Bullrich calificó de "irresponsable y violenta" a la madre de la nena atacada con gas pimienta durante la represión en el Congreso

Es de esperar que, en este marco, se produzcan manifestaciones y que se trate de reducirlas con el sistema represivo, pero hay límites. Vamos a analizar que el nivel de movilización desatado por la aplicación de estas políticas, que es significativamente menor que otros gobiernos, las medidas de menor impacto fueron respondidas con mucha mayor virulencia.

Probablemente, esta merma en la capacidad de respuesta callejera por parte de las organizaciones del peronismo y la izquierda, o los sindicatos, tenga que ver esencialmente con dos factores. Los niveles de apoyo que aún conserva el Presidente y la eficacia de la represión de la ministra Patricia Bullrich. Pero, como cualquier sistema, cuando se empodera una organización sin control, luego aparecen las malas praxis.

En Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, los lectores sabíamos que Santiago Nasar iba a morir, porque es anunciado en la primera página. El accionar policial durante la manifestación contra el veto presidencial era una cronica de mala praxis anunciada porque cualquier organización de seguridad empoderada y sin control, sea en una guerra declarada, en una encubierta o en la represión civil, termina en excesos como ya sucedió en Argentina en varias oportunidades, como el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el 2002 o la maldita policia de los noventa. O como sucedió en territorios totalmente distintos e incomparables en la represión militar durante la dictadura.

Patricia Bullrich: "No tengo ningún problema de quedarme o no"

Pero primero vamos a analizar lo sucedido con la represión a la manifestación contra el veto presidencial y cómo actuó la Policía y el Ministerio de Seguridad en el caso de la nena de 10 años a la que la policía le tiró gas pimienta en los ojos.

Frente a esto, las autoridades del Ministerio de Seguridad avalaron la idea de que fueron los manifestantes los que le tiraron gas a la nena. Patricia Bullrich sostuvo en una entrevista televisiva que “no se ve claramente” quién arrojó el gas.

Esta versión fue construida gracias a un video fake que, según el periodista Eduardo Feinmann, le envió el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé. Luego, cuando se conoció el video real de la represión donde se ve que el policía es quien arroja el gas, la ministra Bullrich intentó contener el escándalo desatado en los medios.

Patricia Bullrich: "No tengo ningún problema de quedarme o no"

En esta línea, se generó una discusión en el programa de Eduardo Feinmann donde el periodista, después de dar a conocer el video falso, que según cuenta lo hizo porque tuvo buena fe en su fuente, la ministra Bullrich llamó al periodista en vivo para seguir afirmando que no fue la policía la que le arrojó el gas a la nena. “La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre”, declaró Bullrich después de que Feinmann exprese que el gas había sido arrojado por las Fuerzas de Seguridad.

Por su parte, Jonatan Viale se disculpó en su programa por decir que el culpable de rociar a la nena había sido un manifestante: “Hay que pedir disculpas y contar lo que pasó de verdad. La nena fue gaseada por un agente de la Policía Federal. Es un error informativo y hay que asumirlo”

Luego de este pedido de disculpas de Viale, contó cómo nació su error. Luego de recibir también el video por parte de Rollé, le consultó a Alejandra Monteoliva, secretaria del Ministerio de Seguridad, es decir la número dos de Patricia Bullrich y se lo confirmó: Según Viale, Monteoliva dijo: “Confirmado 100%, a la nena no la roció con gas pimienta un Policía”.

Es decir, que en este caso se puede apreciar la responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad en la circulación de una información falsa para cubrir el accionar excesivamente violento de las Policía Federal.

Esto, para poner en contexto a los más jóvenes, fue lo mismo que sucedió en el asesinato de Kosteki y Santillán en el año 2002, cuando la policía negó haber sido el culpable del asesinato, pero a través de una foto tomada por un fotografo de Clarín, se demostró que había sido la policía.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann hablaron del video de la nena rociada con gas pimienta y apuntaron a funcionarios

Volviendo al presente, Bullrich señaló en TN que Monteoliva avaló el video falso porque “lo escuchó en un programa de televisión”. Es maravillosa la idea de que la ministra diga que se comprobó en un programa de televisión cuando fue ella misma o su Jefe de Policía quien lo había enviado. Es inevitable, era esperable e incluso habría que recomendarle a Patricia Bullrich que tenga cuidado, porque va a ser la noticia deseada de un montón de personas que se oponen a este gobierno. Esto, más tarde o temprano iba a suceder, y va a seguir pasando, de continuar estas políticas, seguramente hasta que aparezca alguna persona que haya perdido la vida.

La ministra decidió trasladar el conflicto a Twitter a través de una declaración donde responsabiliza a la madre de la nena y la califica como “irresponsable” y violenta”.

Tuit de Patricia Bullrich contra la mamá de la nena de 10 años.

Un ex candidato del PRO, Franco Rinaldi hizo un tuit muy similar al de Bullrich y el ex diputado, también del PRO, Daniel Lipovetzky, le respondió en su cuenta de X y lo acusó de “vivir en un tupper”.

El tuit de Franco Rinaldi y la respuesta de Daniel Lipovetzky.

Además de la construcción de esta política para desviar el foco de la responsabilidad policial en estos excesos en el uso de la fuerza, es interesante analizar el uso del gas pimienta que se está realizando. Ayer, en este mismo programa, comenzamos con el tema diciendo que se percibía que se tiraba gas pimienta como “lanza perfumes”, esa canción que se hizo popular de Rita Lee en los carnavales de Brasil, o como los chicos jugaban con los pomos de agua en el pasado, y que se utilizaba el gas pimienta como uso alternativo de lo que, en otras épocas, eran los camiones hidrantes. Pero una cosa es tirar agua, y otra gas pimienta.

Según la sociedad argentina de pediatría el gas pimienta es un compuesto químico cuyo ingrediente activo es la capsaicina y es un derivado de las frutas de las plantas del género capsicum. Son vegetales nativos de América que corresponden a los ajíes, pimientos, guindillas o chiles. Algunos aerosoles de pimienta también contienen gas lacrimógeno que agrava aún más las lesiones sobre los ojos y sobre todo sobre la córnea. El aerosol de pimienta está prohibido internacionalmente para su utilización en la guerra, desde la Convención de Armas biológicas de 1973, pero no para la utilización en la seguridad interna.

Bullrich habló sobre el ataque con gas pimienta a una nena de 10 años

Luego de este escándalo, la ministra Bullrich dijo que a esta altura de su vida, si tenía que irse o quedarse, le importaba poco, lo que verdaderamente le interesa es defender el orden público.

En la misma llamada con Eduardo Feinmann, la ministra sostuvo que aunque la gente le pida la renuncia, ella no tiene “ningún problema”: “A esta altura de mi vida quedarme o no, me importa poco”.

Acá está el quid de la cuestión, Patricia Bullrich siente que tiene una edad en la que no tiene nada que perder, y esto la llevó, en su momento, a ser la precandidata del PRO en contra de quien, en aquel momento, parecía el candidato más cantado. Recuerdo que en una entrevista, yo le pregunté si era consciente de que Mauricio Macri la usaba para aumentar el costo de una eventual negociación con Horacio Rodríguez Larreta, y ella me dijo que sí, pero que no tenía ningún problema porque, nuevamente, no tenía nada que perder, por eso no iba a tener ningún problema de pelearse con Macri si él, finalmente, decidía apoyar a Larreta.

No tiene ningún problema porque es su último turno, ella siente que cerca de los 70 años, no tiene otro destino político que este del presente. Es peligroso cuando la gente no tiene nada que perder.

Diputados confirmó el veto presidencial a la reforma jubilatoria y hubo represión fuera del Congreso

Cabe destacar que según vienen denunciando varios profesionales de salud, este gas pimienta que se combina con gas lacrimógeno es el que usa el Ministerio de Seguridad desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo publicó en 1998 "Una evaluación de las tecnologías de control político", una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno.

Un fragmento dice:

"Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos."

Para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en Estados Unidos.

Myriam Bregman: "Buscar siempre el mal menor nos llevó al mal mayor"

El Ejército de los Estados Unidos concluyó en un estudio del Aberdeen Proving Ground de 1993 que el aerosol de pimienta podía producir "Efectos mutagénicos, carcinogénicos, de sensibilidad, cardiovasculares y toxicidad pulmonar, neurotoxicidad, así como otras posibles fatalidades humanas. Hay un riesgo al utilizar este producto en una gran variedad de personas. Sin embargo, el espray de pimienta fue aprobado a pesar de las reservas de los científicos militares de Estados Unidos después de haber aprobado las pruebas del FBI.

Probablemente se utilicen más este tipo de herramientas para la represión por su rápida efectividad y su comodidad para despejar espacios públicos. De esta manera, la Policía y las diferentes fuerzas de seguridad, evitan forcejear con los escudos con los manifestantes. Sin embargo, por todo lo que leímos recientemente, este tipo de armas no letales, puede traer consecuencias graves.

Pablo Lugano, periodista víctima de la represión: "Los gases lacrimógenos son lo que más duele"

En junio de 2024, el gas pimienta apuntó contra diputados de la nación, donde los políticos pedían ayuda. Cuando esto sucedió, en este programa marcamos la gravedad del asunto: si a los mismos diputados le tiran gas pimienta en los ojos, qué se puede esperar de lo que vaya a suceder. Evidentemente esto era una crónica anunciada de una mala praxis.

La misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuó en otro caso de represión, pero bajo el Gobierno de Macri. Luego de lo sucedido en el caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la ministra se refirió al asunto en la mesa de Mirtha Legrand: "Quieren poner la idea de que el Estado hace desaparecer a una persona".

Bullrich controla a los revoltosos para proteger a un Milei a dieta

El exceso en el uso de la fuerza pública por parte de la policía no es un problema solo de nuestro país. Un ejemplo de esto es el nacimiento del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, un país donde no se puede negar que existen los contrapesos y las divisiones de poderes. “Black Lives Matter” nació a partir de los disturbios raciales por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Según la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) hay dos tipos de accionar represivos. La represión selectiva y la represión preventiva. En la primera se acciona contra dirigentes y referentes que tienen capacidad de movilización y convocatoria. En la segunda la represión busca disuadir a la población a que acuda a nuevas manifestaciones. Tal vez, el uso indiscriminado del gas pimienta y de otras armas no letales busque esto, que las personas no acudan a marchar contra el Gobierno en un contexto en el que las condiciones de vida son cada vez más difíciles.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

VFT