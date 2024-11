Día 341: Javier Milei, ¿el topo de la democracia?

Cristina Kirchner llamó “dictadorzuelo” a Javier Milei. Para empezar con algo de humor, pero analizando las posibilidades serias de una deriva autoritaria de Milei, amenizamos esta columna de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), con la canción “Yo quiero ser rey”, de la clásica película de animación de Disney, El Rey León.

Llegado el viernes, si tuviésemos que elegir las tres noticias de la semana, muchos periodistas estarían de acuerdo en seleccionar: El anuncio de la inflación de octubre del 2,7%, la visita de Javier Milei a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo y hablar de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos y, por su peso simbólico y lo que implica para el juego democrático, la quita de la jubilación de privilegio para la ex presidenta Cristina Kirchner. Hay quienes pondrían la ratificación de la condena a la expresidenta en esta selección, pero podríamos elegir ambas noticias en una sola. Porque es justamente, luego de la ratificación de la condena de Casación, que el Presidente decide quitar la jubilación de privilegio.

¿Cuál es el hilo conductor de estos tres hechos? Hay una pregunta que el Gobierno logró instalar y que se repite en el debate político en las redes: ¿y si sale bien? A esta pregunta podríamos agregarle otra: ¿Y si sale bien, qué tendríamos que temer? Es decir, si el Gobierno logra el éxito de su plan de estabilización y consolida una mayoría social que lo respalde. ¿Puede utilizar este poder contra la minoría? Es decir, podemos pasar de “la casta tiene miedo”, a que la oposición (o cualquiera que no piense como Milei) tenga que tener miedo por vivir en Argentina? ¿Si sale bien a quiénes les va a ir mal? ¿Qué implica exactamente que salga bien?

Por otro lado, analistas internacionales escribieron editoriales en todo el mundo alertando el peligro que representa para la democracia estadounidense el regreso de Donald Trump al poder. ¿Milei verá la confirmación en este triunfo de sus aspiraciones de un cambio en el sistema democrático?

Escuchemos qué dice el propio Trump acerca de sus pretensiones cuando acceda al poder.

El pasado 13 de noviembre, Trump dejó la puerta abierta para un tercer mandato, tras un comentario a los republicanos de la Cámara de Representantes. Esto implicaría un cambio en la Constitución de los Estados Unidos. “Supongo que no volveré a postularme, a menos que piensen que sería bueno”, dijo el presidente electo estadounidense, provocando algunas risas entre sus partidarios. Básicamente, expresa que podría volver a presentarse si recibe el suficiente apoyo en el partido.

Trump arengó a sus seguidores a llevar adelante el ataque al Capitolio cuando perdió las elecciones. “Tendrán un Presidente ilegítimo en Estados Unidos y no podemos permitirlo, cuando encuentras a alguien en un fraude, estás autorizado a cambiar las reglas de juego”, dijo frente a sus simpatizantes luego de conocerse el resultado electoral en 2020.

“Algo anda mal aquí, algo realmente mal que no puede haber sucedido y lucharemos. Lucharemos contra demonios, y si no lo hacemos, no vamos a tener un país nunca más.”, fueron las palabras del dirigente republicano.

Realmente preocupante que este hombre esté de vuelta en el gobierno del país más poderoso del mundo.

Muchas veces se dice, con respecto a Milei, que se puede estar en contra o a favor de él, pero que hace lo que dice a diferencia del resto de los políticos. Bueno, en el siguiente fragmento de Javier Milei podemos confirmar el viejo dicho televisivo de qué nadie resiste un archivo.

Consultado, durante una entrevista en TN en septiembre del 2024, por si iba a quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner , el Presidente afirmó rotundamente que no, ya que “no se pueden violentar derechos adquiridos”. “Si yo vengo a respetar el derecho a la propiedad, ¿cómo voy a violentar un derecho adquirido?”, decía el Presidente.

¿Qué otras cosas que aseguró el Presidente no hará, entrará en revisión? Eso es algo preocupante.

Cristina Kirchner le contestó a la quita de la jubilación de privilegio que implementó Milei mediante un largo descargo en la red social X (ex Twitter).

El escrito se titula: “Lo único que te faltaba, Milei!!!”. En él, la ex Presidenta acusa al Presidente de querer “crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación”, y se interroga, “¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”.

“Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro”, acusa Cristina Kirchner, y afirma que “los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho”. “¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés?”

Es interesante el apelativo que usó Cristina contra Milei, “dictadorzuelo”. La palabra porque implica alguna reflexión. El término dictador proviene de la antigua Roma. El dictador era el gobernante al que el Senado le otorgaba la suma del poder público por un tiempo determinado. Luego, Julio César se valió de su popularidad para autonombrarse “dictador vitalicio”, terminó con la República, se erigió casi en emperador y al final fue asesinado con 23 puñaladas a manos de varios conspiradores.

"Dictadorzuelo", el apelativo con el que Cristina Kirchner definió a Javier Milei.

Cuando se habla de “dictadorzuelo”, varios artículos señalan que este término peyorativo se refiere a individuos mediocres que emulan a grandes dictadores y traen la ruina a sus países.

El experto argentino en fascismo, Federico Finchelstein, utiliza la noción de fascistas “wannabe” para describir a líderes como Javier Milei, Jair Bolsonaro o, por ahora, Donald Trump.

Este término anglosajón refiere a una persona que quiere aparentar ser otra, un aspirante. Es una contracción de “want to be” (quiero ser). Dos características unen a estos nuevos líderes de extrema derecha: su condición de populistas y su aspiración fascistoide.

Finchelstein identifica 4 elementos centrales que definen al fascismo. El primer elemento esencial es una propaganda totalitaria, el reino de la mentira en la política. El segundo es la violencia y la militarización de la política, la idea de que la política se hace también con el uso de las armas como ícono y con la politización de las fuerzas armadas. El tercer elemento es la demonización absoluta del enemigo (xenofobia, racismo, destrucción del otro). El último elemento es la dictadura. Estos cuatro elementos son resignificados por los fascistas “wannabe”.

Cada uno de estos elementos se encuentran en estas versiones wannabe, pero degradadas o que no llegan a la intensidad de los regímenes fascistas del siglo XX. Pero atención a esto, no porque estos dirigentes no quieran hacerlo. El wannabe del término, implica que se quiere ser algo que no se es, pero eso eventualmente puede cambiar.

Ahora vamos a escuchar un fragmento que ya hemos pasado otras veces, pero que conviene colocar de nuevo y repensarlo a la luz de este planteo que estamos haciendo. Recordemos el titubeo de Javier Milei cuando le preguntaron si cree en la democracia.

El 22 de agosto de 2023, ante la pregunta de una periodista, el actual presidente contestó que “la democracia tiene muchísimos errores”, y no fue capaz de definirse cuando se lo interpeló a decir “por sí o por no” si cree en la democracia.

El 6 de junio de este año, Javier Milei, durante una entrevista internacional afirmó: "Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro, es como estar infiltrado en las filas enemigas". Cabe preguntarse si este deseo no implica también la destrucción de la democracia.

Milei dice que es el topo del Estado, pero aumentó los presupuestos de defensa, quiso aumentar los fondos reservados para la SIDE y la presencia de la policía y la fuerza estatal en las movilizaciones disidentes fue mayor que en cualquier otro gobierno. Más que el topo del Estado, parece ser el topo de la democracia.

El gobierno tiene el triunfo de estar bajando la inflación. El último 2,7% de octubre así lo atestigua. Ahora, también es cierto que la pobreza aumentó considerablemente en su mandato, hay 5 millones de nuevos pobres. Muchos de ellos son jubilados que vieron pulverizados sus haberes. Los jubilados que más sufrieron con Milei no son los jubilados de privilegio, son los abuelos de los sectores trabajadores. ¿Estamos de acuerdo en pagar ese precio para estabilizar la economía? Es como si tácitamente se hubiese convencido a una mayoría social de que es necesario echar por la borda a 5 millones de personas que cayeron en la pobreza, para poder estabilizar el barco.

Y todavía tenemos que preguntarnos… ¿y si sale bien? Si este plan de estabilización, en cierto sentido cruel, logra consolidarse, ¿qué tenemos que esperar quienes no pensamos como Milei? ¿Más revancha y ataques? ¿Tendrá una deriva autoritaria?

Es una pregunta que también vale para Donald Trump. ¿Vendrá un Donald Trump con sed de venganza?

“De tanto 'ojo por ojo', el mundo quedará ciego”, dijo el dirigente político y espiritual indio Mahatma Ghandi. Sí le damos rienda suelta al revanchismo y al odio que anida en nosotros, no hay sociedad que se sostenga.

Un gobierno que conduce un Estado democrático no puede ser simplemente la consolidación de una mayoría social en contra de una minoría. Un determinado gobierno que gana las elecciones se transforma inmediatamente en el gobierno de todos. Si utiliza el poder para atacar, perseguir y vengarse de quienes fueron mayoría en el pasado, luego cuando pierda, él y sus seguidores serán víctimas del escarnio público de la nueva mayoría y así sucesivamente.

El sistema democrático no es democratico sólo porque le da el poder a quien reúne la mayoría, es democrático sobre todo porque le da un lugar a la minoría para que plantee su disenso y el derecho a luchar políticamente para ser mayoría. Sin alternancia no hay democracia. Cualquiera es democrático con los que piensan como él, la clave es ser democrático con quienes piensan opuesto a mí.

Por todo lo que desarrollamos, no es difícil pensar en la posibilidad de una deriva autoritaria, tanto de Trump como de Milei, pero ojalá nunca se produzca.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

