Otra catarata de tuits de Javier Milei: cruzó a los "kukas" y celebró su foto con Donald Trump

En su primera noche en Estados Unidos, Javier Milei se encontró con Donald Trump por primera vez luego de las elecciones presidenciales en el país norteamericano en la previa de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que comienza este viernes.

El presidente argentino viajó acompañado por Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia y por Gerardo Werthein, el nuevo embajador argentino en el país norteamericano.

La comitiva asistió a una cena en la mansión del magnate republicano en el complejo Mar-a-Lago, en Florida, donde Milei se reunió con el líder republicano y con Elon Musk.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tuit de Javier Milei en X (@JMilei).

Tras el encuentro, Javier Milei compartió una foto con Trump en X junto a una dedicatoria para la oposición: “LTA KUKAS...!!! FIN”.

La publicación fue en respuesta a un video compartido por el canal de streaming Gelatina, del comunicador peronista Pedro Rosemblat.

Un oyente del programa “Industria Nacional” envió un jingle que reversiona la canción “Una lágrima sobre el teléfono”, de Paz Martinez, ironizando sobre la relación de Milei con el presidente electo de EE.UU y su deseo por comunicarse con él.

“Trump no me llamó y es mi gran obsesión. Le grabé un TikTok, 32 tweets, 20 mensajes y aún no”, dice parte de la letra que enfureció al Presidente.

Luego de la respuesta al video, el mandatario argentino pasó la noche en X y compartió cientos de mensajes de militantes libertarios y funcionarios cercanos que celebraron la reunión.

Javier Milei compartió una catarata de tuits en su cuenta de X,

“No le muestren esto a los kukas porque van a volar por los aires”, escribió Juan Doe, el tuitero designado director de Comunicación digital del Gobierno, junto a un video del discurso de Donald Trump, en el que elogió a Milei.

En Florida, Milei se fotografió junto a Donald Trump y Elon Musk: qué dijo en su discurso

Este viernes comienza la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar como orador de la CPAC, la conferencia es el foro conservador estadounidense más antiguo. Es el único mandatario latinoamericano que formará parte del encuentro.

Javier Milei se podría reunir con Elon Musk en la CPAC de Buenos Aires y “no es imposible” que esté Donald Trump

El miércoles 4 de diciembre, la CPAC se reunirá por primera vez en Argentina y el diputado español y líder de Vox, Santiago Abascal, y el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ya están confirmados como oradores.

TV

LT