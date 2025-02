Día 432: Ficha Limpia, ¿por qué festeja Laclau?

El gobierno libertario que le había dado la espalda al proyecto en el año pasado, esta vez cambió de táctica, se hizo parte de la agenda anticorrupción del PRO con un proyecto de Ficha Limpia enviado por el propio presidente, Javier Milei. La media sanción en el Congreso Nacional estuvo marcada por la escenificación de tensos cruces entre diputados libertarios y kirchneristas. Pero en off, el oficialismo reconoce que el proyecto no pasará la instancia de senadores y admiten que prefiere que Cristina Kirchner se presente para poder polarizar con ella, a quien aseguran que pueden derrotar en las urnas.

Este pacto tácito entre Milei y Cristina, del que venimos hablando en estas columnas y que tiene capítulos como la designación del polémico juez Lijo ante la Corte Suprema y que se evidencia en la elección del Presidente y la líder del PJ a la hora de discutir y repartirse el escenario político, no solamente se mantuvo durante la discusión de Ficha Limpia, si no que, en cierto sentido, se siguió profundizando.

Por esta razón, abrimos la columna de hoy de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), con Ay Vamos, de J Balvin, una canción que habla de dos amantes que por más que discuten y se pelean, siguen juntos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero vamos a ver algunos fragmentos de la discusión, luego veremos algunos antecedentes de este proyecto de ley y finalmente analizaremos cómo impacta esta media sanción en la coyuntura política para finalmente contestar la pregunta del título: ¿Por qué con la sanción de ayer podría festejar Ernesto Laclau, si estuviera vivo?

Ayer, Ficha limpia se aprobó con 144 votos afirmativos, 98 negativos y dos abstenciones. “Se va a acabar esa costumbre de robar”, cantaban algunos diputados. Ojalá fuese así. En otros casos de aprobaciones de este tipo de leyes en el mundo, lamentablemente la corrupción ha seguido.

El peronismo logró bastante cohesión en su defensa de Cristina Kirchner y también fue acompañado por la izquierda. Lamentablemente, el hecho de que esté el debate de la expresidenta como significante primordial, hizo que se pueda discutir con menos profundidad esta ley, que podría tener elementos interesantes para debatir la calidad institucional en nuestro país.

Este elemento, que la discusión gira alrededor de Cristina Kirchner, generó momentos tensos, en los que realmente no parecía un debate entre diputados en el Congreso.

En un momento, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, llegó al punto de desafiar a pelear al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Perlas, chicanas, momentos tensos: uno por uno, todos los "versus" del debate por Ficha Limpia | Perfil

“En donde vos quieras, en Segurola y Habana”, dijo Martínez, remitiendo a Maradona, un ídolo popular. Maradona había citado a pelear al jugador Julio César Toresani a su casa, que en ese momento se encontraba, justamente, en Segurola y la Habana. Desde ese momento, la frase “Segurola y la Habana”, es una referencia a la violencia física y un intento de muestra de guapeza, por decirlo de algún modo.

Cuesta creer que realmente el titular de la bancada peronista haya perdido totalmente los estribos y no sea un intento de polarización, una frase para que se viralice en las redes. Aludir a Maradona es como si se quisiera decir, nosotros somos los populares, los que estamos con los humildes y ustedes los representantes de los poderes concentrados y las clases altas.

"Te espero en Segurola y Habana", la amenaza de Germán Martínez a Martín Menem.

Quien puso el dedo en la llaga sobre el cambio de táctica del oficialismo sobre Ficha Limpia fue el diputado Agost Carreño:

“Hemos visto que no es prioridad para este Gobierno el proyecto de ficha limpia. Lo demostró en dos sesiones el año pasado, donde no dio quórum o decidió especular. Ahora aparece la firma del Presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Es un milagro de las Fuerzas del Cielo que interese Ficha Limpia”.

Silvia Lospenatto, del PRO, viene impulsando hace diez años este proyecto. Según la diputada, le hubiese gustado que este proyecto sea aprobado en el 2016, antes de que Cristina Kirchner sea condenada. Lospennato, además, cuestionó al kirchnerismo por tener doble vara y deshacerse de Kueider sin que sea juzgado.

“Vienen a defender el derecho de una condenada a ocupar a una banca, pero a una persona sin procesamiento la expulsaron en una semana”, declaró durante su discurso en el recinto.

Por su parte, el PRO parece jugarse su perfil e intenta capitalizar la media sanción. ¿Será suficiente esto para cortar la sangría de sus dirigentes hacia la Libertad Avanza o por el contrario la táctica del Gobierno la profundizará?

Diputados: en un tenso clima, se aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que pasa al Senado | Perfil

Ficha Limpia tiene antecedentes en otros países, quizás el caso que más nos resuene fue en Brasil. En el país vecino, el proyecto de Ficha Limpia tuvo un recorrido bastante distinto. Lo impulsó la justicia. Fue ideado por el juez Marlon Reis y recibió alrededor de 1,3 millones de firmas antes de ser presentado al Congreso Nacional.

Lula, que apoyó la Ley en el 2010, luego fue perjudicado por ella en el 2018, porque tenía la condena de dos instancias. Luego, en el 2022, la misma justicia que lo había condenado, lo absolvió y recuperó sus derechos políticos. Ahora, quien quiere modificar la ley de ficha limpia a través de sus diputados es Bolsonaro, para poder presentarse en el 2026.

Bolsonaro carga con una condena luego de haber organizado una reunión con embajadores en la que puso en duda la transparencia del sistema de votación electrónico e instaló la hipótesis de fraude electoral.

La ley define condiciones que imposibilitan presentarse a cargos electivos durante ocho años por estas causas: tener una orden judicial revocada o cuentas rechazadas, por improbidad administrativa, hacer donaciones electorales consideradas ilegales, haber sido condenado en un procedimiento penal por un órgano colegiado o tribunales de ética.

Ernesto Laclau.

También son inelegibles quienes renuncien a su mandato para evitar un posible proceso de revocación. La ley marcó al país al cambiar las pautas del escenario político brasileño y también ha despertado la conciencia ciudadana sobre el poder de la movilización popular, la responsabilidad sobre los candidatos y de lo que hacen estos en nombre de los electores”.

Como se ve en Brasil, la ley es incluso más restrictiva que en el caso de Argentina. A veces ni siquiera hace falta una condena en segunda instancia. Lo que podríamos decir es que en todo el mundo hay una discusión abierta sobre la posibilidad de intervenir del Poder judicial en el Poder Ejecutivo. En el caso de Brasil, esa posibilidad de intervención es mayor que en el caso de Argentina.

Bromeando un poco, podríamos afirmar que los 11 miembros del Supremo Tribunal (equivalente a nuestra Corte Suprema), son más famosos que los 11 jugadores de la selección brasileña.

En reiteradas ocasiones hemos hablado en estas columnas de la definición de populismo de Ernesto Laclau. Por razones que ahora vamos a analizar, no nos podemos escapar de su concepto de “populismo”. Recordando brevemente este concepto, podemos sintetizar que el populismo es aquella corriente política que divide la sociedad en un “nosotros” y un “ellos”. Para el “nosotros”, hay una identificación con el “pueblo”, “los argentinos de bien” o “los excluidos” y el ellos puede ser “la casta”, “la corpo” o “los poderes fácticos” para utilizar categorías de los libertarios y de la narrativa kirchnerista, que como verán, siguen el mismo método.

Ernesto Laclau, el ideólogo de la Argentina dividida | Noticias

En realidad, según Laclau, las demandas de las sociedades son variadas y la habilidad del político populista es intentar englobarlas en una causa común contra un antagonista inventado a quien se le asigna la responsabilidad de todas las carencias que se padecen.

Mientras esta narrativa sea creída por una mayoría social, el dirigente populista podrá intentar resolver los problemas de un país y siempre que no lo logre, recurrirá a su antagonista para dirigir las culpas emanadas de la frustración social, sin hacerse cargo de su propia impericia.

En el fondo, el populista no quiere terminar con su antagonista, sabe que es tan necesario como sus seguidores más fieles. Sin un antagonista, no habría a quien responsabilizar de los males sociales y a quien culpar de obstaculizar al Gobierno cada vez que una gestión es ineficiente o no logra afrontar tal o cual problema.

El kirchnerismo y los libertarios son dos populismos complementarios. Se encontraron y cada uno de ellos explica gran parte de la realidad a partir de la existencia del otro.

En Ficha Limpia, los diputados libertarios bromeaban con que “se sentían todos bien”, porque en la sesión en la que dejaron caer el anterior proyecto por un pacto, ya más explícito, con el kirchnerismo, argumentaban que había diputados oficialistas que no habían asistido al recinto porque “se sentían descompuestos”.

Con esta jugada, el Gobierno contenta al electorado del PRO, que reclama una agenda anticorrupción, sigue avanzando con su ofensiva hacia los dirigentes amarillos que quiere absorver y sigue poralizando con Cristina Kirchner, mientras la esmerila con las acusaciones de corrupción. Una jugada maestra, en la que se obtienen varios resultados con un solo movimiento.

Del lado del kirchnerismo, el argumento de que Cristina Kirchner, sería la única perjudicada con esta ley, tiene su contundencia y permite construir la idea de intento de proscripción. Dos relatos opuestos y complementarios que no tienen que ver con la agenda real de la sociedad.

Mientras se discutió Ficha Limpia siguieron cerrando empresas, se profundizaron los incendios en la Patagonia y hay vecinos que pierden sus casas, cada vez hay más personas viviendo en la calle y los mercados no dan las mejores noticias.

Axel Kicillof apuntó contra Ficha Limpia: "Busca proscribir a Cristina Kirchner" | Perfil

Al Gobierno se lo ve más cómodo discutiendo Ficha Limpia con el kirchnerismo que, en cambio, polemizando si el cambio está atrasado o no con Cavallo y Kicillof, dos economistas que, en cualquier otro momento, sería muy extraño encontrar que coinciden en algo. Tanto el gobernador bonaerense como el ex Ministro, tienen concepciones antagónicas de la economía y la sociedad, pero los dos reconocen que el tipo de cambio es un problema para el país y lo explicaron didácticamente. Una batalla perdida para Milei.

Mientras tanto, ayer, quienes festeja son los lectores y seguidores de Laclau, quienes pueden ver cómo, a pesar de los años y el paso de los gobiernos, su teoría sobre el populismo sigue tan vigente como cuando fue escrita.

Mientras tanto, terminamos la columna de hoy con la misma canción con la que la empezamos. Ay Vamos, de J Balvin, porque si bien parece que se pelean, el pacto de los libertarios y el kirchnerismo sigue vigente.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

FM