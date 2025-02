De Loredo sobre Ficha Limpia: "No va a estar fácil en el Senado"

El diputado nacional Rodrigo de Loredo consideró que "no va a estar fácil en el Senado" la aprobación del proyecto de "Ficha Limpia" luego de que Diputados diera anoche media sanción a la iniciativa.

"A mí me tocó argumentar en el recinto por tercera vez como presidente de bloque. Cuando arrancamos a discutir esto en el 2016 el dólar creo que estaba a 26 pesos más o menos, gobernaba Macri, 10 años pasaron", recordó el legislador radical.

"Me imagino que la gente ve estas discusiones que se reiteran, y no comprende. Pero finalmente salió y el desafío va a estar en el Senado. No va a estar fácil en el Senado", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"¿Qué pasa en el Senado?"

"Qué va a hacer el peronismo con esto, ya lo sabemos. El peronismo ya sabemos que construye un discurso de proscripción. De manera que qué podemos esperar del voto de ellos. Nada. ¿Dónde está el acento? En los que dicen apoyar y hacen otra cosa. Los que dan firuletes, se indigestan, comen un salame que les cae mal. Se toman un avión, se van de viaje. Nos pasó en Diputados varias veces. ¿Qué pasa en el Senado? Hay 72 senadores. El PJ tiene 34. Si consigue tres más, 37 bloquea esto", explicó De Loredo.

Además manifestó su deseo de que "Dios quiera" que el proyecto "no se empantane en el Senado porque además la tolerancia de la gente está al límite". "Esperemos que no pasé eso", enfatizó.

Finalmente señaló que no se va a llegar tiempo para tratarlo en extraordinarias por lo que "se tratará en la primera sesión ordinaria".

"Sería una locura que a los 34 del PJ se les sumen dos o tres vivos, se ausenten tres, cuatro, pongan una excusa, y se vuelva a caer como un piano esto y que haya sido todo un engaño", concluyó De Loredo.