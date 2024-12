Diego Giacomini: "El mundo no puede salvar a Argentina, pero nos puede poner en problemas"

El economista Diego Giacomini advierte que la apreciación del peso frente al real y al dólar está encareciendo los costos de producción en dólares. Mientras los precios internacionales de las exportaciones argentinas caen, las monedas de nuestros socios comerciales devalúan, poniendo en jaque la rentabilidad local. “Si aumenta el costo y baja el precio, tengo un problema”, señaló en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Giacomini es economista, consultor económico y profesor universitario. Fue socio intelectual de Milei durante muchos años, entre 2005 y 2019, y quien lo acercó a las ideas libertarias de la Escuela Austriaca.

¿Lo que está pasando en Brasil con el dólar podría ser un anticipo de lo que pasó previo a la convertibilidad en los años 1999 y 2000, cuando Brasil devaluó y, poco tiempo después, Argentina tuvo una mega devaluación? Vos enviaste por Twitter hoy un texto en el que contabas que, si seguíamos haciendo el exponencial que le gusta tanto a Milei de tomar una variable de un tiempo breve y exponenciar a futuro, teníamos una devaluación creo que de 11% de los dólares paralelos… ¿Qué va a pasar con el dólar y cuánto lo de Brasil tiene que ver simplemente con que se está acomodando a que Trump va a producir un cambio macroeconómico mundial?

La canción "Con una rubia en el avión", con la que me recibiste, creo que viene al caso, porque, por ejemplo, a mis clientes yo les pregunto dónde se van de vacaciones y, hasta ahora, no hay ni uno que me haya contestado que a la costa de la provincia de Buenos Aires, la mayoría se va a Brasil, con lo cual creo que es atinada la canción.

Segundo, los problemas de Argentina siempre son, más que nada, domésticos. Y el mundo, para con Argentina, es asimétrico. No nos puede salvar, pero tal vez potencialmente nos pueda meter en problemas. Cuando uno mira, hasta el cierre de la semana pasada, la apreciación cambiaria frente al dólar era del 55 %, y frente al real brasileño, del 65%. Entonces, si a esto le sumamos que, además de porque se abarata el dólar, se encarece artificialmente el peso, por ende contra el real más... Pero a esto le sumamos que el real pierde valor contra el dólar, tenemos un efecto redoblado monetario.

El tuit que mencionaste mío, obviamente es una chanza, un chiste, una burla. Porque, en términos anualizados, si yo tomo los últimos días y el blue subió un 11%, y lo anualizo como metodológicamente lo hace en forma populista Javier Milei cuando le conviene, pero no lo hace cuando no le conviene… De ahí que lo estoy haciendo a propósito. Bueno, la suba del dólar blue de los últimos 7 días es 26.000%, redondeando, en términos anualizados. Por eso pongo: "¿Quién nos va a defender, Javier, de esta galáctica suba del dólar blue?" Y después le pongo: "Vos te das cuenta, Javier, que metodológica e intelectualmente esto es un mamarracho". Porque nadie sensato puede extrapolar y pensar que, porque el dólar en 7 días subió un 11%, en términos anualizados va a subir 26.000 %. ¿Se comprende?

Obvio. Pero lo que sí es cierto es que no hace falta que suba 26.000%. Podría subir un 30%, y con eso colocar en jaque todo el plan económico… ¿No es así?

A ver, dado el Mercosur, Brasil, junto con China, que es extra Mercosur, son nuestros principales socios comerciales. Ambos devaluaron y son nuestros principales socios comerciales.

¿Cuál es el problema ? Te cuento. Hay muchos problemas comerciales. Te traigo a colación una de las industrias más productivas y competitivas de Argentina: el vino. Te puedo mencionar que importantes bodegas de Mendoza han parado la construcción de un restaurante pegado a la bodega, para ofrecer la famosa cena de paso, o almuerzo de pasos. ¿Por qué? Porque los costos de construcción del restaurante aumentaron un 50 o 60% en dólares.

La devaluación del real, otro factor que perjudica la competitividad argentina.

Del otro lado, te puedo mencionar que me comentan que, si antes iban 10 brasileños, ahora van dos brasileños. Y los brasileños que quedan que van, te los pongo en términos metafóricos: son los brasileños que en San Pablo andan en helicóptero. Y uno le ha comentado a uno de estos bodegueros dueños de Mendoza —que te aclaro, es el primer exportador de vino de Argentina a Finlandia, Noruega, Dinamarca, Canadá e Irlanda, o sea, es competitivo—, bueno, le dijo: "Es una locura. Acabo de pagar en otra bodega de mucho renombre argentina una cena por la misma cantidad de dólares que pagué hace un mes una cena en Qatar. Sinceramente, como brasileño, pagar en Mendoza una cena en dólares al mismo monto que en Qatar me parece un delirio".

Creo que ahí está el talón de Aquiles del plan. Y, fundamentalmente, ¿qué va a hacer Trump? Y no solamente qué va a hacer, sino qué consecuencias va a tener lo que haga Trump, en una devaluación de todas las monedas emergentes, y que Argentina sea la única que se reevalúa. Era un chiste que vos hiciste. De cualquier forma, Freud decía que en el chiste siempre había un componente de verdad. Sin que llegue a esa magnitud, te propongo que volvamos a hablar en enero y veamos qué pasó y cuánto de ese chiste, aunque sea en parte, no reflejó la realidad y se anticipó a ella…

Sí, y te cierro. Yo creo que hay un bloque temporal que es todo el verano, hasta abril, en el cual puede resurgir potencialmente el riesgo, por un lado, de desequilibrio cambiario , que implica que los dólares paralelos vuelvan a subir y la brecha se ensanche un poco. Y después, más adelante, el riesgo monetario de que la inflación adopte, en alguna medida —no lo sabemos ni cuándo ni con qué envergadura—, una trayectoria en forma de U.

Esto va a haber que monitorearlo los próximos cuatro o cinco meses, porque esta política del gobierno de Javier Milei hace que todos los aumentos de costos de producción en dólares sean muy amplios y fuertes, en un escenario donde lo que vende Argentina y exporta Argentina tiene precios en dólares que caen en el mercado internacional. Las cotizaciones que se esperan para los próximos 12 meses de la soja, el maíz, el trigo y la carne tienen un outlook, al menos por ahora, bajista. Entonces, si me aumentan los costos de producción en dólares, y lo que vendo, producido final, me baja en dólares, tengo un problema de rentabilidad muy grande. Y hacer negocios es cada vez más difícil.

Y si los competidores ganan competitividad vía tipo de cambio, porque como bien vos dijiste, sus monedas se debilitan frente al dólar, y yo tengo la única que se fortalece, esto lleva a que los insumos, los bienes intermedios importados en Argentina y la estructura de producción estén en un problema.

Lo podríamos decir es que lo que le tardó 10 años a la convertibilidad le pueda tardar uno o dos a este gobierno. Queríamos tener nuestra última comunicación antes de fin de año, agradecerte todo este tiempo para con nosotros y decirte que, bueno, en 2025 estaremos seguramente más cerca nuevamente.

Un placer, que tengan felices fiestas y comiencen muy bien el próximo año.

