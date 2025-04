Diego Guelar: "Creo que a Trump le van a poner límites dentro de Estados Unidos"

Diego Guelar, el ex Embajador argentino ante Estados Unidos, aseguró que Donald Trump administra el nacionalismo a través de los nuevos aranceles para “castigar al mundo” y anular la enmienda constitucional que le prohíbe ser electo por tercera vez. Sin embargo, sostuvo que el poder Legislativo y Judicial “lo van a obligar a modificar este delirio”. “Nadie puede compensar el poder que representa Estados Unidos, salvo los Estados Unidos”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Guelar es abogado y diplomático. Representó a la Argentina como embajador en China, Estados Unidos, varias veces en Brasil y ante la Unión Europea. Es el único embajador que representó a la Argentina en los cuatro mercados más importantes que tiene el país: Europa, Estados Unidos, China y Brasil.

Trump dice que quiere ser presidente otra vez más, y no está jugando con esto. El único presidente en la historia de Estados Unidos que lo logró fue Franklin Delano Roosevelt, que en medio de una guerra justificó que pudiera ser electo cuatro veces. Incluso murió y dejó la mitad de su cuarto mandato por fallecimiento. Si ese es el objetivo de Trump —llevar una guerra directamente militar con China—, necesitaría tener un aliado que no sea aliado de China, que es Rusia. Está haciendo lo mismo que hizo Nixon con China, sacándola de la órbita de la ex Unión Soviética para que luego Estados Unidos le ganara a la Unión Soviética. Trump tendría que sacar primero a Rusia de la órbita de China, poniéndole cero aranceles, dándole lo que quiera en Ucrania, para que, en una eventual guerra militar con China, Rusia no sea aliado de China. Sé que los chinos son naturalmente pacíficos y que no les gustaría esa hipótesis. Pero, conociendo a los Estados Unidos, ¿te parece conjeturable una hipótesis así?

Primero, coincido con vos. Su sueño dorado es lo que se paga en elecciones, por eso se define como nacionalista populista. Lo que tienen que hacer los dirigentes es administrar el nacionalismo, y no usarlo al servicio de la locura, pero no es el caso. Él lo quiere utilizar porque necesita el 66% de ambas cámaras para anular una enmienda constitucional que le prohíbe ser electo por tercera vez. Si no, sonó y a los dos años terminó, se transforma en un “lame duck", en un "pato rengo". Entonces, está aspirando a eso con estos anuncios estrafalarios de que va a volver la industria a Estados Unidos y va a castigar al mundo.

Yo estudié en Estados Unidos, además de haber sido dos veces embajador allí, y un número muy importante de los americanos creen en esa historieta de que Estados Unidos tiene que retirarse del mundo, no estar en la OTAN y no pagar por guerras de otros, porque no se enteraron de que su sistema está mundializado. No son una nación periférica como Argentina. El sistema de producción americano es global. Hoy hay tantos intereses americanos en el resto del mundo como dentro de Estados Unidos.

Trump niega la globalización, y hay otros. Nosotros tenemos acá un pariente de Trump que hace lo mismo. Pero la globalización es un dato, no es una opinión o una ideología. Estados Unidos —igual que China, aunque en menor medida—, está en un sistema global. China está en ascenso, pero Estados Unidos hace 80 años que construyó un sistema global. Creo que a Trump le van a poner límites dentro de Estados Unidos. Estados Unidos es una gran nación, y le va a acotar estos sueños y delirios que está ejerciendo el presidente Trump en este momento.

Ahora, ¿te imaginás que la posibilidad de tener esos dos tercios, tanto en diputados como en Senado, que solamente se da en situaciones especialísimas, como en la Segunda Guerra Mundial?

No los va a obtener. Yo estoy seguro de que en dos años no va a obtener esos dos tercios. La realidad es que todo esto que está produciendo genera una incertidumbre mundial muy grande y la van a pagar los americanos con inflación y con recesión. No va a cumplir el resultado soñado por él y por una banda que lo rodea, que no es el Partido Republicano.

El Partido Republicano, fundado por Abraham Lincoln en 1850, es un gran partido, que tuvo grandes presidentes de ideología conservadora, pero extraordinariamente eficientes, sumado al equilibrio que le daba el juego con el Partido Demócrata y el control cruzado de mayorías parlamentarias. Todo eso es el secreto de la grandeza de esa gran nación. En este momento, pareciera que ese sistema de equilibrios está roto. Yo creo que se va a reconstruir, y rápidamente.

Diego Guelar afirmó que los “anuncios estrafalarios” de Trump generan “incertidumbre mundial muy grande”.

Si le ponen 118% de arancel, nadie en China podría exportar. ¿Cómo termina esto?

Eso es un disparate. Uno de los mecanismos que tiene China es la devaluación y ya empezó a devaluar.

Pero no podés devaluar el 50% de tu moneda para equilibrar…

No, por supuesto que no. Esto va a generar una distorsión mundial muy grande, porque lo que produce lo va a tratar de exportar a otros lugares del mundo, incluyendo a la Argentina. Nosotros ya tenemos un déficit de 10.000 millones de dólares con China. Para nosotros es un socio comercial fundamental. El 80% de la carne que enviamos al mundo va a China y el 70% del grano también, pero el saldo que tenemos es negativo en 10.000 millones de dólares. Va a haber mayor presión exportadora de China hacia nosotros y hacia el resto del mundo. En un mundo global, este señor genera esta tormenta perfecta y distorsiona todo. Yo creo que el Congreso y la Corte lo van a obligar a modificar este delirio.

Si no tuviera una presión que lo hiciera cambiar de opinión, la Corte no podría impedir que coloque 108% de aranceles a China. Y China no va a poder exportar, por más que devalúe, con 108% de arancel. China exporta 400.000 millones de dólares a los Estados Unidos. No creo que China pueda colocar esos 400.000 millones de dólares en el resto del mundo.

Estamos de acuerdo. Una distorsión semejante es muy difícil de evaluar. Él hace esto, suspende y abre negociaciones, con lo cual no se puede evaluar realmente cuánto son los aranceles actuales. Por ejemplo, en esas tablas, como cual Moisés con las tablas de la ley, no estaban ni Canadá ni México porque ya los había apretado antes con aranceles del 25%. Como suspendió los aranceles, porque está negociando, no hay aranceles ni con México ni con Canadá, que representan el 50% del comercio exterior de Estados Unidos. El nivel de distorsión escapa a toda posibilidad de evaluarlo. Estamos en un tsunami. ¿Cuántos mueren en un tsunami? Espera que termine y después los cuento.

¿No encontrás un paralelismo con cuando Nixon fue a sacarle a la ex Unión Soviética a China como aliado, en esta búsqueda de Trump de sacarle ahora a China a los rusos como aliados? Finalmente, aquel que lleva adelante una confrontación mundial necesita que no se junten Rusia y China o Rusia y Estados Unidos.

Ese es un pensamiento interesante. Pero si hay algo por lo que Putin es famoso en los últimos 20 años es —y disculpa lo poco diplomático del término— por cagar a todos los que han tratado de hacer juegos con él. Empezando por los alemanes, que pensaron en la Ostpolitik, la política hacia el Este, y habilitaron los gasoductos. No hay forma de contenerlos. Teóricamente había llegado una tregua hace dos o tres semanas, pero no le contestó. Él tiene una idea de omnipotencia enfermiza y no le dan bola. La verdad es esa. Se sentó con Hamas, arregló una tregua y no hubo respuesta de Hamas. A esta altura, creo que lo que necesita el señor Trump es una junta médica urgentemente. Acordate cuando dijo que había arreglado todo con Corea del Norte. ¡No arregló nada! Es mentiroso en todo lo que dice y en todo lo que hace.

Estamos en un tema terrible y yo creo los aranceles van a influir en su consenso. Por primera vez, en un fin de semana hubo mil doscientas movilizaciones. Estados Unidos no es como nosotros, que podemos hacer mil doscientas movilizaciones por semana. Este fin de semana hubo mil doscientas movilizaciones en ciudades importantes norteamericanas, por primera vez en la historia. Entonces, hay una situación que creo que se le va a escapar de las manos. Yo tuve el privilegio de tener en un curso a Henry Kissinger como profesor. Él me enseñó que la guerra de Vietnam la perdieron en Estados Unidos y no en Vietnam, porque el pueblo norteamericano les quitó el apoyo, no le dieron el presupuesto, eso lo vio el Vietcong e hizo el ataque final con el cual ocupó Hanoi.

La gran batalla hoy, para neutralizar toda esta locura, está dentro de Estados Unidos. Ni China, ni la Unión Europea, ni el presidente Milei, ni Lula, ni nadie puede compensar el poder que representa Estados Unidos, salvo los Estados Unidos de Norteamérica, que es una enorme nación. Tengo total confianza en que esta república, fundada hace 250 años con una Constitución revolucionaria —que empieza diciendo “we the people”, “nosotros el pueblo”— va a encontrar el punto de equilibrio. Ese proceso revolucionario que dio origen a Estados Unidos sigue vigente.

Ojalá. Mientras tanto, parece ser que las intenciones de Trump son tener como aliado a Rusia y llevar adelante una guerra cada vez más beligerante contra China.

No tengas dudas. Ayer firmó la orden ejecutiva más regresiva en cien años fomentando el carbón y los combustibles fósiles para producir electricidad. Es una cosa increíble lo que está haciendo en toda la línea. Si hacés la lista de los temas en los que está actuando, es un desastre. Esa es la verdad.

