Diego Guelar: "Enzo Fernández fue un gran embajador"

Diego Guelar se refirió al conflicto que se generó entre la Selección Argentina y Francia por los cánticos ofensivos de los jugadores después del triunfo de la Copa América: “todo lo que había que hacer era disculparse”. Además, manifestó la importancia de cuidar las relaciones internacionales como “la expresión de la relación nacional” y señaló la necesidad de que Javier Milei empiece a “corregir” el carácter que lo lleva a poner énfasis en su ideología y en aspectos personales. “Errar es humano, pero corregir es de sabios”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Guelar es abogado y fue embajador de Argentina en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

Alejandro Gomel: Respecto al conflicto de la Selección Argentina con Francia por la letra de las canciones de cancha y frente a la visita de Karina Milei a la embajada francesa para pedir disculpas por los dichos de Victoria Villarruel en twitter, ¿cómo vio toda esta saga con la relación con Francia?

Creo que un gran embajador desde todo punto de vista, deportivo y argentino a nivel diplomático, fue Enzo Fernández, que fue el primero que reaccionó y pidió disculpas. Todos sabemos que los cantos de cancha en Argentina y en el resto del mundo son muchas veces homofóbicos, ofensivos y con visiones donde se mezcla lo deportivo y lo nacional. No justifico esto, pero describo un dato que todos conocemos, hemos escuchado y hasta algunas veces lo hemos contado.

Ahora, lo lógico es pedir disculpas y cerrar el episodio, pero aquí se dio un elemento confuso porque salió el subsecretario de Deportes a expresar este sentimiento y lo echaron, además de la expresión de la vicepresidenta y de algunos diputados que salieron a expresarse pensando que debían defender a la selección. Creo que acá, todo lo que había que hacer era disculparse.

Finalmente, si la disculpa vino de la secretaría general de la presidencia, bienvenida sea, porque había que cerrar el capítulo. Ya tenemos suficientes frentes abiertos como para además pelearnos con Francia.

Claro, parecía haber terminado el tema Enzo Fernández con sus disculpas, pero luego salió la vicepresidenta a hablar de Francia y definirlo como un país colonialista, ahí es donde escala el conflicto…

Si, también escaló con el dato de haber echado al subsecretario de Deportes. Se generó una confusión, la vicepresidenta siguió la impronta del presidente al echar al secretario.

Hubo una rectificación en el fondo, de actitudes del propio presidente y de la vicepresidenta que luego la secretaria general fue a apagar el incendio y a aliviar las aguas. Creo que cuando reina el sentido común es mejor que la ratificación del error.

AG: En el medio no se vio la cancillería, ¿hubiera sido más lógico que en un caso así interviniera la canciller?

Sí, pero no fue lo que ocurrió.

Elizabeth Peger: ¿Le preocupa el manejo de las relaciones internacionales del Gobierno?

Creo que hay dos relaciones internacionales. La relación internacional es la expresión de la relación nacional, no es un capítulo aparte, es una parte importante de la política nacional. Lo que generó una gran atención, reconocimiento y admiración a Milei, fueron las medidas que tomó para controlar el riesgo de la hiperinflación.

Esa situación hubiera sido una catástrofe total, y efectivamente las decisiones de reducción de gasto público y la reducción de la emisión, dieron el impacto y bajamos del 25% al 4% actual, que realmente es un logro muy importante porque es la contención de un sistema económico. Todo esto es la verdadera política exterior, que causó el impacto positivo.

El resto no es de impacto positivo, generar conflictos es contradictorio con el mayor logro de política exterior, que es que la Argentina haya logrado recuperar al menos un poco de confianza. La política exterior gestual tiene que acompañar a la sustancial en el sentido de no generar conflictos, sino al contrario: resolverlos, no crearlos y buscar el menor impacto negativo en las relaciones internacionales.

El carácter de Milei, de poner énfasis en la ideología y en aspectos personales, lo va a tener que ir corrigiendo, ya lo hizo con el Papa y con China, esperemos que se haga con Brasil. Errar es humano, pero corregir es de sabios, y me parece bien cuando se corrigen errores.

Elizabeth Peger: ¿No termina empañando toda esta segunda parte de las relaciones exteriores los conflictos con España, Lula y Bolivia?

Coincido, creo que se tiene que ir revisando. El Presidente, con su estilo, lo va revisando, y cuanto antes lo haga mejor, porque atenta contra el éxito de todo lo que queremos: que el proceso de estabilización se consolide para que venga el crecimiento. Hay una segunda parte que no es la del ajuste, sino la de reactivación. Para eso necesitamos inversiones, relaciones fluidas con el exterior y resolver todos estos elementos conflictivos que terminan generando incertidumbre.

EP: En las últimas semana cobró mucho interés el desembarco en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la abogada Basset, que es muy cercana al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a la propia Karina Milei, sobre todo después de su participación en la última cumbre de la OEA, donde Argentina tomó distancia de lo que han sido algunos posicionamientos políticos bastantes claros y marcadas históricamente. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es esta figura? ¿Hay una intervención?

Eso es lo que se dice. La verdad que no entiendo bien estos procedimientos no institucionales que alteran el funcionamiento institucional. Creo en el funcionamiento institucional y creo que esta tendencia a ser antiglobalista es ir marcha atrás, porque finalmente el mundo tiende a ser cada día más global.

Los países más conflictivos son aquellos que son antiglobalistas por esencia, como Irán o Corea del Norte, aquellos países que funcionan fuera de las reglas del mundo. Creo que en el globalismo porque creo que hay que fortalecer el sistema de normas internacionales, principalmente para los países medianos y pequeños, frente al poder de aquellos que tiene poder militar, como Estados Unidos y China, que pueden moverse con la regla del poder brutal.

En cambio, la mayoría de los países tenemos que afirmar el sistema de normas porque eso nos protege a todos. Entonces, esta tendencia antiglobalista y pensar que el globalismo es de izquierda o comunista, no lo comparto. El globalismo es una tendencia que hay que afirmar, que la mayoría de los países coincidimos porque lo necesitamos. Los países que no aceptan eso son, en sustancia, los más poderosos, porque se pueden escapar de esas normas generales.

Claudio Mardones: Las secciones internacionales de todos los diarios no alcanzaron a cerrar con la noticia más importante que ha estado en el escenario electoral de Estados Unidos anoche, porque Donald Trump finalmente aceptó la candidatura a presidente por el Partido Republicano, ¿qué piensa que va a pasar con Joe Biden?

No se sabe, esta es una situación muy inédita. Según las tradiciones la única forma que hay de que a día de hoy sea el candidato, aunque no sea consagrado porque no ocurrió la convención que es el 19 de agosto, pero es el candidato.

No hay otro que no sea Biden, la única forma de que el partido pueda considerar reemplazarlo es por renuncia, pero él dijo que no piensa hacerlo, excepto de que el médico le diga que no puede. Me parece una consideración abstracta, porque ese hecho o no ocurre o finalmente lo decidirá él, porque si el médico le dice algo él decidirá si lo hace público o no. Es una situación muy confusa que fortalece las chances de la candidatura de Trump.

