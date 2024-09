Diputado en Mendoza: "Ayer fue un día muy triste, se están vendiendo las joyas de la abuela"

Los diputados mendocinos dieron ayer media sanción a la privatización de la empresa IMPSA, metalúrgica dedicada a la fabricación de turbinas. El diputado mendocino José Luis Ramón expresó su descontento con la iniciativa, y comparó el hecho con la época de privatizaciones de empresas en los '90. Además, sostuvo que es algo vinculado con el alineamiento de Cornejo a las ideas de Milei, al RIGI, y a la política del oficialismo de favorecer a los grandes conglomerados económicos. “Se están llevando un capital humano de desarrollo económico”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Luis Ramón es diputado provincial de Mendoza. Fue diputado nacional y candidato a gobernador de su provincia.

Lo recibimos con la canción "Se vende mi país", de Oscar Chávez.

Alejandro Gomel: ¿Es irreversible la decisión de la venta de IMPSA?

Lamentablemente, sí, es una decisión irreversible que ha tomado el gobernador de Mendoza, junto con su ministro de Producción y Finanzas, y una porción muy importante de la ciudadanía mendocina que está sin saber lo que realmente significa.

Escuchaba el tema de nuestro folklore, nuestra tradición, nuestra cosa, y la verdad que, como representante de los intereses del pueblo de Mendoza, el día miércoles, día de la sesión en la Cámara de Diputados, fue un día triste, porque se está produciendo aquello a lo que los argentinos pensamos que no íbamos a volver. Se produjo la primera privatización de una empresa insignia en la metalmecánica en toda la República Argentina, que es la Industria Metalúrgica Pescarmona. Una industria metalmecánica que fue construyéndose en su patrimonio, no solo desde lo mobiliarios e inmobiliario, sino en la capacitación de más de 720 personas que prestan servicio, que son profesionales, y que, para que se puedan comprender, es un capital enorme que supera incluso aquello por lo cual está valuada económicamente. La verdad que fue un día muy triste.

Para que ustedes lo sepan, los oyentes y quienes estén viendo el programa, provengo de una familia ferroviaria, donde mi papá era un ferroviario que en aquellos años 90, fruto de la privatización y la eliminación de los ferrocarriles, que producían más de un millón de dólares diarios de pérdida, convencieron a la Argentina de que ese era el camino correcto. Quedó el tendal del pueblo Palmira, un pueblo chico en el este de la provincia de Mendoza, donde todos eran ferroviarios. Y así en cada uno de los lugares en la Argentina, donde se desprendió de un patrimonio enorme, que al día de hoy no se ha podido recuperar.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA).

AG: En ese momento, por ejemplo, con los ferrocarriles, la excusa era que era deficitario, no se pensaba, por supuesto, en un proyecto estratégico con los ferrocarriles, y se hablaba de que perdía plata. Ahora, el caso de IMPSA es distinto.

Totalmente distinto. Primero, allá por el año 2020, que es cuando se la rescató del original dueño de la empresa, el señor Pescarmona, en lo personal y con la organización, por el tiempo, con su edad o lo que fuere, pidió rescate al Gobierno de la Nación y de la provincia.

Es muy difícil decidir cuánto dinero va a incorporar el Estado de la Nación y de la provincia para que una empresa de esta naturaleza no se vaya a la quiebra. Y tenía su razón de ser, porque en todos los países del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, toda la producción energética y aquello relacionado, sobre todo, con la energía atómica, porque la empresa que va a comprar esto, ARC Energy, es una empresa que está relacionada con la fabricación de componentes y de minerales que tienen que ver con el desarrollo de la energía atómica, para fines pacíficos o para fines bélicos. Estados Unidos es un país que está en guerra, así que puede ser para cualquier lado.

Es una empresa en donde están 720 personas empleadas en relación a la dependencia, más un centenar de empresas medianas y chicas, son capaces de poder pensar los proyectos, desarrollarlos, construirlos y venderlos. Todo en una misma empresa. Algo muy difícil de lograr. Y, con las habilitaciones para poder participar en las licitaciones en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, la comunidad europea, los países asiáticos, capitalistas como nosotros o capitalistas como en China, y ganar. Pensá en los ventiladores generadores de energía eólica que están diseminados por toda Europa, en nuestra Argentina y el mundo entero, el porcentaje que ha fabricado esta empresa es enorme. Es decir, tiene una importancia estratégica desde el punto de vista de la producción energética y la inteligencia artificial.

Yo les mandé un documento en el que, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, van a ver cerca de nueve puntos las cualidades de los desarrollos económicos que produce IMPSA. En un discurso en la Cámara el día miércoles les decía que se la van a llevar en pala, y no por la cantidad de dinero solamente. Se están llevando un capital humano de desarrollo económico, que se gesta en una provincia como la nuestra, que mirada a Mendoza y a la Argentina, hacia los fines del siglo XXI, requiere que esas empresas, privadas o estatales, no importa, estén en el centro del control del Estado, porque significa desarrollo y soberanía para nuestro país. Bueno, se la están llevando. Es fuerte.

Elizabeth Peger: ¿Usted vincula esta decisión directamente al alineamiento que hay entre el gobernador Cornejo con la posición económica que impulsa el presidente Javier Milei?

Claro, exactamente. Y se puede hablar en dos extractos sobre el tema económico. El primer punto tiene que ver, por ejemplo, con la sanción de la Ley RIGI, a nivel nacional, y la adhesión de la provincia de Mendoza al RIGI. Hay dos aspectos en este sentido económico, y qué buena tu pregunta.

Por un lado, es que los grandes conglomerados económicos, que son bancos y empresas, que tienen la posibilidad y la capacidad de invertir por encima de los 200 millones de dólares, quieren tres cosas. Que haya una reforma impositiva, como la que está ocurriendo desde la época de la economía del conocimiento, y pónganle un asterisco porque podemos hablar de eso. Quieren pagar, en vez del 35%, el 25% del impuesto de las ganancias, y no quieren pagar los ingresos brutos. Es decir, los dueños de estas grandes empresas no quieren participar en la torta distributiva de la riqueza de nuestra Argentina. Son viejos avaros.

Vieron esa caricatura de cómo funciona este capitalismo, dicho desde una concepción izquierdista. Este capitalismo individualista de señores avaros que no quieren pagar impuestos, no quieren pagar los aportes patronales, como corresponde, para que la seguridad social y los temas indemnizatorios sean parte de la convivencia de los trabajadores con el capital en el desarrollo. Es decir, la alineación desde el punto de vista económico, no quieren pagar impuestos, quieren que haya reforma laboral para no pagar indemnizaciones. Y quieren, a su vez, que el Estado se salga del control para que los negocios puedan ser hechos a gusto y piacere de estos señores avaros.

Se trata de la existencia de un pueblo que necesita desarrollarse para no caer en la concepción de muchos de nuestros países de América del Sur, donde lo que lograron estos señores avaros es gestar una economía del derrame de la riqueza de aquellos poderosos hacia abajo, a contramano de lo que gestó la Argentina durante décadas, que es que el desarrollo debe ser a partir de un Estado que permita que todos podamos crecer hacia arriba. Los grandes para competir en los grandes mercados del mundo, y los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, trabajadores e independientes haciendo distribución de la riqueza. ¿De qué manera? Pagando los impuestos, porque es la manera en que se puede desarrollar un país todos los que vivimos en él. No solamente esos señores avaros.

