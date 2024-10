Dura crítica del rector de la Universidad de Rosario a Milei

El ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Franco Bartolacci, detalló la situación que atraviesan los docentes de las casas de altos estudios. “Un docente inicial cobra alrededor de 150.000 pesos y un titular de cátedra simple cerca de 300.000 pesos”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, afirmó que “lo que nos hace verdaderamente libres es la educación”.

Franco Bartolacci es rector de la Universidad Nacional de Rosario y anteriormente había sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa misma casa de estudios. Se graduó también allí como licenciado en Ciencias Políticas, donde además es docente.

Hoy la Cámara de Diputados votará en apoyo o rechazo del veto a la ley de financiamiento universitario y al menos diez facultades fueron tomadas por los estudiantes. ¿Cómo es la situación en la Facultad Nacional de Rosario?

La situación es la misma que en todo el sistema universitario nacional. Nosotros venimos transitando un año que ha sido realmente muy difícil. Advertimos, desde febrero de este año, el conjunto de problemas que atravesábamos porque precisamente no queríamos llegar a esta situación. Lo que nos hemos encontrado a lo largo de todo el año son respuestas, por parte del Gobierno, al problema presupuestario y al problema salarial.

La ejecución es sólo un 30% respecto al año pasado para el sistema universitario público nacional. Y eso, por supuesto, se siente porque debilita el funcionamiento de nuestras universidades y, sobre todo, lo más angustiante hoy es la situación salarial, que es muy crítica. Un docente inicial cobra alrededor de 150.000 pesos y un el titular de cátedra simple cerca de 300.000 pesos.

Estamos hablando de la gente que tiene la responsabilidad de formar a los futuros profesionales del país. Por eso es importante que el Congreso sostenga la ley de financiamiento porque resuelve tanto el problema presupuestario como el salarial y lo hace razonablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado.

Sólo requiere 0,14% del PBI y puede despejar, sobre todo, los problemas más complejos que tenemos. Así que esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias. Yo hago una apelación sobre todo a quienes se formaron en la universidad pública para que voten hoy garantizando para futuras generaciones el mismo derecho que ellos tuvieron.

Usted es licenciado en Ciencias Políticas, además docente de esa materia y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas antes de ser rector de la Universidad de Rosario. Apelo a su conocimiento específico de la materia. ¿Lo que está pasando con los estudiantes que comenzaron a tomar universidades, es un indicio de algo más? ¿Acaso es un síntoma de algo que va más allá de la discusión que hay hoy en el Congreso?

Por supuesto. El problema no es un punto más o un punto menos del presupuesto. El problema es qué lugar le asigna no un gobierno, porque los gobiernos son circunstanciales, sino una sociedad a la educación pública, a la educación superior pública y a la ciencia. Hay que advertir que si no se aprueba hoy la ley, si no se modifica el presupuesto del año que viene, que es más complejo aún de lo que transitamos este año, la situación va a ser muy grave en el sistema universitario.

Es responsabilidad del Gobierno que hayamos llegado a este punto. Porque tenían todas las opciones y hemos mostrado toda la voluntad del mundo para encontrar, en un contexto difícil de una economía como la que estamos, respuestas a los problemas sin generarle más problemas al Estado. Pero no han tenido voluntad de hacerlo. Creo que no dimensionan las características que puede tomar el conflicto universitario si no se soluciona.

¿Puede ser que como el propio presidente no estudió en una universidad pública, tenga esa falta de sensibilidad y de comprensión?

Sin duda, es una falta de sensibilidad que hoy se manifiesta en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Pero en el caso específico de las universidades, creo que hay algo de prejuicio, hay mucha mala fe y hay mucha ignorancia también. El combo es realmente explosivo, no saben lo que sucede en las universidades, no entienden y no les interesa.

Es insólito que, en un país en el que todas las instituciones públicas están deterioradas en su legitimidad, tengás una que la resguarda y la preserva, como lo es la universidad pública argentina, y en lugar de pararse sobre esa institución para reconstruir la nación, lo que hace es socavar la legitimidad de la única institución que hoy todavía la tiene. Eso demuestra que no hay un interés de cuidar la universidad y un conocimiento de todo lo que pasa en el sistema universitario argentino.

Claudio Mardones (CM): ¿Qué opinión le merece esta decisión unilateral que aplicó el Ministerio de Capital Humano en el marco de la negociación, especialmente con los bloques del PRO y del MID? Algunos consideran que directamente esto ha sido producto de una mala praxis y que esto se podría haber resuelto mucho antes, ¿cuánto de esto puede impactar a la hora de tomar decisiones? ¿O cree que la decisión de hoy va a ser puramente una decisión ideológica, alejada de la situación de la coyuntura actual de las universidades públicas?

Lo hacen para tratar de contener el voto de algunos diputados. Ahora, también demuestra que valió la pena todos los esfuerzos que hicimos hasta acá. Porque si no hubiésemos tenido manifestaciones en el primer semestre, no hubiésemos tenido recuperación del presupuesto del gasto de funcionamiento.

Y si no hubiésemos tenido manifestaciones en este segundo semestre ni tratamiento de la ley de financiamiento, no hubiésemos tenido alguna respuesta, aunque sea insuficiente, a la situación salarial. Entonces vale la pena todos los esfuerzos que hicimos. Lo insólito es que se tenga que hacer todo esto para conseguir lo razonable, que un docente universitario cobre dignamente, ni siquiera estamos pidiendo holgura.

Pero bueno, si estas son las reglas de juego de un gobierno que no entiende el lugar que la educación superior debe tener, que no lo dicen los rectores sino la sociedad argentina manifestándose conmovedoramente en todo el país, seguiremos en esta tarea de conmover de las maneras más diversas para lograr los objetivos.

EP: Luego de la votación de hoy, ¿cómo seguirá la situación universitaria?

lVamos a tener dificultades reales para funcionar. Y si no sale la ley, el escenario va a ser difícil. Pero nos vamos a abocar a la discusión del presupuesto 2025, porque esta ley era para resolver el problema del 2024. Bueno, con la misma energía que discutimos esto, vamos a discutir el presupuesto para el año que viene.

A nosotros nos asiste la convicción profunda de que lo que nos hace verdaderamente libres es la educación, de que la universidad es una herramienta fenomenal de movilidad social ascendente y que no hay un problema para el país en las universidades, sino la posibilidad de encontrar solución a los problemas que tenemos.

Parado sobre esta convicción y sobre el acompañamiento conmovedor de la sociedad argentina, nosotros vamos a seguir defendiendo hoy con el tratamiento de la ley, mañana con la discusión del presupuesto 2025 y en todas las instancias que haga falta.

EP: ¿Usted cree que el conflicto en ese sentido va a seguir escalando?

Es muy probable si el gobierno no da respuestas.

