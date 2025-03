Eduardo Valdés: el milagro de la oración en la salud del Papa

Tras las declaraciones de integrantes del equipo médico del Vaticano, que aseguraron que el papa Francisco “estuvo por morir”, el diputado Eduardo Valdés señaló el efecto de la oración en la recuperación del Pontífice y recordó su convocatoria para rezar por la paz en Siria. “Para él, la oración es la fuerza de su vida”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria. Anteriormente fue embajador en la Santa Sede, además de miembro del Parlasur. También ocupó cargos en la legislatura porteña y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Participó de la Reforma Constitucional de 1994 y comenzó su carrera como concejal y secretario general del gobierno porteño. Es amigo del sumo pontífice, a quien conoce desde la época en que era arzobispo aquí en Buenos Aires.

Estamos reflexionando aquí con la mesa, después de leer las declaraciones de los médicos que hablan directamente de "milagro". Esa es la palabra, porque cualquier otra persona no hubiera cruzado la situación crítica de salud que cruzó Francisco. También mencionan que el factor del rezo fortalece al paciente. Me gustaría tu propia reflexión, dada la cercanía que tenés con el Papa.

La verdad es que cuando leí las notas periodísticas, me generó una gran emoción todo lo que ha sucedido. Yo sabía que había estado muy, muy grave, pero no tanto como narra ahora el equipo médico, que llega a plantear hasta que es un milagro que haya sobrevivido. Se ve que la oración ha tenido mucho que ver, vos sabés que el Papa cree mucho en la oración. Yo no sé si nos acordamos, pero cuando él asumió como Pontífice el 13 de marzo de 2013, a los 20 días, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, convoca a invadir Siria. Y el Papa, que era un Papa argentino que recién acababa de asumir, desafía a Obama y convoca a una jornada mundial de oración para impedir la invasión a Siria. Yo pensaba para mis adentros: "El Papa cree que con la oración va a parar a Estados Unidos, que anunció públicamente que va a invadir Siria".

Sorpresivamente, el martes siguiente a ese sábado de la jornada mundial de oración, Barack Obama anuncia que no va a invadir Siria. Alguna vez yo tuve la oportunidad de preguntarle a él porque convocó un sábado a rezar, siendo que los católicos rezan los domingos. Él, que está convencido de la fuerza de la oración, me dijo que necesitaba que rezaran los sábados porque quería que rezaran los musulmanes, los judíos y, especialmente dentro de los protestantes, los bautistas, que es la religión que profesa Obama, y que profesaba George W. Bush. Los presidentes norteamericanos, por lo general, son bautistas y rezan los sábados. Fue tan fuerte la oración de musulmanes estadounidenses, de judíos estadounidenses y de protestantes que presionaron al presidente Obama, que anunció que no iba a invadir Siria.

Acuérdense que él siempre se despide diciendo "recen por mí". Para él, la oración es la fuerza de su vida, y ahora pidió que recemos por él. Yo sentí las palabras de los argentinos que no eran de la fe católica, que me preguntaban más que los propios católicos sobre la salud del Papa. También escuché las palabras de la defensa que se hizo de él cuando en estos días también hubo gente que lo daba por muerto al Papa. Yo escuché tus palabras y las sentía como una oración, Jorge. Sos un agnóstico, y esa es la forma con la cual uno llega al alma, y el alma es la que produce el milagro. Eso es lo que yo siento en términos “bergoglianos”, porque él me hizo fanático de la oración, algo que yo no era hasta que lo vi en esa situación de Siria que sorprendió.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a pasar con el peronismo? Se están viendo cada vez más grietas con lo que ha pasado en el Senado. Hace un ratito hablábamos con Teresa García y llegó a decir que Kicillof “era” de su espacio. La propia Cristina Fernández fue bastante dura con aquellos que votaron a favor del DNU de Milei…

Bueno, son cosas distintas.

AG: Sí, pero hay un clima raro.

Pero digo, son cosas distintas. A mí no me gusta nada la partición del bloque de senadores. El día que se anunció eso, que fue el día que debatimos en Diputados el "ser o no ser" de un DNU que le permite endeudarse al Presidente de la Nación. ¿Justo ese día? A mí, como militante político del peronismo, me dolió mucho. Y encima los cuatro diputados de Catamarca no bajaron. Creo que a eso hizo referencia la presidenta del partido, Cristina Kirchner, el sábado.

Ahora, yo aspiro y milito las 24 horas porque en la provincia de Buenos Aires somos todos del mismo palo, aunque yo no soy de la provincia de Buenos Aires. Me siento muy cerca de Teresa García, la conozco, la quiero, es amiga de hace 40 años. Quizás fue la mejor discípula que tuvo Antonio Cafiero, mira lo que te digo. Es de San Isidro, Teresita. Y también creo que hay personas extraordinarias en el espacio de Axel, con quienes hemos compartido toda una historia juntos. Así que yo voy a militar hasta el último minuto para que podamos ir hacia la unidad, como el ejemplo que nos ha dado la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires ha cerrado su frente hace cuatro días con Leandro Santoro a la cabeza. Gran imaginación y mi respeto a Juan Manuel Olmos, porque el espacio de La Cámpora y todos los espacios no camporistas están aglutinados detrás la candidatura de Leandro, y así nos está yendo en las encuestas. Tito Bacman ha publicado el Centro de Estudio de Opinión Pública (CEOP), y Leandro Santoro estaría ganando con 32 puntos. Tendría 23 puntos que le aporta el PJ y 9 puntos que aporta él con lo que está predicando. Entonces, ese es un ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires es el primer distrito que va a elecciones y sería una gran expectativa y esperanza que ganemos la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no lo hicimos nunca, y que a partir de ahí se genere la esperanza colectiva de las demás provincias que van a elecciones. Eso es lo que yo aspiro.

Claudio Mardones: Parece que si el macrismo buscaba tratar de garantizar que las elecciones fueran locales y quedaran lejos de la nacionalización, ha pasado todo lo contrario, han quedado totalmente nacionalizadas. ¿Cuánto de eso puede ser beneficioso para la performance de Santoro y cuánto no?

Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires es un espejo para mirar al resto de la militancia de todo el país. Así como muchas veces nosotros somos los que damos vergüenza en otras circunstancias en la Ciudad, hoy es para mirar, y creo que esto nos va a traer resultados positivos. Como el resto de esos sectores, que son oficialistas, están fraccionados, opositores somos nosotros solos. Los desgajamientos que estamos viendo son de lo que era el macrismo en sus distintas versiones. Unos optaron por Javier Milei, otros optaron por Horacio Rodríguez Larreta, los radicales que estaban en la alianza con Macri parece que van a ir por lo suyo, y el macrismo puro.

Me parece que es muy merecido lo de Santoro porque es un laburador y un estudioso de la Ciudad. Para mí es el que más sabe de la Ciudad, y es una gran experiencia para que vean la generosidad del peronismo, que encuentran un cuadro que abrevió en Raúl Alfonsín, en Hipólito Yrigoyen, formado por Leopoldo Moreau, y él es el que nos sintetiza a nosotros, los peronistas. Es todo un ejemplo de pluralismo y de convivencia política. Así que, en ese aspecto, me van a encontrar ahí, y creo que le digo a los compañeros de otras jurisdicciones que esta vez miren a la Ciudad porque tenemos cosas lindas para mostrar para lo que viene.

CM: Hay dictámenes para avanzar en la creación de una comisión investigadora de la criptomoneda Libra en Diputados y pedidos de interpelación. ¿Qué Cámara de Diputados espera el peronismo ahora? ¿Qué va a pasar con la presidencia de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político?

Nosotros la votamos a Pagano, y está Leopoldo Moreau, que es el vicepresidente de la Comisión. A su vez, la votaron los propios de La Libertad Avanza, porque en esos momentos, era Zago el presidente del bloque de LLA. También la votó el PRO, la votaron todos. Ahí hay toda una cuestión que tiene más que ver con la interna libertaria que con la realidad de la situación. La interna libertaria llegó a una cosa que nunca en estos 40 años de democracia sucedió en el recinto, que es que se agarraron a trompadas entre los propios. Increíblemente, a la semana siguiente lo ungen al que le pegaron, que es Zago, presidente de la Comisión Bicameral de DNU. Esas cosas duran poco, porque es así, y nosotros tenemos que seguir con la coherencia que tenemos.

En la sesión posterior a la del DNU, teníamos 124 diputados sentados en las bancas para tratar la prórroga de la moratoria previsional. Y quiero decir que perdimos por culpa nuestra, de Unión por la Patria porque faltaron los cuatro catamarqueños que estaban en el recinto, que son nuestros y algún tucumano de los que estaban del lado nuestro que tampoco estuvo. Me hago la crítica primero antes de echarle la culpa a otro.

Respecto a la jornada de ayer, me genera orgullo haber visto una de las jornadas más multitudinarias en los 24 de marzo, como fue también la jornada de los estudiantes universitarios que salieron a la calle, o la marcha antifascista. ¿Ustedes se dieron cuenta que no hubo una solo acto de violencia en el día de ayer, en actos mucho más multitudinarios que los miércoles de los jubilados? ¿Saben por qué? Porque no estuvo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. A nadie se le ocurre romper veredas para generar piedras y tirarse unas o incendiar, las cosas que hacen los servicios infiltrados cada vez que ellos participan de un evento. Quería decírselo, porque fue uno de los días, como los otros, que salió el pueblo a la calle plural, en todas sus diversidades, y vemos cómo es ese comportamiento. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son de todo el universo político. Y me generó orgullo ver eso en las calles de ayer.

Dos preguntas sobre lo que vos marcabas de que, en el pasado, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires no era el más exitoso frente al peronismo del interior, y ahora pareciera estar dando ejemplos. ¿Creés que Lousteau finalmente va a ser candidato a legislador? ¿En algún sentido crees que la candidatura de Larreta también le quite no solamente al oficialismo, sino a Santoro algún pedacito de votos por el cierto grado de afinidad centrista que tiene Larreta?

Puede llegar a suceder eso, pero a la luz del estudio que yo reivindico, que sacó el CEOP, me sorprendió la cantidad de votos propios que ya tiene con identidad Leandro Santoro. Es el comienzo de algo, pero están muy marcado los 23 puntos del PJ y los 9 de su propia identidad. No sé si Lousteau se va a presentar o no, sería macanería si digo que tengo información de que lo sea, pero no estaría mal, porque lo bueno de esta elección de legisladores porteños es que se están presentando los que quieren ser jefes de Gobierno dentro de tres años. Entonces, el debate va a ser un debate sobre la ciudad. A mí me parece muy bueno que esté Leandro, que esté Rodríguez Larreta. No sé al final quién va a poner el PRO. Decían que iba a ser María Eugenia Vidal, pero ahora dicen que ella no quiere, pero seguramente va a poner a alguien que tenga mucha vinculación con la ciudad. Van a poder debatir proyectos, y vale la pena que sea una elección de esa calidad.

