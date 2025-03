Guillermo Francos, sobre los desaparecidos: "Está claro que no fueron 30 mil, pero da lo mismo que sean 7 u 8 mil"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que "no tiene importancia cuantos fueron" las personas desaparecidas en la última dictadura militar argentina, minimizando la cifra de 30.000 y afirmando que el número exacto no cambia la magnitud de la tragedia. "Está claro que no fueron 30 mil, pero tampoco tiene importancia eso. ¿Quien busca su familia? ¿De dónde sacaron que hay 30 mil familias que buscan a sus seres queridos? Eso no existe", afirmó el funcionario de la afministracion libertaria.

"Da lo mismo que sean 7.000, 8.000 o 30.000, igual es un desastre”, dijo Francos en diálogo con Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino, de Futurrock. Sus palabras se dieron en un contexto de discusión sobre el aniversario del golpe de Estado de 1976 perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla y las movilizaciones por Memoria, Verdad y Justicia.

En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó que en la marcha "se vieron aprovechamientos políticos. Hasta banderas de Palestina había". Al mismo tiempo, justificó las polémicas declaraciones de Agustín Laje sobre la dictadura, quien, en un video difundido en las horas previas a la concentración, describió el accionar represivo como parte de una “guerra”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Maximo Kirchner restituyó la imagen de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla en la ExEsma

"Agustín Laje expresó una visión de la historia desde las dos posiciones. Uno tiene que entender la historia desde la posición oficial y la crítica", señaló. Para Francos, Laje realizó “un análisis en términos históricos y objetivos”.

Sin embargo, luego de justificar la posición política del oficialismo con respecto a la última dictadura, el jefe de Gabinete criticó las intervenciones políticas de figuras como Estela de Carlotto, quien cuestionó al gobierno de Milei en relación con la memoria histórica del proceso dictatorial.

“No podemos estar politizando una tragedia”, dijo Francos, restando relevancia a las críticas de los organismos de derechos humanos y señalando que los cuestionamientos de Carlotto no tienen relación con los hechos ocurridos en 1976.

Finalmente, respecto al anuncio del gobierno de la desclasificación de los archivos sobre las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, Francos destacó que "esta gestión comprende lo que pasó antes y después del Golpe militar del 76. Ambas cosas fueron un desastre, el terrorismo de Estado y los movimientos guerrilleros".

"Ahora, el gobierno pasa los archivos al Archivo General de la Nación para que todos puedan consultarlos", señaló, reconociendo que "el terrorismo desde el Estado es inaceptable e inadmisible".

Sin incidentes ni presencia policial

La respuesta en las calles fueron a través de las consignas: "Nunca Más" y "Son 30.000", como todos los años, que se vieron en una Plaza de Mayo llena, por la que marcharon ciudadanos y organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y espacios políticos.

La primera gran conclusión que dejó este 49° aniversario es que la ausencia del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no afectó en nada la paz y tranquilidad en que se desarrolló la marcha. No hubo ningún tipo de incidente, y la Policía, en este caso, solo tuvo que intervenir para manejar el tránsito y cortar las calles.

Algo que no pasó por desapercibido, es que luego de casi 20 años de actos separados, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, además de agrupaciones políticas como La Cámpora, con la presencia de Máximo Kirchner; el Frente Renovador, el Partido Obrero, sindicatos y los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano, compartieron escenario en el acto central. Todos compartieron preocupación por las lecturas actuales que hace hoy el Poder Ejecutivo.

Asimismo, se notó la presencia de movimientos de Izquierda como el FIT, del socialismo como el MAS, sindicatos de gran variedad como los Judiciales de la provincia de Buenos Aires, ATE, la CGT, la UOM, Sipreba y la CTA. También partidos como la UCR, con Martín Lousteau, entre otros, se movilizaron. La Cámpora, Principios y Valores con Guillermo Moreno, Partido Solidario, Barrios de Pie y la UTEP sumaron su presencia.

RM/fl

El Gobierno desclasificará archivos sobre los nazis que se refugiaron en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial

El acto convocado para la tarde incluyó las palabras de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien reclamó que el Estado siga garantizando "la restitución de la identidad de los nietos y nietas" desaparecidos durante la última dictadura militar. La acompañaron sobre el escenario Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, sostuvo Carlotto. También resaltó que desde Abuelas llevan "139 casos resueltos" y que “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”.

RM/fl