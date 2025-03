Agustín Laje negó la cifra de 30 mil desaparecidos y pidió dejar atrás "el relato kirchnerista"

El politólogo Agustín Laje, protagonista del video que publicó el Gobierno por el Día de la Memoria, es uno de los dirigentes que más escucha el presidente Javier Milei en la "batalla cultural" que impulsa. Este lunes, el dirigente libertario cuestionó nuevamente la cifra de 30.000 desaparecidos y sostuvo que participó de la pieza audiovisual institucional de este 24 de Marzo para "abrir el panorama" y dejar atrás "el relato kirchnerista" con respecto a lo ocurrido durante la última dictadura militar y la década de los setenta.

"No podemos acomodar la historia a un relato que fue creado no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia el también director de la Fundación Faro, el think tank cercano a La Libertad Avanza (LLA).

El Gobierno difundió un video institucional por el 24 de marzo en el que reclama "Memoria completa"

En esa línea, Laje comentó que nació en 1989 y al ingresar al colegio secundario "llega el kirchnerismo al poder con un origen de votos muy escaso, porque (Carlos) Menem se bajó en segunda vuelta". Y continuó diciendo: "Entonces asumió Néstor (Kirchner) y se suman y se suben al relato setentista, se alían con las pseudo organizaciones de derechos humanos y se crean una historia para sí mismos que era completamente falsa".

Además, el escritor hizo hincapié en las víctimas de las organizaciones guerrilleras, entre ellas Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo): “Borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas, que fueron entrenadas, financiadas e impulsadas por el régimen castrista, o sea por el socialismo cubano. Volvieron a la Argentina para hacer su propio golpe de Estado”.

“No es cierto que hayan combatido contra la dictadura para intentar recuperar la democracia, sino que al revés. Cuando más combatieron y más sangre derramaron fue contra gobiernos democráticos y peronistas”, agregó. Sin embargo, recalcó que en el video difundido por el Gobierno "se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y el terrorismo fue ilegal, fue horrorosa" y dejó miles de desaparecidos.

La cifra de 30.000 desaparecidos

En otro tramo del reportaje, Laje se defendió de las críticas: "¿Por qué dicen que niego a los desaparecidos? En todo caso, lo que estoy negando es la cifra dogmática de 30.000 desparecidos”. Acerca del número, profundizó: "No tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable".

"¿Cuáles son los datos que tenemos sobre los desaparecidos? El primero apareció con la publicación de ‘Nunca más’, el libro de la Conadep, que recopiló 8.961 casos. Luego, el listado se fue depurando, arrojando un dato final de 7.300 entre desaparecidos y ejecutados”, expresó.

El presidente Javier Milei junto al escritor Agustín Laje y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Luego, cuestionó: "¿Acaso no basta ese número no basta para ilustrar el horror de la represión ilegal y los años 70? ¿Por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? Si queríamos inventarnos un número, ¿Para qué estábamos pagando una secretaría de Derechos Humanos para que investigara si después no estamos dispuestos a asumir los resultados".

Hacia el final, el dirigente cordobés volvió a apuntar contra el kirchnerismo y manifestó que la cifra de los 30.000 desaparecidos fue para "sostener el negocio de los derechos humanos".

“Queremos abrir el debate para que la gente con libertad pueda investigar, algo que ha faltado en la Argentina. Estuvimos condicionados durante mucho tiempo a ser parte de un relato mentiroso sobre nuestro pasado, con lo cual no solo condicionaron nuestro presente, sino que además pretendieron robarnos nuestro futuro”, concluyó el titular de la Fundación Faro.

