"Me hubiese gustado visita a mi papá en la cárcel en lugar de ir al río con una foto en la mano"

Mi nombre es Juan Manuel Degregorio, soy hijo de desaparecido, mi padre que se llamaba Oscar, un dirigente más o menos importante de la organización Montoneros, estuvo secuestrado y falleció en la ESMA.



Esta fecha siempre me trae sensaciones encontradas e igualmente intensas. También me trae preguntas ¿Qué hacemos con esto? Mi vida infantil siempre estuvo ligada a la militancia política, es por eso que ¨La militancia para mí siempre fue algo que significa dolor y pérdida.

Hoy me encontré con un video oficial que habla de la memoria completa y lo supuestamente ninguneado de este oscuro periodo. Y se me ocurren un par de cosas, por un lado, a mí no se me escapa que la época fue terrible, puedo verlo claramente, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas simples.

Mi recuerdo de aquellos años (yo tenía 9 de edad), no tiene épica heroica ni música grandilocuente, sino más bien el silencio del dolor y las penurias. Mis recuerdos son una sonrisa, el ruido de llaves al caminar, una tarde de chocolate, un cine, un parque, un barrilete. No hay consignas, no hay pancartas.

No marcho en el día de hoy bajo el rencor ni con ánimos de revancha. Tampoco me interesa defender a quienes posiblemente cometieron crímenes (no me toca a mí hacerlo) pero sí estoy dispuesto a gritar, cada vez que pueda, que esa no era la forma de resolverlo, si había un problema grave, lo más justo era que fuese la Justicia quien lo resolviera. En cambio, lo que se hizo es simplemente perversión y maldad.



Nada me hubiese gustado más que visitar a mi papá en la cárcel, en lugar de un parque frente al río con una foto en la mano.



Resultado de esto, mi padre no me vio crecer, casarme, conocer a sus nietas, ir a la cancha y ver campeón a su equipo. ¿Era necesario resolver estos crímenes con más muerte, tortura y vejaciones? Esta pregunta es la que humildemente creo yo, está implícita en el concepto NUNCA MÁS.

Juicio y Castigo. Memoria, Verdad y Justicia. Son 30 mil. Nunca Más